Pokémon Go Dyna-Kämpfe: Wie sie funktionieren, wie ihr sie gewinnt und ihre Belohnungen - Das musst du wissen!

Im Zuge des neuen Dynamax-Features in Pokémon Go könnt ihr auch an Dyna-Kämpfen teilnehmen, im weitesten Sinne eine Art neue Raid-Variante. Aber sie haben auch ein paar Eigenheiten, die ihr kennen solltet.

In unserem Guide verraten wir euch, was ihr über die Dyna-Kämpfe in Pokémon Go wissen müsst, wie ihr an ihnen teilnehmen könnt und was ihr als Belohnung dafür erhaltet!

Pokémon Go: Dyna-Kämpfe Inhalt:

Wie startet man einen Dyna-Kampf?

Oberflächlich betrachtet erinnern Dyna-Kämpfe sehr an Raids, aber wenn man sich eingehender damit beschäftigt, erkennt man einige wichtige Punkte, auf die man achten sollte. Das trifft schon auf den Start beziehungsweise die Teilnahme an einem Dyna-Kampf zu.

Zuerst einmal könnt ihr keine Premium-Kampfpässe verwenden, um aus der Ferne an einem Dyna-Kampf teilzunehmen. Ihr müsst also vor Ort eine Kraftquelle besuchen, um bei einem Dyna-Kampf mitzumachen. Wer in eher ländlichen Gegenden lebt, hat also vielleicht etwas mehr Probleme damit, solche Kämpfe durchzuführen.

Denkt daran, dass Kraftquellen nur über einen kurzen Zeitraum hinweg an einem Ort aktiv bleiben. Wenn es also ein Dynamax-Pokémon in der Nähe gibt, das ihr wirklich haben möchtet, solltet ihr keine Zeit verschwenden.

Links: Kraftquellen müsst ihr vor Ort besuchen. | Rechts: Im Kraftquellen-Reiter seht ihr Kraftquellen in der Nähe. | Image credit: Eurogamer/Niantic

Außerdem benötigt ihr ein Dynamax-Pokémon, um überhaupt an einem Dyna-Kampf teilnehmen zu können. Was schwierig klingt, denn der primäre Weg, Dynamax-Pokémon zu erhalten, ist, sie in Dyna-Kämpfen zu besiegen, wo sie als Kraftquellen-Boss betitelt werden. Glücklicherweise gibt es aber auch ein paar andere Möglichkeiten.

Wenn ihr die Spezialforschung Dynastie absolviert, könnt ihr zwei Dynamax-Pokémon als Belohnung erhalten. Ebenso ist es möglich, Dynamax-Pokémon zu tauschen, ihr könnt also von anderen Spielerinnen oder Spielern eins erhalten.

Image credit: Niantic

Des Weiteren sind Dyna-Partikel für die Teilnahme an einem Dyna-Kampf erforderlich. Die Menge der benötigten Dyna-Partikel hängt von der Sternebewertung des Dyna-Kampfes ab. Für Ein-Sterne-Kämpfe braucht ihr etwa 250 Dyna-Partikel. Das Gute ist, dass Dyna-Partikel nur dann verbraucht werden, wenn ihr den Kampf gewinnt. Im Gegensatz zu Raids könnt ihr es also problemlos noch einmal versuchen, wenn ihr es nicht schafft.

Image credit: Niantic

Und zu guter Letzt können maximal vier Spielerinnen und Spieler an einem Dyna-Kampf teilnehmen. Wer mit größeren Gruppen unterwegs ist, muss sich also entsprechend abstimmen, damit niemand außen vor bleibt. Je nachdem, wie stark eure Pokémon sind, könnt ihr einen Dyna-Kampf aber durchaus auch alleine gewinnen. Zumindest gilt das für Ein-Stene-Kämpfe, andere dürften ein gutes Stück schwieriger sein.

Um es also noch einmal zusammenzufassen. Um an einem Dyna-Kampf teilzunehmen, ist folgendes erforderlich:

Besucht eine Kraftquelle vor Ort.

Ihr braucht ein Dynamax-Pokémon.

Sammelt Dyna-Partikel.

Es sind maximal vier Spielerinnen und Spieler möglich.

Zurück zum Pokémon Go: Dyna-Kämpfe Inhaltsverzeichnis

Wie gewinnt man Dyna-Kämpfe?

Die Funktionsweise von Dyna-Kämpfen in Pokémon Go ähnelt den Raids, aber es gibt ein paar einzigartige Mechaniken, auf die ihr achten solltet.

Ihr braucht ein Dynamax-Pokémon, um am Kampf teilzunehmen. | Image credit: Eurogamer/Niantic

Zuerst einmal müsst ihr zwei wichtige Fakten berücksichtigen: Ihr könnt nur Dynamax-Pokémon in Dyna-Kämpfen einsetzen und euer Team kann maximal drei Pokémon umfassen. Angesichts dessen lohnt es sich, die Dyna-Attacken zu verbessern. Ein Ein-Sterne-Kraftquellen-Boss lässt sich relativ einfach auch alleine besiegen, bei 3-Sterne-Gegnern wird es definitiv anders aussehen. Behaltet daher eure Dynamax-Pokémon im Blick, um sicherzustellen, dass sie fit für die Kämpfe sind.

Wenn ihr eine Kraftquelle besucht, fällt euch vielleicht ein kleines Trophäen-Symbol rechts oben auf. Drückt ihr drauf, seht ihr eine Liste aller Pokémon, die zuvor in der Kraftquelle platziert wurden. Diese Pokémon unterstützen euch im Kampf, bis entweder die Kraftquelle geschlossen wird oder sie an einer bestimmten Zahl von Kämpfen teilgenommen haben. Je mehr Pokémon sich dort aufhalten, desto höher fällt der Bonus auf. Ihr könnt auch eigene Pokémon dort platzieren.

Drückt ihr auf das Faust-Logo bei der Auswahl eures Teams vor dem Start des Kampfes, könnt ihr sehen, wie hoch der Angriffsbonus ausfällt.

Wählt die Trophäe oder das erste Symbol aus, um zu sehen, wie viele Pokémon in einer Kraftquelle platziert wurden und um den Angriffsbonus zu sehen. | Image credit: Eurogamer/Niantic

Wenn ihr einen Dyna-Kampf beginnt, könnt ihr zuerst einmal mit Sofort-Attacken angreifen und dann mit Lade-Attacken, wenn sie aufgeladen sind. Also so wie bei Raids. Gleichzeitig füllt ihr damit eine Leiste am oberen Bildschirmrand. Ebenso seht ihr neue Energiesymbole, die, wenn ihr über sie wichtig, diese Leiste noch schneller füllen.

Sobald die Leiste voll ist, könnt ihr euer Pokémon für drei Runden dynamaximieren. Ihr könnt sogar noch ein anderes Pokémon auswählen, bevor die Dynamaximierung ausgelöst wird, indem ihr ein anderes Pokémon aus eurem Team wählt, bevor der Dynamax-Countdown zu Ende ist.

Links: Die Anzeige zeigt euch an, wie viel Energie ihr hinzufügen könnt. | Rechts: Entscheidet euch, bei welchem Pokémon ihr die Dynamaximierung auslösen möchtet. | Image credit: Eurogamer/Niantic

Dyna-Attacken | Image credit: Eurogamer/Niantic

Während dieser drei Runden habt ihr Zugriff auf die Dyna-Attacken eines Dynamax-Pokémon. Jede Nutzung einer Dyna-Attacke gilt als eine Runde, ihr habt also die Möglichkeit, drei Dyna-Attacken auszuführen. Wichtig ist, dass eure Standard-Dyna-Attacke, die sich abhängig vom Typ des Pokémon ändern, automatisch nach unten zählt. Es ist eine Art Timer in dieser Phase und ihr könnt die Attacke automatisch auslösen lassen, sie selbst auswählen oder einen anderen Angriff wählen.

Denkt nur daran, dass ihr ein paar Dyna-Partikel in das Freischalten von Dyna-Attacken steckt und sie anschließend verbessert, um euer Dynamax-Pokémon zu stärken. Nachdem drei Runden vorbei sind, kehrt euer Pokémon zu seiner ursprünglichen Form zurück. Aber keine Sorge, ihr könnt es erneut dynamaximieren.

Kämpft ihr gegen einen Kraftquellen-Boss, solltet ihr auf die Benachrichtigung achten, die euch mitteilt, dass es euch für eine Attacke anvisiert. Das sind drei Linien, die über dem Kopf eures Pokémon auftauchen. Stellt sicher, dass ihr ausweicht, wenn das passiert, um unnötigen Schaden zu vermeiden.

Ihr müsst ein Dynamax-Pokémon besiegen, bevor all eure Pokémon außer Gefecht gesetzt wurden. Wenn all eure Pokémon besiegt sind, ist der Dyna-Kampf vorbei und ihr könnt es erneut versuchen. Erfreulicherweise werden eure Dyna-Partikel nur verbraucht, wenn ihr einen Kampf gewinnt.

Zu guter Letzt gibt es noch ein Feature, das zum Zuge kommt, wenn ihr mindestens einen Drei-Sterne-Kraftquellen-Boss bekämpft. Kämpft ihr gemeinsam mit anderen Spielerinnen und Spielern in einem Kampf und all eure Pokémon sind besiegt, könnt ihr die anderen anfeuern. Dadurch füllt sich ihre Dynamax-Leiste schneller und das hilft ihnen hoffentlich dabei, den Boss zu besiegen.

Zurück zum Pokémon Go: Dyna-Kämpfe Inhaltsverzeichnis

Welche Belohnungen gibt es für Dyna-Kämpfe?

Die Hauptbelohnung, die ihr für den erfolgreich Abschluss eines Dyna-Kampfes erhaltet, ist die Möglichkeit, ein Dyna-Pokémon zu fangen.

Wie bei einem normalen Raid ist das Pokémon, das ihr fangt, dasselbe wie der Kraftquellen-Boss, den ihr zuvor besiegt habt. Wenn ihr also gegen ein Glumanda kämpft, erhaltet ihr die Chance, ein Dynamax-Glumanda zu fangen. Für Ein-Sterne-Dyna-Kämpfe erhielten wird zudem immer 10 Premierbälle. Gehen euch die Bälle aus, bevor ihr es gefangen habt? Dann müsst ihr es noch einmal in einem anderen Dyna-Kampf besiegen.

Darüber hinaus ist es möglich, schillernde Pokémon in einem Dyna-Kampf zu fangen. Das seht ihr anhand der visuellen Effekte und anhand des Icons neben ihrem Namen. Und je nach Pokémon natürlich auch besonderes anhand des Aussehens.

Ihr könnt auch schillernde Exemplare fangen. | Image credit: Eurogamer/Niantic

Bedenkt, dass beim Fangversuch eines Dynamax-Pokémon zuerst eine Animation gibt, in der euer Pokéball transformiert wird. Diese Animation könnte für eine kleine Verzögerung sorgen, bevor ihr in der Lage seid, euren ersten Ball zu werfen.

Belohnungen für Dyna-Kämpfe. | Image credit: Eurogamer/Niantic

Abseits dessen bekommt ihr für einen Sieg auch etwas Erfahrung und Items wie Sonderbonbons, Supertränke, Beleber oder goldene Himmihbeeren. Habt ihr mindestens einen Trainerlevel von 31, könnt ihr auch XL-Bonbons für das Pokémon bekommen, das ihr gerade besiegt habt. Was EP anbelangt: Ihr bekommt 10.000 EP für einen erfolgreichen Ein-Sterne-Dyna-Kampf.

Außerdem könnt ihr 200 Pokémünzen ausgeben, um diese Belohnungen zu verbessern, darunter eine höhere Menge an Erfahrungspunkten, Items und Premierbällen.

Zu guter Letzt erhaltet ihr die Chance, ein Pokémon aus eurem Siegerteam in der Kraftquelle zu platzieren. Wer möchte, kann das aber auch sein lassen. Setzt ihr eins in die Kraftquelle, unterstützt dieses Pokémon andere in Dyna-Kämpfen, bis die Kraftquelle verschwindet oder das Pokémon eine bestimmte Zahl an Kämpfen absolviert hat. Ihr könnt sehen, wie lange eine Kraftquelle noch aktiv ist, indem ihr euch den Kraftquellen-Reiter beim Pokémon-Radar anschaut.

Links: Ihr müsst nicht zwingend ein Pokémon in einer Kraftquelle platzieren. | Image credit: Eurogamer/Niantic

Wie erwähnt, erhalten andere Spielerinnen und Spieler einen Schadensboost durch euer Pokémon. Der fällt umso höher aus, je mehr Pokémon in einer Kraftquelle sitzen. Dafür bekommt ihr im Gegenzug zusätzliche Bonbons für das Pokémon, das ihr in die Kraftquelle gesetzt habt. Die zahl der Pokémon in einer Kraftquelle erhöht zugleich die Chancen, Pokémon in der Umgebung zu begegnen.

Habt ihr ein Pokémon in eine Kraftquelle gesetzt und klickt anschließend an, könnt ihr euer eigenes Pokémon und Pokémon anderer Trainerinnen und Trainer dort sehen. Ihr könnt euch auch in eurer Pokémon-Box anschauen, welche Pokémon ein goldenes Kraftquellen-Logo neben sich haben. Dort seht ihr zugleich, an wie vielen Kämpfen das Pokémon teilgenommen hat und wie viele Bonbons und XL-Bonbons ihr dadurch erhalten habt.

Über eure Pokémon-Box habt ihr zugleich die Möglichkeit, ein Pokémon zurückzurufen, wann immer ihr möchtet. Denkt nur daran, dass ihr einen weiteren Kraftquellen-Boss besiegen müsst, um es wieder in eine Kraftquelle zu setzen.

Links: Das Kraftquellen-Symbol. | Rechts: So sieht ein Pokémon aus, das in einer Kraftquelle platziert wurde. | Image credit: Eurogamer/Niantic

Ihr könnt bis zu 20 verschiedene Pokémon in unterschiedliche Kraftquellen setzen. Zudem gibt es ein Limit an Pokémon pro Kraftquelle. Möglicherweise ist also kein Platz für eines eurer Pokémon, wenn ihr einen Boss besiegt.

Viel Erfolg bei den Dyna-Kämpfen in Pokémon Go!

