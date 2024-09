Pokémon Go Dynastie Spezialforschung - Alle Aufgaben und Belohnungen, die du kriegst

Zur Einführung des Dynamax-Features in Pokémon Go gibt es auch eine brandneue Spezialforschung mit dem Namen Dynastie, durch die ihr ein paar interessante Belohnungen erhalten könnt!

Besagte Spezialforschung ist ab dem 4. September 2024 für euch in Pokémon Go verfügbar. Ihr solltet sie automatisch erhalten, wenn ihr euch im Spiel einloggt.

Was ihr über die Spezialforschung Dynastie in Pokémon Go und über die Belohnungen wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Spezialforschung Dynastie – Aufgaben und Belohnungen

Das Ziel der Dynastie-Spezialforschung in Pokémon Go ist, euch ein wenig mit den neuen Features des Dynamax-Features vertraut zu machen, etwa die Dyna-Partikel und Kraftquellen. Ebenso könnt ihr euch so die ersten Dynamax-Pokémon sichern!

Hier sind die Aufgaben und die Belohnungen, die ihr dafür bekommt:

Dynastie! (1/3)

Aufgabe Belohnung Sammle Dyna-Partikel von 3 Kraftquellen 30 Pokébälle Gehe 5 km 20 Superbälle Sammle 500 Dyna-Partikel 10 Hyperbälle Belohnungen 8.000 EP, Begegnung mit Dynamax-Wolly

Dynastie! (2/3)

Aufgabe Belohnung Sammle Dyna-Partikel von 10 Kraftquellen 100 Dyna-Partikel Sammle 1.000 Dyna-Partikel 2 goldene Himmihbeeren Verbessere eine Dyna-Attacke 5 Sonderbonbons Belohnungen 8.000 EP, Begegnung mit Dynamax-Raffel

Dynastie! (3/3)

Aufgabe Belohnung Gewinne einen Dyna-Kampf 100 Dyna-Partikel Schalte eine Dyna-Attacke frei 10 Hyperbälle Gewinne 3 Dyna-Kämpfe 2 Sananabeeren Fange ein Dynamax-Pokémon 2.500 Sternenstaub Belohnungen 8.000 EP, 4.000 Sternenstaub, Dynamax-Band Avatar-Item

Wie kriegt man die Spezialforschung Dynastie in Pokémon Go?

Ihr müsst in Pokémon Go mindestens Trainerlevel 13 erreicht haben, um die Dynastie-Spezialforschung zu erhalten. Ist das der Fall, solltet ihr sie automatisch bekommen, sobald ihr euch im Spiel einloggt.

Ist das nicht der Fall, ihr erfüllt aber die Voraussetzungen, müsst ihr vielleicht das Spiel noch einmal neu starten. Gegebenenfalls sind auch mehrere Versuche erforderlich. Ebenso solltet ihr sicherstellen, dass ihr die aktuellste Version installiert habt.

Anschließend könnt ihr euch so viel Zeit lassen wie ihr möchtet, um die Aufgaben abzuschließen.

Viel Erfolg beim Lösen der Spezialforschung Dynastie in Pokémon Go!

