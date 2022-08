Pokémon Go Fest Finale: Zeitplan, Habitate und alle Pokémon

Anlässlich des Pokémon Go Fest Finale in Pokémon Go könnt ihr eine ganze Reihe verschiedener Pokémon in der Wildnis und in Raids fangen, aufgeteilt in verschiedene Zeiten und Habitate.

Das Pokémon Go Fest Finale findet am 27. August 2022 von 10 bis 18 Uhr Ortszeit in Pokémon Go statt, ist also nur an einem Tag verfügbar.

Unser Guide zeigt euch, welche Pokémon auftauchen und zu welchen Zeiten ihr diese fangen könnt.

Inhalt:

Welche Habitate gibt es beim Pokémon Go Fest Finale?

Abhängig von der Uhrzeit sind heute beim Pokémon Go Fest Finale verschiedene Habitate mit unterschiedlichen Pokémon aktiv. Nachfolgend seht ihr alle Habitate, Zeiten und die jeweiligen Pokémon im Überblick:

10 bis 12 Uhr - Ultra Invasion: Schabelle

Pikachu mit einem von Shaymin inspirierten Schal (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Sichlor (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Pinsir (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Mogelbaum (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Kapoera (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Meditie (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Anorith (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Zirpurze (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Fleknoil (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Laukaps (schillernd möglich)

12 bis 14 Uhr - Ultra Invasion: Masskito

Pikachu mit einem von Shaymin inspirierten Schal (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Machollo (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Kleinstein (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Kicklee (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Nockchan (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Magmar (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Camaub (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Koknodon (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Rotomurf

Milza (schillernd möglich)

14 bis 16 Uhr - Ultra Invasion: Voltriant

Pikachu mit einem von Shaymin inspirierten Schal (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Elektek (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Frizelbliz (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Sheinux (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Liliep (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Burmy (Sandumhang) (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Wadribie (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Tarnpignon (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Wattzapf

Schnuthelm (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Flunschlik

16 bis 18 Uhr - Ultra Invasion: Anego

Bisasam (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Pikachu mit einem von Shaymin inspirierten Schal (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Piepi (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Tentacha (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Chaneira (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Tangela (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Amonitas (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Endivie (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Chelast (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Burmy (Pflanzenumhang) (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Somniam (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Quabbel

Flauschling (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Algitt

Mehr zum Pokémon Go Fest Finale:

Welche Raids gibt es beim Pokémon Go Fest Finale?

Folgende Raid-Kämpfe hat das Pokémon Go Fest Finale im Zeitraum von 10 bis 18 Uhr zu bieten:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Pikachu mit einem von Shaymin inspirierten Schal (schillernd möglich)

Milza

Wuffels Stufe 3 Relaxo (schillernd möglich)

Brutalanda

Shardrago (schillernd möglich)

Arboretoss

Miezunder

Marikeck Stufe 5 10 bis 12 Uhr: Schabelle

12 bis 14 Uhr: Masskito

14 bis 16 Uhr: Voltriant

16 bis 18 Uhr: Anego, Masskito, Schabelle, Voltriant

