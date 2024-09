Pokémon Go Dynamax: Wie Dynamaximierung und Dynamax-Pokémon funktionieren - Das musst du wissen!

Die Dynamaximierung ist ein großes (haha) neues Feature in Pokémon Go, wofür ihr wiederum Dynamax-Pokémon benötigt. Mithilfe dieses Features werden eure Pokémon im Kampf kurzzeitig ziemlich groß!

Nach dem Debüt in Pokémon Schwert und Schild hat es einige Jahre gedauert, bis die Dynamax-Funktion in Pokémon Go eingeführt wurde. Und ihr könnt davon ausgehen, dass sie mit der Zeit noch deutlich erweitert wird. Was ihr über die Dynamaximierung in Pokémon Go wissen müsst, erfahrt ihr nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go: Dynamaximierung und Dynamax-Pokémon Inhalt:

Wie funktioniert Dynamax in Pokémon Go?

Soweit wir bisher wissen, lassen sich Dynamax-Pokémon in Dyna-Kämpfen einsetzen. Setzt ein Dynamax-Pokémon während es Kampfes gegen einen Kraftquellen-Boss Sofort- und Lade-Attacken ein, füllt sich Stück für Stück eine Leiste am oberen Bildschirmrand.

Ist diese komplett gefällt, könnt ihr bei eurem Pokémon die Dynamaximierung auslösen, die dann für drei Runden anhält.. Währenddessen lassen sich dann auch die neuen Dyna-Attacken einsetzen (mehr dazu im dritten Abschnitt).

Sobald die drei Runden vorbei sind, kehrt das Pokémon zu seiner Normalform zurück.

Image credit: Niantic

Zurück zum Pokémon Go: Dynamaximierung und Dynamax-Pokémon Inhaltsverzeichnis

Wie kriegt man Dynamax Pokémon?

Der primäre Weg, Dynamax-Pokémon in Pokémon Go zu erhalten, sieht so aus, dass ihr sie in Dyna-Kämpfen besiegt und anschließend fangt. Also genau so wie bei Raids!

Um an einem Dyna-Kampf bei der Kraftquelle teilnehmen zu können, müsst ihr mindestens ein Dynamax-Pokémon in eurem Team haben. Bis zu drei andere Spielerinnen und Spieler können sich euch anschließen.

Des Weiteren könnt ihr nur vor Ort an Dyna-Kämpfen teilnehmen, eine Teilnahme aus der Ferne (wie bei Raids) ist nicht möglich. Obendrein müsst ihr Dyna-Partikel sammeln, um an einem Kampf teilnehmen zu können. Die werden jedoch nur verbraucht, wenn ihr den Kampf gewinnt. Sobald ihr ein Dynamax-Pokémon aka Kraftquellen-Boss besiegt, bekommt ihr die Chance, es zu fangen.

Darüber hinaus können Dynamax-Pokémon laut offiziellen Angaben auch in der Nähe von Kraftquellen in der Wildnis auftauchen.

Image credit: Niantic

Aber wie kommt ihr dann an Dynamax-Pokémon, wenn ihr eines braucht, um an einem Kampf teilzunehmen? Gute Frage! Dazu solltet ihr euch mit der Spezialforschung Dynastie beschäftigen. Dort bekommt ihr fürs Erfüllen des ersten Schrittes ein Dynamax-Wolly und für den zweiten Schritt ein Dynamax-Raffel.

Hier seht ihr, wie viele Dyna-Partikel ihr gerade habt. | Image credit: Eurogamer/Niantic

Die zweite Methode soll euch eine Begegnung mit einem Dynamax-Wolly bescheren, nachdem ihr 100 Dyna-Partikel gesammelt habt. Aktuell scheint es hierbei aber noch zu Fehlern zu kommen.

Zu guter Letzt wird es auch möglich sein, Dynamax-Pokémon zu entwickeln und mit anderen zu tauschen. Mit der nötigen Portion Glück ist es so auch möglich, ein Glücks-Dynamax-Pokémon zu erhalten.

Zurück zum Pokémon Go: Dynamaximierung und Dynamax-Pokémon Inhaltsverzeichnis

Was sind Dyna Attacken?

Dyna-Attacken sind Angriffe in Pokémon, die ein Dynamax-Pokémon drei Runden lang einsetzen kann, sobald ihr die Dynamaximierung ausgelöst habt. Dabei handelt es sich um folgende:

Attack - Eine Attacke, die auf dem Typ des Dynamax-Pokémon basiert. Der Name der Attacke ändert sich auch anhand des Typs eures Pokémon.

Eine Attacke, die auf dem Typ des Dynamax-Pokémon basiert. Der Name der Attacke ändert sich auch anhand des Typs eures Pokémon. Max Guard - Reduziert den Schaden, den ein Kraftquellen-Boss anrichtet.

Reduziert den Schaden, den ein Kraftquellen-Boss anrichtet. Max Spirit - Heilt euer Pokémon und die eurer Verbündeten.

Auf die Attacke habt ihr Zugriff, sobald ihr ein Dynamax-Pokémon fangt, die beiden anderen müsst ihr freischalten. Ihr könnt zudem alle drei dieser Attacken verbessern.

Image credit: Niantic

Dyna-Attacken verbessern und freischalten

Für das Verbessern und Freischalten von Dyna-Attacken benötigt ihr Dyna-Partikel sowie Bonbons des jeweiligen Pokémon. Für Wolly braucht ihr dementsprechend Wolly-Bonbons, um die Attacken zu verbessern. Weiterhin erhaltet ihr jedes Mal EP, wenn ihr eine Dyna-Attacke freischaltet oder verbessert.

Links: Wie ihr eine Dyna-Attacke freischaltet.| Rechts: Wie ihr Dyna-Attacke verbessert. | Image credit: Eurogamer/Niantic

Für jede Dyna-Attacke gibt es drei verschiedene Stufen, ihr könnt jede Attacke also zweimal verbessern. Die Kosten sind dabei unabhängig von der Attacke die gleichen.

Für das Verbessern von Stufe eins zu Stufe zwei benötigt ihr 600 Dyna-Partikel und 100 Bonbons, für Stufe drei sind 800 Dyna-Partikel und 40 XL-Bonbons erforderlich. Für das Verbessern einer Attacke erhaltet ihr wiederum 6.000 EP.

Zurück zum Pokémon Go: Dynamaximierung und Dynamax-Pokémon Inhaltsverzeichnis

Welche Dynamax Pokémon gibt es in Pokémon Go?

Zum Start des Dynamax-Features sind in Pokémon Go folgende Dynama-Pokémon verfügbar:

Glumanda

Bisasam

Schiggy

Wolly

Raffel

Hinzu kommen noch die jeweiligen Entwicklungen, da diese automatisch verfügbar sind, wenn ein Pokémon ein Dynamax-Pokémon werden kann.

Image credit: Niantic

Zurück zum Pokémon Go: Dynamaximierung und Dynamax-Pokémon Inhaltsverzeichnis

Was sind Dynamax- und Gigadynamax-Pokémon?

Die Dynamaximierung wurde erstmals in Pokémon Schwert und Schild auf der Nintendo Switch eingeführt. Dabei handelt es sich um eine vorübergehende Verwandlung, wodurch ein Pokémon riesig groß wird.

Eine Dynamaximierung hält mindestens drei Runden an und währenddessen erhält man Zugriff auf Dyna-Attacken. Im Vergleich zu den normalen Moves eines Pokémon erhaltet ihr dadurch etwas andere Fähigkeiten.

Weiterhin gibt es noch die Gigadynamaximierung. Dadurch bezeichnet man Pokémon, die bei der Dynamaximierung auch noch ein anderes Aussehen annehmen, zum Beispiel Pikachu und Mauzi. Nicht jedes Pokémon verfügt über eine Gigadynamax-Form. Insgesamt gibt es 32 Pokémon, bei denen eine Gigadynamaximierung möglich ist. Wulaosu hat sogar gleich zwei Form, abhängig von der jeweiligen Form.

Die Gigadynamax-Formen von Pikachu und Mauzi. | Image credit: The Pokémon Company

Weiterhin haben die Gigadynamax-Pokémon in Pokémon Schwert und Schild eine einzigartige Attacke, wobei derzeit noch nicht klar ist, ob es diese auch in Pokémon Go geben wird.

Viel Erfolg mit der Dynamaximierung in Pokémon Go!

Zurück zum Pokémon Go: Dynamaximierung und Dynamax-Pokémon Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go