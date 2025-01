Pokémon Go Fashion Week: Neue Pokémon + Shiny-Bonus - Das musst du wissen!

Zum Auftakt ins Jahr 2025 findet in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go das Event Hefel-Fangen statt. Es beschert euch globale Herausforderungen, ein neues Pokémon und einen Shiny-Bonus.

Die Fashion Week 2025 beginnt am Freitag, den 10. Januar 2025, um 10 Uhr und endet am Sonntag, den 19. Januar 2025, um 20 Uhr.

Was ihr über die Fashion Week 2025 in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Fashion Week 2025 Inhalt:

Pokémon Go Fashion Week 2025: Welche Pokémon kann ich fangen?

Eine kleine Auswahl an Pokémon taucht während dieses Events häufiger im Spiel auf. Darüber hinaus erwarten euch Debüts von zwei neuen, kostümierten Pokémon: Picochilla mit stylischem Look und Chillabell mit stylischem Look.

Pokémon Go Fashion Week 2025 - Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Digda mit stylischem Look*

Eneco*

Haspiror*

Elezeba mit stylischem Look*

Coiffwaff*

Knirfish

Kirlia mit stylischem Look*

Pokémon Go Fashion Week 2025 - Raids

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Sheinux mit stylischem Look*

Picochilla mit stylischem Look*

Coiffwaff* Stufe 3 Smettbo mit stylischem Look*

Dragoran mit stylischem Look*

Pokémon Go Fashion Week 2025 - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr diese Belohnungen erhalten:

EP

Sternenstaub

Begegnungen mit Event-Pokémon

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Es wird wieder stylisch.

Pokémon Go Fashion Week 2025: Welche Boni gibt es?

Während der Fashion Week 2025 in Pokémon Go bekommt ihr unter anderem doppelten Fang-Sternenstaub, ebenso besteht eine doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon für Trainer ab Level 31.

Ebenso erwartet euch ein Shiny-Bonus bei mehreren Pokémon. Hier die Pokémon mit erhöhter Shiny-Chance im Überblick:

Kirlia mit stylischem Look (Wildnis)

(Wildnis) Smettbo mit stylischem Look (Feldforschungen und Raids)

(Feldforschungen und Raids) Dragoran mit stylischem Look (Feldforschungen und Raids)

(Feldforschungen und Raids) Picochilla mit stylischem Look (Feldforschungen und Raids)

(Feldforschungen und Raids) Coiffwaff (Feldforschungen und Raids)

Pokémon Go Fashion Week 2025: Befristete Forschung

Zum Event könnt ihr optional eine kostenpflichtige befristete Forschung für rund 6 Euro kaufen.

Schließt ihr sämtliche Aufgaben ab, könnt ihr folgende Belohnungen erhalten:

3.500 EP

3.500 Sternenstaub

Event-Avatarpose

Begegnungen mit Event-Pokémon wie Dragoran mit stylischem Look, Picochilla mit stylischem Look und Coiffwaff

Damit ihr nichts verpasst, müsst ihr die Aufgaben bis zum 19. Januar 2025 um 20 Uhr abgeschlossen und die Belohnungen abgeholt haben.

Pokémon Go Fashion Week 2025: Sammler-Herausforderung

Darüber hinaus läuft auch noch eine neue Sammler-Herausforderung während dieses Events. Schließt ihr die Aufgaben ab, die sich mit dem Thema Fangen beschäftigen, könnt ihr etwa EP erhalten oder einem Sheinux mit stylischem Look begegnen.

