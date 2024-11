Pokémon Go: Dyna-Montag am 11. November 2024 mit Dynamax-Glumanda

Die Dyna-Montage sind ein neues, wöchentliches Event in Niantics Augemented-Reality-Game Pokémon Go, bei denen es um Dynamax-Pokémon geht.

Im Zuge dessen bekommt ihr in einem bestimmten Zeitraum eine bessere Chance, Dynamax-Pokémon in Pokémon Go zu fangen.

Wie das funktioniert und wann es welche Dynamax-Pokémon zu fangen gibt, das verraten wir euch auf dieser Seite in unserem Guide.

Welche Dynamax-Pokémon gibt es diesen Monat und was sind die Termine?

Hier sind die aktuellen Termine für die Rampenlicht-Stunden in diesem Monat:

Montag, 11. November 2024 - 18 bis 19 Uhr Ortszeit

- 18 bis 19 Uhr Ortszeit Montag, 18. November 2024 - 18 bis 19 Uhr Ortszeit

- 18 bis 19 Uhr Ortszeit Montag, 25. November 2024 - 18 bis 19 Uhr Ortszeit

Und nachfolgend lest hier, welche Pokémon ihr im am jeweiligen Tag fangen könnt:

Montag, 11. November 2024 - Dynamax-Glumanda*

Montag, 18. November 2024 - Dynamax-Rotomurf*

Montag, 25. November 2024 - Dynamax-Bisasam*

* Bei diesem Pokémon besteht die Möglichkeit, es alles schillernde Version zu fangen.

Die Pokémon der Dyna-Montage in Pokémon Go im November 2024.

Wie funktioniert dieses Event und wie bereitet man sich am besten vor?

Der Dyna-Montag ähnelt der Rampenlicht-Stunde und der Raid-Stunde in Pokémon Go. Das Event findet im Zeitraum von einer Stunde statt, nur eben an einem Montag.

Im jeweiligen Zeitraum tauchen die Dynamax-Pokémon dann vermehrt an Kraftquellen auf und können dort bekämpft und gefangen werden. Ihr müsst aber beachten, dass ihr schon ein Dynamax-Pokémon besitzen müsst, um daran teilnehmen zu können.

Wir empfehlen euch, im Vorfeld mindestens 1.000 Dyna-Partikel zu sammeln. Damit habt ihr schon genügend Dyna-Partikel, um euch direkt in die Kämpfe zu stürzen, und könnt währenddessen dann noch neue sammeln.

Nehmen wir an, ihr habt 1.000 Dyna-Partikel gesammelt. Ein Kampf gegen ein Ein-Sterne-Dynamax-Pokémon kostet bei einem Erfolg 250 Dyna-Partikel, ihr könntet also schon mal vier Kämpfe absolvieren. Und diese Zahl dann noch weiter erhöhen, indem ihr während des Events weitere Dyna-Partikel einsackt.

Stellt zudem sicher, dass ihr ein paar Himmihbeeren und Sananabeeren auf Lager habt. Himmihbeeren machen das Fangen einfacher, während Sananabeeren die Ausbeute an Bonbons erhöhen. Da ihr sowohl Dyna-Partikel als auch Bonbons benötigt, um Dyna-Attacken zu verbessern, sind Dyna-Montage eine gute Gelegenheit zum Aufstocken.

Zudem können Tränke und Beleber nie schaden, um euer oder eure kämpfen Dynamax-Pokémon nach einem Kampf wieder fit zu machen und zu heilen, um noch mehr Kämpfe zu absolvieren.

Welche Dynamax-Pokémon gab es bisher zu fangen?

Hier die Liste der Pokémon, die während der bisherigen Dyna-Montage in Pokémon Go häufiger auftauchten:

Monat Pokémon Oktober 2024 Dynamax-Glumanda

Dynamax-Rotomurf

Dynamax-Bisasam

