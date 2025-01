Pokémon Go Fashion Week Übernahme: Neue Pokémon + Crypto-Palkia - Das musst du wissen!

Die Fashion Week 2025 läuft in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go und da mischt sich nun auch Team Go Rocket mit ein. Bei Fashion Week: Übernahme erwarten euch Pokémon-Debüts und andere Besonderheiten.

Die Fashion Week: Übernahme beginnt am Mittwoch, den 15. Januar 2025, um 0 Uhr und endet am Sonntag, den 19. Januar 2025, um 20 Uhr.

Was ihr über die Fashion Week 2025 in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Fashion Week 2025 Übernahme: Welche Pokémon kann ich fangen?

Während der Übernahme der Fashion Week durch Team Go Rocket gibt es auch Pokémon-Debüts im Spiel. Während des Events feiern das Giftmaus-Pokémon Sproxi und seine Entwicklung Affiti ihre Premiere im Spiel. Ihr könnt ein Sproxi mit 50 Bonbons zu einem Affiti entwickeln.

Darüber hinaus gibt es mit Beginn des Events eine neue Spezialforschung. Könnt ihr diese abschließen, erhaltet ihr ein Super-Rocket-Radar, mit dem ihr Giovanni aufspürt. Im Zuge dessen besteht die Möglichkeit, ein Crypto-Palkia zu erhalten.

Die Spezialforschung könnt ihr bis zum 4. März 2025 um 9:59 Uhr bekommen, indem ihr euch im Spiel einloggt.

Pokémon Go Fashion Week 2025 Übernahme - Crypto-Pokémon

Diese Pokémon werden nun von Team Go Rocket-Rüpeln neu im Kampf eingesetzt:

Crypto-Schwalbini*

Crypto-Serpifeu*

Crypto-Floink*

Crypto-Ottaro*

Crypto-Unratütox*

Crypto-Scoppel*

Pokémon Go Fashion Week 2025 Übernahme – Crypto-Raids

Die folgenden Pokémon können in Crypto-Raids auftauchen:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Crypto-Nidoran♀*

Crypto-Nidoran♂*

Crypto-Karnimani

Crypto-Trasla* Stufe 3 Crypto-Elektek

Crypto-Magmar

Crypto-Woingenau

Pokémon Go Fashion Week 2025 Übernahme - Eier

Diese besonderen Pokémon schlüpfen während des Events aus Eiern:

Sproxi

Pokémon Go Fashion Week 2025 Übernahme - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr diese Belohnungen erhalten:

Mysteriöse Teile

Lade-TMs

Sofort-TMs

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Neue Pokémon feiern ihr Debüt.

Pokémon Go Fashion Week 2025 Übernahme: Welche Boni gibt es?

Während dieses Events taucht Team Go Rocket häufiger bei Pokéstops und in Ballons auf. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass Crypto-Pokémon mit einer Lade-TM die Lade-Attacke Frustration verlernen.

Außerdem warten überraschende Begegnungen auf euch. Macht ihr während des Events einen Schnappschuss, kann euch ein Glibunkel mit stylischem Look begegnen.

Pokémon Go Fashion Week 2025 Übernahme: Sammler-Herausforderung

Des Weiteren gibt es zur Übernahme der Fashion Week durch Team Go Rocket noch eine neue Sammler-Herausforderung. Diese dreht sich rund ums Fangen, als Belohnungen könnt ihr Sternenstaub und eine Begegnung mit Unratütox erhalten.

