Pokémon Go: Heute Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Lapras mit neuem Item - Das musst du wissen

Beim heutigen Event Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Lapras gibt Gigadynamax-Lapras sein Debüt in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go. Zugleich wird währenddessen ein neues Item im Spiel eingeführt.

Das Event findet am Sonntag, den 8. Dezember 2024, im Zeitraum von 14 bis 17 Uhr statt.

Was ihr über das Event Abwarten und Tee trinken in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Lapras Inhalt:

Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Lapras: Welche Pokémon kann ich fangen?

Bei diesem Event gibt Gigadynamax-Lapras sein Debüt in Pokémon Go und erscheint dabei in Dyna-Kämpfen der Stufe 6.

Mit Glück könnt ihr dabei auch ein schillerndes Exemplar fangen. Beachtet allerdings, dass sich Gigadynamax-Pokémon nicht von Pokémon Go zu Pokémon Home übertragen lassen.

Darüber hinaus wird mit den Dyna-Pilzen ein brandneues Item im Spiel eingeführt.

Mit diesem Item ist es möglich, vorübergehend die Sofort-, Lade- und Dyna-Attacken von Dynamax- und Gigadynamax-Pokémon zu verstärken. Attacken versuchen dann doppelt so viel Schaden, bis der Timer des Items abgelaufen ist.

Ihr könnt auch mehrere Dyna-Pilze hintereinander einsetzen, wodurch sich der Timer erhöht, der Schadensmultiplikator aber nicht.

Von der Raid-Lobby aus könnt ihr euren Item-Beutel öffnen und Dyna-Pilze einsetzen. Ihr seht auch, ob andere Trainer in der Lobby Dyna-Pilze aktiviert haben.

Gigadynamax-Lapras feiert sein Debüt in Pokémon Go.

Zurück zum Pokémon Go Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Lapras Inhaltsverzeichnis

Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Lapras: Welche Boni gibt es?

Während dieses Events sind verschiedene Boni aktiv. Im Event-Zeitraum von 14 bis 17 Uhr wird zum Beispiel das Sammel-Limit für Dyna-Partikel auf 1.600 erhöht, ebenso finden an allen Kraftquellen Gigadynamax-Kämpfe statt.

Ebenso erneuern sich Kraftquellen häufiger und ihr erhaltet achtmal so viel Dyna-Partikel von Kraftquellen.

Weiterhin gibt es noch zwei Boni, die von 0 bis 17 Uhr aktiv sind. Durchs Gehen erhaltet ihr doppelt so viele Dyna-Partikel und es gilt eine geviertelte Laufdistanz für Dyna-Partikel.

Zurück zum Pokémon Go Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Lapras Inhaltsverzeichnis

Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Lapras: Event-Ticket

Zum Event wird auch ein spezielles Event-Ticket für rund 6 Euro verkauft. Damit könnt ihr im Event-Zeitraum an einer Befristeten Forschung teilnehmen.

Schließt ihr die Forschungsaufgaben ab, könnt ihr einen Dyna-Pilz und 25.000 EP erhalten.

Darüber hinaus bekommt ihr währenddessen doppelte EP für Dyna-Kämpfe und euer Limit für Dyna-Partikel wird auf 5.600 erhöht.

Die Befristete Forschung läuft dann ebenfalls von 14 bis 17 Uhr.

Zurück zum Pokémon Go Dyna-Kampf-Tag mit Gigadynamax-Lapras Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go