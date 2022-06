Pokémon Go Fest 2022 - Spawns, Habitate, Forschung und alle Infos!

Es ist einmal mehr an der Zeit für das Pokémon Go Fest 2022, das natürlich auch dieses Jahr wieder in Pokémon Go stattfindet. Einerseits digital, andererseits wieder an realen Schauplätzen. Das digitale Event findet zuerst statt und für Käufer und Käuferinnen eines Tickets gibt es wieder eine ganze Menge Aktivitäten zu erledigen.

In unserem Guide zeigen wir euch, was ihr alles über das Pokémon Go Fest 2022 wissen solltet.

Alles über das Pokémon Go Fest 2022:

Wann startet und endet das Wasserfestival 2022 in Pokémon Go?

Das Pokémon Go Fest 2022 findet am 4. und 5. Juni 2022 jeweils im Zeitraum von 10 bis 18 Uhr Ortszeit statt.

Nur Käufer und Käuferinnen eines entsprechenden Tickets können daran teilnehmen, für alle anderen gibt es wenige Boni.

Tickets können im In-Game-Shop gekauft werden und kosten euch 16,99 Euro. Sie berechtigen für die Teilnahme an beiden Tagen sowie an einem Abschluss-Event, das am 27. August 2022 stattfindet.

Pokémon Go Fest 2022: Was passiert am ersten Tag?

Am ersten Tag des Pokémon Go Fest 2022 erwarten euch unter anderem stündlich wechselnde Habitatstunden. Insgesamt gibt es vier unterschiedliche Habitate, die sich darauf auswirken, welche Pokémon in dem Zeitraum auftauchen.

Erstmals könnt ihr dabei Knilz, Camaub, Laukaps, Schnuthelm und Milza in ihrer schillernden Form begegnen.

Habitat Pokémon Stadt Magnetilo (schillernd möglich)

Alola-Sleima (schillernd möglich)

Nockchan (schillernd möglich)

Puppance (schillernd möglich)

Burmy (Lumpenumhang) (schillernd möglich)

Bronzel (schillernd möglich)

Dusselgurr (schillernd möglich)

Unratütox (schillernd möglich)

Mollimorba

Golbit

Flamiau

Kostümiertes Pikachu (schillernd möglich)

Galar-Smogmog (schillernd möglich) Prärie Girafarig (schillernd möglich)

Dummisel (schillernd möglich)

Larvitar (schillernd möglich)

Camaub (schillernd möglich)

Knacklion (schillernd möglich)

Bamelin (schillernd möglich)

Nagelotz (schillernd möglich)

Rotomurf

Schnuthelm (schillernd möglich)

Geronimatz (schillernd möglich)

Leufeo (schillernd möglich)

Kostümiertes Pikachu (schillernd möglich)

Milza (schillernd möglich) Regenwald Hydropi (schillernd möglich)

Samurzel (schillernd möglich)

Knilz (schillernd möglich)

Bummelz (schillernd möglich)

Chelast (schillernd möglich)

Panflam (schillernd möglich)

Toxiped

Laukaps (schillernd möglich)

Bithora

Algitt

Bauz

Kostümiertes Pikachu (schillernd möglich)

Pam-Pam Tundra Amonitas (schillernd möglich)

Quiekel (schillernd möglich)

Wingull (schillernd möglich)

Meditie (schillernd möglich)

Wailmer (schillernd möglich)

Seemops (schillernd möglich)

Plinfa (schillernd möglich)

Gelatini

Petznief (schillernd möglich)

Arktip

Robball

Kostümiertes Pikachu (schillernd möglich)

Galar-Flampion (schillernd möglich)

Von Rauch werden während der Habitatstunden zusätzlich folgende Pokémon angelockt:

Habitat Pokémon Stadt Galar-Smogmog (schillernd möglich)

Icognito B (schillernd möglich)

Icognito G (schillernd möglich)

Icognito O (schillernd möglich)

Icognito U (schillernd möglich)

Klikk (schillernd möglich) Prärie Icognito B (schillernd möglich)

Icognito G (schillernd möglich)

Icognito O (schillernd möglich)

Icognito U (schillernd möglich)

Qurtel

Milza (schillernd möglich) Regenwald Icognito B (schillernd möglich)

Icognito G (schillernd möglich)

Icognito O (schillernd möglich)

Icognito U (schillernd möglich)

Tropius (schillernd möglich)

Pam-Pam Tundra Galar-Pantimos

Icognito B (schillernd möglich)

Icognito G (schillernd möglich)

Icognito O (schillernd möglich)

Icognito U (schillernd möglich)

Galar-Flampion (schillernd möglich)

In Raids sieht es am ersten Tag folgendermaßen aus:

Stufe Pokémon Stufe 1 Kostümiertes Pikachu (schillernd möglich)

Milza (schillernd möglich) Stufe 3 Arboretoss

Miezunder

Marikeck Stufe 5 Kyogre (schillernd möglich)

Groudon (schillernd möglich)

Inhaber und Inhaberinnen eines Tickets können sich zudem auf folgende Inhalte am ersten Tag freuen:

Im In-Game-Shop bekommt ihr ein kostenloses Shirt für euren Avatar.

Ihr bekommt eine neue Spezialforschung. Dabei müsst ihr auch Entscheidungen treffen, die sich nicht rückgängig machen lassen.

Erstmals könnt ihr einem schillernden Icognito B begenen.

Es gibt vier neue Sammler-Herausforderungen, die auf die jeweiligen Habitatstunden abgestimmt sind.

Globale Herausforderungen kehren zurück, stündlich gibt es eine neue Herausforderung. Erfüllt die Community sie, profitiert ihr den Rest der jeweiligen Stunde davon.

Die Chance, schillernde Pokémon in der Wildnis und durch Rauch zu bekommen, ist höher. Zudem ist sie am Samstag höher als am Sonntag.

Pokémon Go Fest 2022: Was passiert am zweiten Tag?

Am zweiten Tag des Pokémon Go Fest 2022 trefft ihr in Raids auf folgende Pokémon:

Stufe Pokémon Stufe 1 Kostümiertes Pikachu (schillernd möglich)

Milza (schillernd möglich)

Wuffels (schillernd möglich) Stufe 3 Relaxo (schillernd möglich)

Brutalanda

Shardrago (schillend möglich)

Arboretoss

Miezunder

Marikeck Stufe 5 Noch nicht bekannt

Diese Boni gelten für alle Trainer und Trainerinnen (mit und ohne Ticket) am zweiten Tag:

Es gibt auch heute globale Herausforderungen.

Ihr erhaltet eine weitere, kurze Spezialforschung:

Alle Pokémon, die am Samstag erschienen sind, erscheinen am Sonntag während des Event-Zeitraums.

Exklusiv für Ticketinhaber gibt es folgendes:

Schließt ihr die kurze Spezialforschung für alle ab, erhaltet ihr als Ticketinhaber noch eine weitere Spezialforschung

Pokémon, die Samstags vom Rauch angelockt wurden, werden auch Sonntags im Event-Zeitraum angelockt.

Ballons von Team Go Rocket erscheinen häufiger und wenn ihr einen Rüpel besiegt, erhaltet ihr zwei mysteriöse Teile.

Für Ticketinhaber gilt an beiden Tagen zudem folgendes:

Bis zu neun kostenlose Raid-Pässe bekommt ihr durch das drehen von Fotoscheiben an Arenen.

Ihr erhaltet Event-Sticker von Geschenken und Pokéstops.

Am Samstag und Sonntag sind jeweils bis zu fünf überraschende Begegnungen bei einem Schnappschuss möglich.

Pokémon Go Fest 2022: Welche Boni gibt es für die, die kein Ticket haben?

Trainer und Trainerinnen mit und ohne Ticket profitieren an beiden Tagen von folgenden Boni:

Schnappschüsse mit dem Hashtag #PokemonGOFest2022 werden mit Glück in der Heute-Ansicht zu sehen sein.

Ein Pikachu mit Gracidea-Kostüm (schillernd möglich) wird eingeführt. Ihr findet es in der Wildnis und in Stufe-1-Raids.

Auch Milza erscheint in Stufe-1-Raids, mit Glück findet ihr ein schillendes Exemplar.

Macht Schnappschüsse für überraschende Begegnungen.

Wie löse ich die Spezialforschung zum Pokémon Go Fest 2022?

Ticketinhaber bekommen zum Pokémon Go Fest 2022 eine neue und personalisierte Spezialforschung.

Ihr habt dabei verschiedene Wahlmöglichkeiten. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade – Entspannt, Standard und Meister – sowie drei Schwerpunkte: Fangen, Erkunden und Kämpfen.

Pokémon Go Fest 2022 (1/7)

Aufgabe Belohnung Verschicke 1 Geschenk an einen Freund 2 Rauch Benutze 1 Rauch 22 Pokébälle Fange 10 Pokémon 2 Sananabeeren Belohnungen 2 Himmihbeeren, 2 Knursp, 2.022 EP

Wahlmöglichkeit:

Fangen

Erkunden

Kämpfen

Pokémon Go Fest 2022 – Fangen

Pokémon Go Fest 2022 (2/7)

Aufgabe Belohnung Drehe 5 Pokéstops oder Arenen 22 Pokébälle Schließe 3 Feldforschungsaufgaben ab 2 Himmihbeeren Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel 2 Glückseier Belohnungen 2.022 EP, Shaymin (Landform) Shirt, 22 Pokébälle

Wahlmöglichkeit:

Entspannt

Standard

Meister

Pokémon Go Fest 2022 – Fangen, Entspannt (3/7)

Aufgabe Belohnung Fange 5 verschiedene Arten von Pokémon 2.022 Sternenstaub Verwende 3 Beeren beim Fangen von Pokémon 22 Pokébälle Mache 1 Schnappschuss mit deinem Kumpel 2 Rauch Belohnungen 2 Sananabeeren, Begegnung mit Klikk, 22 Superbälle

Pokémon Go Fest 2022 – Fangen, Entspannt (4/7)

Aufgabe Belohnung Verwende 2 Sananabeeren beim Fangen von Pokémon 2.022 EP Fange 10 Pokémon 2 Sananabeeren Verdiene 1.000 Sternenstaub 22 Pokébälle Belohnungen 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Tropius, 2 Sonderbonbons

Pokémon Go Fest 2022 – Fangen, Entspannt (5/7)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 2 Top-Tränke Lande 10 gute Würfe 2 Sternenstücke Verdiene 2.000 EP 2 Lockmodule Belohnungen 2 Rauch, Begegnung mit Qurtel, 22 Hyperbälle

Pokémon Go Fest 2022 – Fangen, Entspannt (6/7)

Aufgabe Belohnung Lande 5 großartige Würfe 2 silberne Sananabeeren Lande 3 Curveball-Würfe Begegnung mit Galar-Pantimos Fange 10 verschiedene Arten von Pokémon 2 goldene Himmihbeeren Belohnungen 2 Sonderbonbons, Begegnung mit Shaymin, 22 Hyperbälle

Pokémon Go Fest 2022 – Fangen, Entspannt (7/7)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 2.022 EP Belohnung abholen 2.022 Sternenstaub Belohnung abholen 2.022 EP Belohnungen 22 Shaymin-Bonbons, 1 Avatar-Pose, 22 Entspannt-Sticker

Pokémon Go Fest 2022 – Fangen, Standard (3/7)

Aufgabe Belohnung Fange 10 verschiedene Arten von Pokémon 2.022 Sternenstaub Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon 22 Pokébälle Mache 1 Schnappschuss mit deinem Kumpel 2 Rauch Belohnungen 2 Sananabeeren, Begegnung mit Klikk, 22 Superbälle

Pokémon Go Fest 2022 – Fangen, Standard (4/7)

Aufgabe Belohnung Verwende 3 Sananabeeren beim Fangen von Pokémon 2.022 EP Fange 20 Pokémon 2 Sananabeeren Verdiene 3.000 Sternenstaub 22 Pokébälle Belohnungen 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Tropius, 2 Sonderbonbons

Pokémon Go Fest 2022 – Fangen, Standard (5/7)

Aufgabe Belohnung Lande 10 Curveball-Würfe 2 Top-Tränke Lande 15 großartige Würfe 2 Sternenstücke Verdiene 3.000 Sternenstaub 2 Lockmodule Belohnungen 2 Rauch, Begegnung mit Qurtel, 22 Hyperbälle

Pokémon Go Fest 2022 – Fangen, Standard (6/7)

Aufgabe Belohnung Lande 5 fabelhafte Würfe 2 silberne Sananabeeren Lande 3 Curveball-Würfe hintereinander Begegnung mit Galar-Pantimos Fange 12 verschiedene Arten von Pokémon 2 goldene Himmihbeeren Belohnungen 2 Sonderbonbons, Begegnung mit Shaymin, 22 Hyperbälle

Pokémon Go Fest 2022 – Fangen, Standard (7/7)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 2.022 EP Belohnung abholen 2.022 Sternenstaub Belohnung abholen 2.022 EP Belohnungen 22 Shaymin-Bonbons, 1 Avatar-Pose, 22 Standard-Sticker

Pokémon Go Fest 2022 – Fangen, Meister (3/7)

Aufgabe Belohnung Fange 15 verschiedene Arten von Pokémon 2.022 Sternenstaub Verdiene 5.000 Sternenstaub 22 Pokébälle Mache 1 Schnappschuss mit deinem Kumpel 2 Rauch Belohnungen 2 Sananabeeren, Begegnung mit Klikk, 22 Superbälle

Pokémon Go Fest 2022 – Fangen, Meister (4/7)

Aufgabe Belohnung Lande 5 großartige Würfe hintereinander 2.022 EP Fange 30 Pokémon 2 Sananabeeren Verwende 10 Sananabeeren beim Fangen von Pokémon 22 Pokébälle Belohnungen 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Tropius, 2 Sonderbonbons

Pokémon Go Fest 2022 – Fangen, Meister (5/7)

Aufgabe Belohnung Lande 20 Curveball-Würfe 2 Top-Tränke Lande 20 großartige Würfe 2 Sternenstücke Lande 20 großartige Curveball-Würfe 2 Lockmodule Belohnungen 2 Rauch, Begegnung mit Qurtel, 22 Hyperbälle

Pokémon Go Fest 2022 – Fangen, Meister (6/7)

Aufgabe Belohnung Lande 20 fabelhafte Würfe 2 silberne Sananabeeren Lande 2 fabelhafte Curveball-Würfe hintereinander Begegnung mit Galar-Pantimos Fange 30 verschiedene Arten von Pokémon 2 goldene Himmihbeeren Belohnungen 2 Sonderbonbons, Begegnung mit Shaymin, 22 Hyperbälle

Pokémon Go Fest 2022 – Fangen, Meister (7/7)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 2.022 EP Belohnung abholen 2.022 Sternenstaub Belohnung abholen 2.022 EP Belohnungen 22 Shaymin-Bonbons, 1 Avatar-Pose, 22 Meister-Sticker

Pokémon Go Fest 2022 – Kämpfen

Pokémon Go Fest 2022 (2/7)

Aufgabe Belohnung Verwende 1 Lade-TM 2 Tränke Verwende 3 Power-ups bei Pokémon 2 Supertränke Drehe 5 Pokéstops oder Arenen 2 Hypertränke Belohnungen 2 Top-Tränke, Shaymin (Landform) Shirt, 2 Top-Beleber

Wahlmöglichkeit:

Entspannt

Standard

Meister

Pokémon Go Fest 2022 – Kämpfen, Entspannt (3/7)

Aufgabe Belohnung Bekämpfe 3 Mitglieder von Team Go Rocket 2.022 Sternenstaub Erlöse 1 Crypto-Pokémon 22 Superbälle Verwende 1 sehr effektive Lade-Attacke 2 Hypertränke Belohnungen 2 Premium-Kampf-Pässe, Begegnung mit Klikk, 2 Beleber

Pokémon Go Fest 2022 – Kämpfen, Entspannt (4/7)

Aufgabe Belohnung Kämpfe in 3 Raids 2 Lade-TMs Kämpfe mit deinem Kumpel in einem Raid 2 Sofort-TMs Verdiene 3.000 EP 22 Pokébälle Belohnungen 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Tropius, 2 Sonderbonbons

Pokémon Go Fest 2022 – Kämpfen, Entspannt (5/7)

Aufgabe Belohnung Kämpfe in der Go-Kampfliga 2 Top-Tränke Entwickle 3 Pokémon 2 Sternenstücke Verdiene 3.000 Sternenstaub 2 Lockmodule Belohnungen 2 Premium-Kampf-Pässe, Begegnung mit Qurtel, 2 Top-Beleber

Pokémon Go Fest 2022 – Kämpfen, Entspannt (6/7)

Aufgabe Belohnung Besiege 1 Mitglied von Team Go Rocket 2 silberne Sananabeeren Gewinne 1 Raid Begegnung mit Galar-Pantimos Kämpfe in der Go-Kampfliga 2 goldene Himmihbeeren Belohnungen 2 Sonderbonbons, Begegnung mit Shaymin, 22 Hyperbälle

Pokémon Go Fest 2022 – Kämpfen, Entspannt (7/7)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 2.022 EP Belohnung abholen 2.022 Sternenstaub Belohnung abholen 2.022 EP Belohnungen 22 Shaymin-Bonbons, 1 Avatar-Pose, 22 Entspannt-Sticker

Pokémon Go Fest 2022 – Kämpfen, Standard (3/7)

Aufgabe Belohnung Bekämpfe 3 Mitglieder von Team Go Rocket 2.022 Sternenstaub Erlöse 3 Crypto-Pokémon 22 Superbälle Verwende 3 sehr effektive Lade-Attacken 2 Hypertränke Belohnungen 2 Premium-Kampf-Pässe, Begegnung mit Klikk, 2 Beleber

Pokémon Go Fest 2022 – Kämpfen, Standard (4/7)

Aufgabe Belohnung Gewinne 3 Raids 2 Lade-TMs Kämpfe mit deinem Kumpel in einem Raid 2 Sofort-TMs Verdiene 6.000 EP 22 Pokébälle Belohnungen 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Tropius, 2 Sonderbonbons

Pokémon Go Fest 2022 – Kämpfen, Standard (5/7)

Aufgabe Belohnung Kämpfe 3 Mal in der Go-Kampfliga 2 Top-Tränke Entwickle 5 Pokémon 2 Sternenstücke Verdiene 6.000 Sternenstaub 2 Lockmodule Belohnungen 2 Premium-Kampf-Pässe, Begegnung mit Qurtel, 2 Top-Beleber

Pokémon Go Fest 2022 – Kämpfen, Standard (6/7)

Aufgabe Belohnung Besiege 1 Anführer von Team Go Rocket 2 silberne Sananabeeren Gewinne 3 Raids Begegnung mit Galar-Pantimos Gewinne 1 Kampf in der Go-Kampfliga 2 goldene Himmihbeeren Belohnungen 2 Sonderbonbons, Begegnung mit Shaymin, 22 Hyperbälle

Pokémon Go Fest 2022 – Kämpfen, Standard (7/7)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 2.022 EP Belohnung abholen 2.022 Sternenstaub Belohnung abholen 2.022 EP Belohnungen 22 Shaymin-Bonbons, 1 Avatar-Pose, 22 Standard-Sticker

Pokémon Go Fest 2022 – Kämpfen, Meister (3/7)

Aufgabe Belohnung Bekämpfe 9 Mitglieder von Team Go Rocket 2.022 Sternenstaub Erlöse 6 Crypto-Pokémon 22 Superbälle Besiege einen Anführer von Team Go Rocket 2 Hypertränke Belohnungen 2 Premium-Kampf-Pässe, Begegnung mit Klikk, 2 Beleber

Pokémon Go Fest 2022 – Kämpfen, Meister (4/7)

Aufgabe Belohnung Gewinne 3 Raids mit einem Team aus unterschiedlichen Pokémon 2 Lade-TMs Kämpfe mit deinem Kumpel 3 Raids 2 Sofort-TMs Verdiene 60.000 EP 22 Pokébälle Belohnungen 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Tropius, 2 Sonderbonbons

Pokémon Go Fest 2022 – Kämpfen, Meister (5/7)

Aufgabe Belohnung Gewinne 3 Kämpfe in der Go-Kampfliga 2 Top-Tränke Verwende 30 Power-ups bei Pokémon 2 Sternenstücke Verdiene 30.000 Sternenstaub 2 Lockmodule Belohnungen 2 Premium-Kampf-Pässe, Begegnung mit Qurtel, 2 Top-Beleber

Pokémon Go Fest 2022 – Kämpfen, Meister (6/7)

Aufgabe Belohnung Besiege 3 Anführer von Team Go Rocket 2 silberne Sananabeeren Gewinne 3 Raids mit einem Team aus unterschiedlichen Pokémon Begegnung mit Galar-Pantimos Gewinne 6 Kämpfe in der Go-Kampfliga 2 goldene Himmihbeeren Belohnungen 2 Sonderbonbons, Begegnung mit Shaymin, 22 Hyperbälle

Pokémon Go Fest 2022 – Kämpfen, Meister (7/7)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 2.022 EP Belohnung abholen 2.022 Sternenstaub Belohnung abholen 2.022 EP Belohnungen 22 Shaymin-Bonbons, 1 Avatar-Pose, 22 Meister-Sticker

Pokémon Go Fest 2022 – Erkunden

Pokémon Go Fest 2022 (2/7)

Aufgabe Belohnung Öffne 3 Geschenke 2 Brutmaschinen Verschicke 3 Geschenke an Freunde 22 Pokébälle Gib deinem Kumpel 3 Snacks 2.022 EP Belohnungen 2 Glückseier, Shaymin (Landform) Shirt, 2.022 Sternenstaub

Wahlmöglichkeit:

Entspannt

Standard

Meister

Pokémon Go Fest 2022 – Erkunden, Entspannt (3/7)

Aufgabe Belohnung Drehe 5 Pokéstops oder Arenen 2.022 Sternenstaub Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel 22 Superbälle Verdiene 2.000 EP 2 Nanabbeeren Belohnungen 2 Brutmaschinen, Begegnung mit Klikk, 2.022 EP

Pokémon Go Fest 2022 – Erkunden, Entspannt (4/7)

Aufgabe Belohnung Brüte 1 Ei aus 2.022 Sternenstaub Schließe 3 Feldforschungsaufgaben ab 2.022 EP Gehe 1km 22 Pokébälle Belohnungen 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Tropius, 2 Sonderbonbons

Pokémon Go Fest 2022 – Erkunden, Entspannt (5/7)

Aufgabe Belohnung Verdiene 1 Bonbon beim Spazieren mit deinem Kumpel 2 Top-Tränke Fange 10 Pokémon 2 Sternenstücke Gehe 1 km 2 Lockmodule Belohnungen 2 Premium-Kampf-Pässe, Begegnung mit Qurtel, 2 Top-Beleber

Pokémon Go Fest 2022 – Erkunden, Entspannt (6/7)

Aufgabe Belohnung Brüte 1 Ei aus 2 silberne Sananabeeren Drehe 15 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Galar-Pantimos Fange 10 Pokémon 2 goldene Himmihbeeren Belohnungen 2 Sonderbonbons, Begegnung mit Shaymin, 22 Hyperbälle

Pokémon Go Fest 2022 – Erkunden, Entspannt (7/7)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 2.022 EP Belohnung abholen 2.022 Sternenstaub Belohnung abholen 2.022 EP Belohnungen 22 Shaymin-Bonbons, 1 Avatar-Pose, 22 Entspannt-Sticker

Pokémon Go Fest 2022 – Erkunden, Standard (3/7)

Aufgabe Belohnung Drehe 6 Pokéstops oder Arenen 2.022 Sternenstaub Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel 22 Superbälle Verdiene 3.000 EP 2 Nanabbeeren Belohnungen 2 Brutmaschinen, Begegnung mit Klikk, 2.022 EP

Pokémon Go Fest 2022 – Erkunden, Standard (4/7)

Aufgabe Belohnung Brüte 2 Eier aus 2.022 Sternenstaub Schließe 5 Feldforschungsaufgaben ab 2.022 EP Gehe 1 km 22 Pokébälle Belohnungen 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Tropius, 2 Sonderbonbons

Pokémon Go Fest 2022 – Erkunden, Standard (5/7)

Aufgabe Belohnung Verdiene 1 Bonbon beim Spazieren mit deinem Kumpel 2 Top-Tränke Fange 15 Pokémon 2 Sternenstücke Gehe 1 km 2 Lockmodule Belohnungen 2 Premium-Kampf-Pässe, Begegnung mit Qurtel, 2 Top-Beleber

Pokémon Go Fest 2022 – Erkunden, Standard (6/7)

Aufgabe Belohnung Brüte 2 Eier aus 2 silberne Sananabeeren Drehe 20 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Galar-Pantimos Verdiene 2 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel 2 goldene Himmihbeeren Belohnungen 2 Sonderbonbons, Begegnung mit Shaymin, 22 Hyperbälle

Pokémon Go Fest 2022 – Erkunden, Standard (7/7)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 2.022 EP Belohnung abholen 2.022 Sternenstaub Belohnung abholen 2.022 EP Belohnungen 22 Shaymin-Bonbons, 1 Avatar-Pose, 22 Standard-Sticker

Pokémon Go Fest 2022 – Erkunden, Meister (3/7)

Aufgabe Belohnung Drehe 10 Pokéstops oder Arenen 2.022 Sternenstaub Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel 22 Superbälle Verdiene 6.000 EP 2 Nanabbeeren Belohnungen 2 Brutmaschinen, Begegnung mit Klikk, 2.022 EP

Pokémon Go Fest 2022 – Erkunden, Meister (4/7)

Aufgabe Belohnung Brüte 2 Eier aus 2.022 Sternenstaub Schließe 6 Feldforschungsaufgaben ab 2.022 EP Gehe 1 km 22 Pokébälle Belohnungen 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Tropius, 2 Sonderbonbons

Pokémon Go Fest 2022 – Erkunden, Meister (5/7)

Aufgabe Belohnung Verdiene 2 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel 2 Top-Tränke Fange 20 Pokémon 2 Sternenstücke Gehe 2 km 2 Lockmodule Belohnungen 2 Premium-Kampf-Pässe, Begegnung mit Qurtel, 2 Top-Beleber

Pokémon Go Fest 2022 – Erkunden, Meister (6/7)

Aufgabe Belohnung Brüte 5 Eier aus 2 silberne Sananabeeren Drehe 30 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Galar-Pantimos Verdiene 3 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel 2 goldene Himmihbeeren Belohnungen 2 Sonderbonbons, Begegnung mit Shaymin, 22 Hyperbälle

Pokémon Go Fest 2022 – Erkunden, Meister (7/7)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 2.022 EP Belohnung abholen 2.022 Sternenstaub Belohnung abholen 2.022 EP Belohnungen 22 Shaymin-Bonbons, 1 Avatar-Pose, 22 Meister-Sticker

Am Sonntag gibt es für alle Spieler und Spielerinnen (mit oder ohne Ticket) eine kurze Spezialforschung:

Wer besagte, kurze Spezialfoschung abschließt, erhält als Ticketinhaber noch eine weitere Spezialforschung:

Pokémon Go Fest 2022: Was muss ich für die Sammlerherausforderungen tun?

Euch erwarten während des Pokémon Go Fest 2022 insgesamt vier neue Sammlerherausforderungen. Nachfolgend lest ihr, was ihr dafür tun müsst:

Go Fest: Stadt

Aufgabe Belohnungen Fange ein Burmy (Lumpenumhang), Alola, Sleima, Dusselgurr, Mollimorba, Magnetilo, Unratütox, Flamiau, Nockchan und Puppance 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Galar-Smogmog, 1 Rauch

Go Fest: Prärie

Aufgabe Belohnungen Fange ein Leufeo, Schnuthelm, Larvitar, Camaub, Bamelin, Knacklion, Rotomurf, Girafarig und Nagelotz 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Milza, 1 Rauch

Go Fest: Regenwald

Aufgabe Belohnungen Fange ein Chelast, Knilz, Toxiped, Samurzel, Laukaps, Hydropi, Bauz, Bummelz und Panflam 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Pam-Pam, 1 Rauch

Go Fest: Tundra

Aufgabe Belohnungen Fange ein Quiekel, Meditie, Plinfa, Amonitas, Petznief, Wailmer, Seempos, Robball und Wingull 2.022 Sternenstaub, Begegnung mit Galar-Flampion, 1 Rauch

