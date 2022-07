Pokémon Go führt neue tägliche Belohnung ein

Niantic hat in Pokémon Go ein neues Feature eingeführt, das euch eine weitere tägliche Belohnung beschert.

Dabei handelt es sich um den täglichen Abenteuerrauch, eine kürzere Version des normalen Rauchs.

Lockt euch nach draußen

Es ist sozusagen eine neue Art, euch zumindest für kurze Zeit nach draußen zu locken.

15 Minuten hält dieser Rauch an und in dem Zeitraum lockt ihr nur dann neue Pokémon an, wenn ihr euch auch bewegt.

Dafür ist der tägliche Abenteuerrauch kostenlos und ihr erhaltet jeden Tag ein neues Exemplar, das ihr einsetzen könnt.

Am Schluss dieses Zeitraums präsentiert euch das Spiel noch eine kleine Zusammenfassung eurer währenddessen gefangenen Pokémon. Das könnt ihr dann zum Beispiel in sozialen Medien teilen oder einfach einen Screenshot davon machen. Oder ignorieren, ganz wie ihr möchtet.