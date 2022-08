Pokémon Go Fest Finale: Forschungen gelöst, Rauch-Pokémon und Ticket-Inhalte

Neben einer Reihe von kostenlosen Inhalten, die für alle zugänglich sind, bietet das Pokémon Go Fest Finale in Pokémon Go auch eine Reihe exklusiver Inhalte für Besitzerinnen und Besitzer eines Tickets.

Das Pokémon Go Fest Finale findet am 27. August 2022 von 10 bis 18 Uhr Ortszeit in Pokémon Go statt, ist also nur an einem Tag verfügbar.

Ein Ticket erhält man automatisch, wenn man zuvor an einem Pokémon Go Fest im Sommer 2022 teilgenommen hat. Alternativ ist es als Einzelticket noch einmal extra erhältlich. Unser Guide zeigt euch, welche Inhalte Ticketbesitzerinnen und -besitzer beim Pokémon Go Fest Finale in Pokémon Go bekommen.

Inhalt:

Welche Inhalte gibt es für Ticketinhaber beim Pokémon Go Fest Finale?

Die exklusiven Inhalte für Besitzerinnen und Besitzer eines Tickets für das Pokémon Go Fest Finale in Pokémon Go sind ebenfalls am 27. August im Zeitraum von 10 bis 18 Uhr verfügbar.

Hier ein Überblick:

Icognito N und Icognito X tauchen erstmals in schillernder Form in Pokémon Go auf.

und tauchen erstmals in in Pokémon Go auf. Dreht an den Fotoscheiben von Arenen und ihr erhaltet bis zu neun kostenlose Raid-Pässe .

. Bei Schnappschüssen habt ihr bis zu fünf überraschende Begegnungen .

. Wer lokale Raid-Kämpfe gewinnt, erhält zusätzliche 5.000 EP als Belohnung.

als Belohnung. Aktivierter Rauch läuft während des Events zwei Stunden lang.

läuft während des Events lang. Für das Drehen von Fotoscheiben an Pokéstops und Arenen erhaltet ihr dreifache EP .

. Legt ihr im Event-Zeitraum Eier in eine Brutmaschine, wird die Schlüpf-Distanz halbiert .

. Ab 10 Uhr ist es möglich, die Form von Shaymin von der Zenitform in die Landform zu ändern – und umgekert.

Welche Pokémon lockt Rauch beim Pokémon Go Fest Finale an?

Besitzerinnen und Besitzer eines Tickets können einerseits natürlich die Pokémon fangen, die für alle auftauchen. Zusätzlich dazu gibt es weitere exklusive Begegnungen bei Aktivierung eines Rauchs.

Hier ein Überblick über die Zeitpläne und Pokémon:

10 bis 12 Uhr – Ultra Invasion: Schabelle

Galar-Pantimos

Icognito B (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito G (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito N (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito O (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito P (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito S (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito X (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Vegimak (schillernd möglich)

12 bis 14 Uhr – Ultra Invasion: Masskito

Icognito B (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito G (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito N (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito O (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito P (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito S (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito X (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Qurtel

Grillmak (schillernd möglich)

14 bis 16 Uhr – Ultra Invasion: Voltriant

Icognito B (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito G (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito N (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito O (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito P (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito S (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito X (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Klikk (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Sodamak (schillernd möglich)

16 bis 18 Uhr – Ultra Invasion: Anego

Icognito B (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito G (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito N (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito O (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito P (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito S (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Icognito X (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Tropius

Quabbel

Wie löse ich die Spezialforschungen beim Pokémon Go Fest Finale?

Eine Spezialforschung zum Pokémon Go Fest Finale gibt’s für alle, Ticketbesitzerinnen und -besitzer können sich aber noch auf drei weitere freuen!

Wichtig: Sofern ihr euch während des Events in der App anmeldet, um die erste Spezialforschung abzuholen, könnt ihr diese und alle übrigen Spezialforschungen jederzeit abschließen.

Hier der Zeitplan:

Ab 10 Uhr - Ultra Invasion: Schabelle: Erhalten alle Trainerinnen und Trainer

Ab 12 Uhr – Ultra Invasion: Masskito – Ihr müsst die erste Spezialforschung abschließen, um sie zu erhalten.

Ab 14 Uhr – Ultra Invasion: Voltriant – Ihr müsst die erste exklusive Spezialforschung abschließen, um sie zu erhalten.

Ab 16 Uhr – Ultra Invasion: Anego – Ihr müsst die zweite exklusive Spezialforschung abschließen, um sie zu erhalten.

Und so löst ihr die jeweiligen Aufgaben:

Willows Wiederkehr

Schritt 1 von 2:

Aufgabe Belohnung Verschicke 3 Geschenke an Freunde 3 Nanabbeeren Schließe 2 Feldforschungsaufgaben ab 100 Sternenstaub Drehe 3 Pokéstops oder Arenen 100 EP Belohnungen 3 Himmihbeeren, Begegnung mit Tarnpignon, 25 Pokébälle

Schritt 2 von 2:

Aufgabe Belohnung Verwende 3 Beeren beim Fangen von Pokémon 25 Tarnpignon-Bonbons Verwende 3 Power-ups bei Pokémon 1 Lade-TM Verwende eine Lade-TM 3 Tränke Belohnungen 3 Beleber, Begegnung mit Somniam, 1 goldene Himmihbeere

A Radiant Reunion

Schritt 1 von 6:

Aufgabe Belohnung Entwickle 3 Pokémon 1.000 EP Verdiene 5.000 EP 1 Rauch Verwende einen Rauch Begegnung mit Wadribie Belohnungen 3 silberne Sananabeeren, Rhi-Helm, 25 Superbälle

Schritt 2 von 6:

Aufgabe Belohnung Lande 5 gute Würfe 25 Wadribie-Bonbons Fange 10 Pokémon Begegnung mit Schabelle Lande einen Curveball-Wurf 25 Hyperbälle Belohnungen 1 Sternenstück, Begegnung mit Masskito, 1 Sinnoh-Stein

Schritt 3 von 6:

Aufgabe Belohnung Kämpfe gegen 3 Mitglieder von Team Go Rocket 3 Hypertränke Besiege 2 Mitglieder von Team Go Rocket 3 Top-Beleber Erlöse 2 Crypto-Pokémon 1 Rauch Belohnungen 1 Super-Brutmaschine, Begegnung mit Flauschling, 25 Pokébälle

Schritt 4 von 6:

Aufgabe Belohnung Verdiene 2.000 Sternenstaub 25 Flauschling-Bonbons Brüte ein Ei aus 3 Top-Tränke Gehe 1 km 1 Glücksei Belohnungen 1 Brutmaschine, Begegnung mit Voltriant, 3 Sonderbonbons

Schritt 5 von 6:

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 1.000 EP Verdiene ein Herz mit deinem Kumpel 25 Hyperbälle Mache einen Schnappschuss Begegnung Somniam Belohnungen 1 Lockmodul, Begegnung mit Shaymin, 1 Moos-Lockmodul

Schritt 6 von 6:

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 25 Shaymin-Bonbons Belohnung abholen 25 Somniam-Bonbons Belohnung abholen Begegnung mit Anego Belohnungen 3 Sonderbonbons, Shaymin-Shirt, 1 Premium-Kampf-Pass

Wie löse ich die Sammler-Herausforderungen beim Pokémon Go Fest Finale?

Auch mehrere Sammler-Herausforderungen könnt ihr beim Pokémon Go Fest Finale lösen. Das müsst ihr dafür tun:

Ultra Invasion: Schabelle

Aufgabe Belohnung Fange ein Laukaps, Fleknoil, Anorith, Pinsir, Zirpurze, Meditie, Mogelbaum und Kapoera 22 Schabelle-Bonbons, Begegnung mit Tarnpignon, 1 Rauch

Ultra Invasion: Masskito

Aufgabe Belohnung Fange ein Machollo, Kleinstein, Magmar, Camaub, Nockchan, Kicklee, Koknodon und Rotomurf 22 Masskito-Bonbons, Begegnung mit Wadribie, 1 Rauch

Ultra Invasion: Voltriant

Aufgabe Belohnung Fange ein Flunschlik, Elektek, Burmy (Sandumhang), Wadribie, Tarnpignon, Frizelbliz, Liliep und Schnuthelm 22 Voltriant-Bonbons, Begegnung mit Flauschling, 1 Rauch

Ultra Invasion: Anego

Aufgabe Belohnung Fange ein Somniam, Burmy, Chaneira, Endivie, Piepi, Tentacha, Tangela und Amonitas 22 Anego-Bonbons, Begegnung mit Somniam, 1 Rauch

