Pokémon Go Fest 2024 Global: Zeitpläne, Habitate und mehr - Alle Infos im Überblick!

An diesem Wochenende findet das große Pokémon Go Fest 2024 Global in Pokémon Go statt. Am Samstag und Sonntag könnt ihr viele Pokémon fangen und an anderen Aktivitäten teilnehmen, mit einem Ticket gibt’s noch Extras obendrauf..

Das Pokémon Go Fest 2024 Global findet am Samstag, den 13. Juli 2024, und am Sonntag, den 14. Juli 2024, jeweils im Zeitraum von 10 bis 18 Uhr statt.

Was ihr über das Pokémon Go Fest 2024 Global in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Fest 2024 Global Inhalt:

Pokémon Go Fest 2024 Global: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie gesagt, braucht ihr für die Teilnahme am Pokémon Go Fest 2024 nicht zwingend ein Ticket. Dieses ist zum Preis von 17,99 Euro im In-Game-Shop des Spiels erhältlich und bietet euch Extras und zusätzliche Dinge.

Pokémon Go Fest 2024 Global – Zeitplan für Habitate

Erneut gibt es beim Pokémon Go Fest wechselnde Habitate in verschiedenen Zeiträumen, ihr könnt dabei unterschiedliche Pokémon fangen.

Am Samstag findet jede Habitatstunde zweimal statt, am Sonntag gibt es keine Habitatstunden, es können alle diese Pokémon auftauchen.

Hier der Zeitplan für den Samstag:

Habitat Zeiten Dämmerwiese 10–11 Uhr (Ortszeit)

14–15 Uhr (Ortszeit) Strahlender Tag 11–12 Uhr (Ortszeit)

15–16 Uhr (Ortszeit) Schleichende Dämmerung 12–13 Uhr (Ortszeit)

16–17 Uhr (Ortszeit) Dunkelste Nacht 13–14 Uhr (Ortszeit)

17–18 Uhr (Ortszeit)

Pokémon Go Fest 2024 Global - Wilde Pokémon

Folgende Pokémon tauchen am Samstag (auch ohne Ticket) häufiger in den jeweiligen Habitaten auf:

Pokémon Go Fest 2024 Global – Habitat: Dämmerwiese

Taubsi*

Pikachu mit Sonnenkrone*

Hoothoot*

Hoppspross*

Girafarig*

Wingull*

Serpifeu*

Waumboll*

Piccolente*

Kastadur*

Milza*

Galar-Flunschlik*

Furnifraß*

Iscalar*

Pokémon Go Fest 2024 Global – Habitat: Strahlender Tag

Glumanda*

Dratini*

Sonnkern*

Dummisel*

Hisui-Sniebel*

Roselia*

Sonnfel*

Eguana*

Balgoras*

Dedenne*

Mangunior*

Imantis*

Miniras*

Pokémon Go Fest 2024 Global – Habitat: Schleichende Dämmerung

Pikachu mit Mondkrone*

Evoli*

Webarak*

Volbeat*

Illumise*

Kaumalat*

Toxiped*

Emolga*

Lichtel*

Golbit*

Fermicula*

Psiau*

Paragoni*

Mabula*

Pokémon Go Fest 2024 Global – Habitat: Dunkelste Nacht

Alola-Rattfratz*

Skorgla*

Sniebel*

Teddiursa*

Hydropi*

Kanivanha*

Lunastein*

Kapuno*

Bithora*

Amarino*

Rocara*

Krabbox*

Bubungus*

Pokémon Go Fest 2024 Global - Rauch-Begegnungen

Besondere Rauch-Begegnungen habt ihr beim Pokémon Go Fest 2024 Global nur, wenn ihr ein Ticket gekauft habt. Diese Pokémon können mit einem Ticket zusätzlich durch Rauch angelockt werden (der tägliche Abenteuerrauch ist davon ausgenommen):

Pokémon Go Fest 2024 Global – Habitat: Dämmerwiese

Icognito A*

Icognito D*

Icognito G*

Icognito H*

Icognito I*

Icognito N*

Icognito T*

Icognito Y*

Maracamba*

Pokémon Go Fest 2024 Global – Habitat: Strahlender Tag

Icognito A*

Icognito D*

Icognito G*

Icognito H*

Icognito I*

Icognito N*

Icognito T*

Icognito Y*

Corasonn*

Pokémon Go Fest 2024 Global – Habitat: Schleichende Dämmerung

Icognito A*

Icognito D*

Icognito G*

Icognito H*

Icognito I*

Icognito N*

Icognito T*

Icognito Y*

Wuffels*

Pokémon Go Fest 2024 Global – Habitat: Dunkelste Nacht

Icognito A*

Icognito D*

Icognito G*

Icognito H*

Icognito I*

Icognito N*

Icognito T*

Icognito Y*

Skallyk*

Außerdem werden Psiana mit Tagesschal und Nachtara mit Nachtschal von Rauch angelockt, wenn ihr ein Ticket habt.

Pokémon Go Fest 2024 Global – Raids

Folgende Pokémon könnt ihr auch ohne Ticket während des Events in Raids bekämpfen:

Stufe Pokémon Stufe 1 Pikachu mit Mondkrone

Pikachu mit Sonnenkrone

Miniras Stufe 3 Psiana mit Tagesschal

Nachtara mit Nachtschal Stufe 5 Anego

Masskito

Schabelle

Voltriant

Kaguron

Katagami

Schlingking

Necrozma

Am Wochenende gibt es viele Pokémon zu fangen.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Pokémon Go Fest 2024 Global: Welche Boni gibt es?

Einerseits gibt es beim Pokémon Go Fest 2024 Global Boni für alle und andererseits Boni für alle mit einem Ticket.

Pokémon Go Fest 2024 Global - Boni für alle

Vom Freitag, den 12. Juli 2024, bis Sonntag, den 14. Juli 2024 wird die Beschränkung für Anzahl an Fern-Raids aufgehoben.

Weiterhin laufen Lockmodule eine Stunde lang und ihr könnt Feldforschungen zu den verschiedenen Pokémon-Habitaten bekommen. Ebenso gibt es Überraschungsbegegnungen bei Schnappschüssen.

Pokémon Go Fest 2024 Global - Exklusive Boni für Ticketinhaber

Ticketinhaber profitieren unter anderem von einer erhöhten Chance auf schillernde Pokémon und können bis zu sechs Spezialtausche pro Tag durchführen.

Weiterhin gibt es Sammler-Herausforderungen rund um die Habitate, bis zu neun zusätzliche kostenlose Raid-Pässe bei Arenen, besondere 7-km-Eier (mehr Details dazu hier) und doppelten Bonusschaden bei Raid-Kämpfen mit Freunden.

Ebenso können Ticketinhaber rund um die Welt zusammenarbeiten, um Herausforderungen zu bewältigen. Gelingt das rechtzeitig, profitieren sie für den Rest der jeweiligen Habitatstunde von einem besonderen Bonus.

Pokémon Go Fest 2024 Global: Spezialforschungen

Wenn ihr euch ein Ticket für das Pokémon Go Fest 2024 Global kauft, bekommt ihr Zugriff auf zwei Spezialforschungen.

Die erste Spezialforschung bekommt ihr am Samstag, wobei ihr mehr über das Mysteriöse Pokémon Marshadow erfahrt und diesem letztlich auch begegnet.

In der zweiten Spezialforschung, die ihr am Sonntag erhaltet, dreht sich dann alles um das legendäre Pokémon Necrozma.

