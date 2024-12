Pokémon Go Festtage-Event: Pokémon- und Shiny-Debüts, mehr EP - Das musst du wissen!

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Festtage-Event in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go, das euch über die Feiertage mit verschiedenen Aktivitäten beschäftigt. Unter anderem gibt es auch Pokémon-Debüts und ein neues Shiny.

Das Event besteht aus zwei Teilen. Los geht es mit Festtage: Teil 1 am Dienstag, den 17. Dezember 2024, um 10 Uhr, dieser Teil endet am Sonntag, den 22. Dezember 2024, um 9:59 Uhr.

Anschließend geht es direkt mit Festtage: Teil 2 weiter. Dieser Event-Teil startet am Sonntag, den 22. Dezember 2024, um 10 Uhr und endet wiederum am 27. Dezember 2024 um 20 Uhr.

Was ihr über das Festtage-Event in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Festtage 2024 Inhalt:

Pokémon Go Festtage 2024: Welche Pokémon kann ich fangen?

Beim Festtags-Event könnt ihr verschiedene Pokémon erhalten, darunter sind auch mehrere neue Varianten. Fangen wir einfach mal mit Festtage: Teil 1 an.

Pokémon Go Festtage: Teil 1 - Pokémon-Debüts

Beim ersten Teil des Festtage-Events könnt ihr dem neuen Pokémon Dedenne mit Festtags-Kleidung* begegnen. Darüber hinaus ist es erstmals möglich, einem Schillernden Sankabuh zu begegnen.

Pokémon Go Festtage: Teil 1 - Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Alola-Sandan*

Alola-Digda*

Quiekel*

Botogel mit Feiertags-Schleife*

Camaub*

Shnebedeck*

Flampion*

Leufeo*

Arktip*

Sankabuh*

Pokémon Go Festtage: Teil 1 - Eier

Diese Pokémon schlüpfen häufiger aus 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet:

Hisui-Fukano*

Pichu im Sommerlook*

Seemops mit Feiertags-Schal*

Petznief mit Feiertags-Schleife*

Amarino*

Knarbon*

Pokémon Go Festtage: Teil 1 - Raids

Während des Events tauchen diese Pokémon in Raids auf:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Pikachu mit Winter-Karneval-Outfit*

Enton mit Feiertags-Kleidung*

Dedenne mit Festtags-Kleidung*

Sankabuh* Stufe 3 Damhirplex mit Feiertags-Outfit*

Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit*

Frigometri* Mega-Raids Mega-Latias*

Mega-Latios*

Pokémon Go Festtage: Teil 1 - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr diese Belohnungen erhalten:

Begegnungen mit Event-Pokémon

Das Event besteht aus zwei Teilen.

Und im Anschluss lest ihr noch, was von Festtage: Teil 2 zu erwarten ist.

Pokémon Go Festtage: Teil 2 – Pokémon-Debüts

Beim zweiten Teil des Events feiern weitere Pokémon ihr Debüt. Ihr könnt dann auch Wolly mit Feiertags-Kleidung* sowie Zwollock mit Feiertags-Kleidung fangen beziehungsweise entwickeln.

Pokémon Go Festtage: Teil 2 - Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen während des zweiten Teisl des Events häufiger in der Wildnis auf:

Alola-Rattfratz*

Kramurx*

Galar-Zigzachs*

Elezeba*

Gelatini*

Zapplardin*

Wolly mit Feiertags-Kleidung*

Absol*

Pokémon Go Festtage: Teil 2 - Rauch-Begegnungen

Diese Pokémon werden während Teil zwei des Events häufiger von Rauch angelockt:

Tag Pokémon Sonntag, 22. Dezember

Dienstag, 24. Dezember

Donnerstag, 26. Dezember Relaxo*

Elezeba*

Makabaja*

Laternecto

Wolly mit Feiertags-Kleidung* Montag, 23. Dezember

Mittwoch, 25. Dezember

Freitag, 27. Dezember Togetic*

Galar-Zigzachs*

Tarnpignon*

Coiffwaff*

Flaniwal*

Pokémon Go Festtage: Teil 2 - Raids

Beim zweiten Teil des Events tauchen diese Pokémon in Raids auf:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Alola-Vulpix*

Galar-Flampion*

Lichtel*

Flaniwal* Stufe 3 Relaxo*

Banette*

Zebritz

Tukanon Stufe 5 Ab 26.12., 10 Uhr: Giratina (Wandelform)* Mega-Raids Bis 26.12., 10 Uhr:Mega-Latias*

Ab 26.12., 10 Uhr: Mega-Rexblisar*

Pokémon Go Festtage: Teil 2 - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr diese Belohnungen erhalten:

Begegnungen mit Event-Pokémon

Verschiedene Aktivitäten beschäftigen euch über die Feiertage hinweg.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Pokémon Go Festtage 2024: Welche Boni gibt es?

Die Boni während des Festtags-Events unterscheiden sich leicht abhängig davon, welcher Teil des Events gerade läuft.

Während Festtage: Teil 1 erhaltet ihr doppelte Fang-EP, ebenso gilt eine halbierte Schlüpf-Distanz für Eier, die ihr während des Events in eine Brutmaschine legt.

Bei Festtage: Teil 2 bleiben die doppelten Fang-EP erhalten, außerdem erhaltet ihr dann noch 50 Prozent mehr EP für Raid-Kämpfe.

Darüber hinaus hält der tägliche Abenteuerrauch im Zeitraum vom 25. Dezember 2024 um 10 Uhr bis zum 5. Januar 2025 um 20 Uhr doppelt so lange an.

Pokémon Go Festtage 2024: Sammler-Herausforderungen

Zum neuen Event finden auch passende Sammler-Herausfordeurngen statt.

Beim ersten und beim zweiten Teil des Events befassen sie sich mit Raid-Kämpfen und dem Fangen von Pokémon, wodurch ihr Sternenstaub, Pokébälle, Superbälle, Hyperbälle und Begegnungen mit Event-Pokémon als Belohnungen erhalten könnt.

Pokémon Go Festtage 2024: Befristete Forschungen

Beim Festtags-Event in Pokémon gibt es auch optional zwei kostenpflichtige befristete Forschungen im In-Game-Shop zu kaufen.

Für Festtage: Teil 1 gibt es für rund 3 Euro eine Forschung zu kaufen, mit der ihr zwei Premium-Kampf-Pässe, eine Brutmaschine, 1.500 Sternenstaub und Begegnungen mit Event-Pokémon als Belohnungen bekommen könnt.

Bei Festtage: Teil 2 kostet die befristete Forschung rund 6 Euro. Hier gibt’s ein Gletscher-Lockmodul, zwei Rauch-Items, eine Wolly-Jacke und Begegnungen mit Wolly mit Feiertags-Kleidung als Belohnungen.

Bei beiden Forschungen habt ihr bis zum Ende des Events Zeit, um sie abzuschließen und die Belohnungen abzuholen.

