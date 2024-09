Pokémon Go: Dyna-Partikel und Kraftquellen - Das musst du wissen!

Dyna-Partikel und Kraftquellen sind wichtige Bestandteile der neuen Dynamaximierung in Pokémon Go und erforderlich, damit ihr diese selbst auch auslösen könnt.

Nicht nur das, auch an Dyna-Kämpfen könnt ihr im Zuge dessen in Pokémon Go teilnehmen. Wir zeigen euch in unserem Guide, was ihr über diese neuen Features wissen müsst, wie man Dyna-Partikel bekommt und wo man Kraftquellen findet.

Pokémon Go: Dyna-Partikel und Energiequellen Inhalt:

Wie bekommt man Dyna-Partikel von Kraftquellen?

Es gibt zwei Möglichkeiten, um in Pokémon Go Dyna-Partikel zu erhalten. Einerseits, indem ihr eine Kraftquelle besucht. Dabei handelt es sich um neue Orte, die neben Arenen und Pokéstops auftauchen.

Alternativ erhaltet ihr Dyna-Partikel, wenn ihr euch zwei Kilometer am Tag bewegt.

Bedenken solltet ihr dabei auch, dass ihr lediglich 800 Dyna-Partikel pro Tag einsammeln könnt.

Image credit: Eurogamer/Niantic

Dabei handelt es sich um ein Soft-Cap, ihr verpasst also keine Bonus-Dyna-Partikel, die ihr von Kraftquellen bekommt. Befindet ihr euch über dem Tagesmaximum, habt aber noch nicht die Dyna-Partikel erhalten, die ihr durchs Gehen von zwei Kilometern bekommt, könnt ihr diese nicht einsammeln. Wenn ihr euch aber noch unterhalb des Limits befindet, etwa bei 700 Partikeln, könnt ihr sie noch einsammeln und über die Grenze kommen.

Ebenso könnt ihr nur eine begrenzte Menge an Dyna-Partikeln gleichzeitig mit euch herumtragen und müsst sie verwenden, bevor sich mehr sammeln lassen.

Aber wie bekommt man denn nun Dyna-Partikel? Schauen wir uns das doch mal etwas näher an.

Um Dyna-Partikel von einer Kraftquelle zu erhalten, müsst ihr zuerst eine auf der Map finden. Befindet ihr euch danach, klickt die Kraftquelle einfach an, wie ihr es bei einem Pokéstop tun würdet. Tippt mit eurem Finger die Partikel an, um sie einzusammeln.

Pro Kraftquelle könnt ihr 120 Dyna-Partikel erhalten, die 20 scheinen ein Bonus zu sein. Für die erste Kraftquelle eines Tages erhaltet ihr auch etwas mehr Dyna-Partikel, hier zum Beispiel 200 Stück.

Von einer bestimmten Kraftquelle könnt ihr nur einmal am Tag Dyna-Partikel erhalten. Ob ihr bei einer Kraftquelle etwas bekommt, seht ihr schon auf der Karte, wenn dort lilafarbene Kugeln um die Kraftquelle herum fliegen.

Image credit: Eurogamer/Niantic

Ansonsten müsst ihr, wie erwähnt, zwei Kilometer gehen, um Dyna-Partikel zu bekommen. Den Fortschritt seht ihr, indem ihr rechts unten auf das Pokémon-Radar klickt und zum Kraftquelle-Reiter wechselt. Dort wird euch angezeigt, wie weit ihr bislang gegangen seid.

Für zwei Kilometer erhaltet ihr 300 Dyna-Partikel. Habt ihr diese Distanz erreicht, ruft ihr wieder diesen Menüpunkt auf und sammelt die Partikel ein.

Wofür braucht man Dyna-Partikel?

Für Dyna-Partikel gibt es zwei Verwendungsmöglichkeiten in Pokémon Go. Ihr könnt damit an Dyna-Kämpfen bei Kraftquellen teilnehmen oder damit die Dyna-Attacken eines Dynamax-Pokémon aufleveln.

Dyna-Kämpfe werden am 10. September 2024 eingeführt. Ihr braucht die Dyna-Partikel den bisher verfügbaren Informationen zufolge für den Kampf gegen einen Kraftquellen-Boss. Die Dyna-Partikel werden dabei nur verbraucht, wenn ihr den Kampf gewinnt.

Image credit: Niantic

Was Dyna-Attacken anbelangt, können diese nur von Pokémon erlernt werden, die über die Fähigkeit zur Dynamaximierung verfügen. Dazu zählt zum Beispiel Wolly. Jedes Dynamax-Pokémon hat drei Dyna-Attacken, aber bei einigen Dynamax-Pokémon müsst ihr zuerst ihre Dyna-Attacken freischalten, bevor ihr sie verwenden könnt.

Dyna-Attacken können im Kampf eingesetzt werden, darunter auch gegen andere Dynamax- oder Gigadynamax-Pokémon. Die Dyna-Attacken eines Dynamax-Pokémon seht ihr, indem ihr die Dynamax-Option auf der Pokémon-Ansicht anklickt. Ihr findet es direkt unter der Angabe des Typs.

Links: Hier seht ihr die Dyna-Attacken. | Rechts: So levelt ihr eine Dyna-Attacke auf. | Image credit: Eurogamer/Niantic

Dyna-Partikel nutzt ihr, um Dyna-Attacken sowohl freizuschalten als auch aufzuleveln. Außerdem benötigt ihr noch passende Bonbons.

Dyna-Attacken brauchen unterschiedlich viele Partikel und Bonbons.

Was sind Kraftquellen und wo findet man sie?

Kraftquellen sind ein neuer Ort in Pokémon Go, an dem man Dyna-Partikel sammeln und an Dyna-Kämpfen teilnehmen kann. Sie sehen lilafarben aus, ähneln einem kleinen Stadion und das Dynamax-Symbol schwebt über ihnen.

Habt ihr bei einer Kraftquelle noch keine Dyna-Partikel eingesammelt, schweben einige lilafarbene Kugeln um sie herum. Seht ihr keine Kugeln, habt ihr dort schon Dyna-Partikel eingesammelt und müsst warten, bevor ihr das erneut tun könnt.

Image credit: Niantic

Kraftquellen stehen an eigenen Standorten, es wurden also keine Arenen oder Pokéstops dadurch ersetzt. Außer Dyna-Partikeln bekommt ihr keine anderen Items von Kraftquellen.

Offiziellen Angaben zufolge ist es möglich, dass sich Kraftquellen bewegen können. Wundert euch also nicht, wenn sie irgendwann einmal an anderen Standorten auftauchen.

Weiterhin nehmt ihr bei Kraftquellen an Dyna-Kämpfen teil. Dort tauchen Kraftquellen-Bosse auf und ihr braucht eine bestimmte Menge an Dyna-Partikeln, um sie zu besiegen. Sie werden jedoch nur verbraucht, wenn ihr den Kampf gewinnt.

Gewinnt ihr den Kampf, könnt ihr ein Pokémon aus eurem Kampfteam in die Kraftquelle setzen, wo es dann andere Spielerinnen und Spieler unterstützt und dabei Bonbons erhält. Ihr könnt maximal 20 Pokémon in unterschiedlichen Kraftquellen unterbringen. Eine gute Möglichkeit, um zusätzliche Bonbons zu sammeln.

Image credit: Eurogamer/Niantic

Nach dem Besuch einer Kraftquelle findet ihr vielleicht sogar ein Dynamax-Pokémon in der Wildnis, wenn ein Gigadynamax-Pokémon bei einer Kraftquelle platziert wurde.

Viel Erfolg beim Sammeln von Dyna-Partikeln und Finden von Kraftquellen in Pokémon Go!

