Pokémon Go Fest Sapporo - Sammler-Herausforderung und globale Herausforderung

Mit dem Pokémon Go Fest in Sapporo steht jetzt das dritte und letzte Pokémon Go Fest des Sommers 2022 auf dem Programm. Ein Abschlussevent folgt noch in diesem Monat, aber das Pokémon Go Fest Sapporo ist das letzte Vor-Ort-Go-Fest in diesem Jahr.

Sapporo liegt in Japan, da fliegt man nicht mal eben so spontan hin, um daran teilzunehmen. Aber wie beim Go Fest Seattle gibt es auch hier analog zum Event vor Ort einzelne Aktivitäten in Pokémon Go, für die ihr nicht in Sapporo sein müsst.

Unser Event-Guide zeigt euch nachfolgend, was ihr von Deutschland aus beim Pokémon Go Fest Sapporo tun könnt.

Inhalt:

Wann findet das Pokemon Go Fest in Sapporo statt?

Direkt vor Ort in Sapporo findet das Pokémon Go Fest von Freitag, dem 5. August 2022, bis Sonntag, dem 7. August 2022 statt. Im Park wird jeweils von 8 Uhr bis 13:30 Uhr gespielt, in der Stadt von 14:30 Uhr bis 20 Uhr.

Außerhalb von Sapporo richten sich die Zeiten danach, was ihr machen möchtet.

Die globale Herausforderung zum Pokémon Go Fest Sapporo beginnt am 5. August 2022 um 1 Uhr, die Sammler-Herausforderung ist vom 5. August 2022 bis zum 7. August 2022 um 20 Uhr verfügbar.

Pokémon Go Fest Sapporo: Was muss ich für die globale Herausforderung tun?

Die globale Herausforderung zum Pokémon Go Fest Sapporo befasst sich damit, möglichst viele Feldforschungen im abzuschließen.

Gelingt das der Community, könnt ihr weltweit folgende Dinge freischalten:

Doppelt so viel Fang-Sternenstaub für den restlichen Zeitraum der globalen Herausforderung (bis Sonntag, dem 7. August 2022, um 13 Uhr).

Hyperbnus für Käferkrabbelei von Mittwoch, dem 10. August 2022, um 10 Uhr bis Dienstag, dem 16. August 2022, um 20 Uhr.

Hyperbonus für Community Day mit Galar-Zigzachs am Samstag, dem 13. August 2022, von 11 bis 19 Uhr

Wie löse ich die Sammler-Herausforderung zum Pokémon Go Fest Sapporo?

Auch zum Pokémon Go Fest Sappro erwartet euch eine Sammler-Herausforderung für alle weltweit.

In dem Zusammenhang müsst ihr unter anderem Paras, Knofensa, Hoppspross, Sonnkern, Kinoso und Waumboll fangen. Hier ist die Aufgabe und was ihr dafür bekommt:

Pokémon Go Fest: Sapporo

Aufgabe Belohnungen Fange

