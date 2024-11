Pokémon Go Ernte-Festival: Neues Shiny und Shiny-Bonus - Das musst du wissen!

Das nächste Event in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go ist das Ernte-Festival. Bei diesem feiert unter anderem ein neues Shiny-Pokémon sein Debüt, bei einem anderen gibt es wiederum einen Shiny-Bonus.

Das Event beginnt am Donnerstag, den 7. November 2024, um 10 Uhr und endet am Dienstag, den 12. November 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über das Ernte-Festival 2024 in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Ernte-Festival 2024 Inhalt:

Pokémon Go Ernte-Festival 2024: Welche Pokémon kann ich fangen?

Neue Pokémon werden mit diesem Event nicht im Spiel eingeführt, es gibt allerdings ein neues Shiny. Erstmals könnt ihr einem schillernden Olini begegnen, wenn ihr Glück habt.

Darüber hinaus besteht eine erhöhte Chance, ein schillerndes Irrbis zu finden.

Pokémon Go Ernte-Festival 2024 - Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen beim Event häufiger in der Wildnis auf:

Myrapla*

Owei*

Hoppspross*

Sonnkern*

Miltank*

Zigzachs*

Scoppel*

Irrbis (Größe S)*

Irrbis (Größe M)*

Irrbis (Größe L)*

Olini*

Irrbis (Größe XL)*

Pokémon Go Ernte-Festival 2024 - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr diesen Pokémon begegnen:

Irrbis (jede Größe)*

Olini*

Fangt bei dieem Event ein paar spezielle Pokémon.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Pokémon Go Ernte-Festival 2024: Welche Boni gibt es?

Es gibt mehrere Boni, die bei diesem Event aktiv sind. Unter anderem erhaltet ihr im gesamten Event-Zeitraum doppelte Fang-Bonbons.

Wie schon erwähnt, besteht außerdem eine erhöhte Chance auf schillernde Irrbis, wenn ihr das nötige Glück habt.

Zudem könnt ihr während des Events mit einem Moos-Lockmodul andere Pokémon anlocken. Dazu zählen unter anderem Alola-Kokowei, Relaxo, Irrbis und Olini. Bei Irrbis, die davon angelockt werden, besteht eine höhere Chance auf XL-Exemplare als bei wilden Irrbis.

Pokémon Go Ernte-Festival 2024: Befristete Forschung

Optional könnt ihr euch im In-Game-Shop für rund 3 Euro eine befristete Forschung zum Event kaufen.

Als Belohnungen könnt ihr dabei etwa zwei Moos-Lockmodule, einen Rauch, ein Glücks-Ei sowie Begegnungen mit Olini erhalten.

Bedenkt, dass ihr die befristete Forschung bis zum 12. November 2024 um 20 Uhr abgeschlossen und die Belohnungen abgeholt haben müsst, um nichts zu verpassen.

Pokémon Go Ernte-Festival 2024: Sammler-Herausforderungen

Weiterhin finden zum Event auch noch passende Sammler-Herausforderungen in Pokémon Go statt.

Meistert ihr diese Herausforderungen, könnt ihr etwa Sternenstaub und mehr Begegnungen mit Olini als Belohnung erhalten.

