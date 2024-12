Pokémon Go: Heute Schlüpftag mit Elekid und Magby + Shiny-Bonus - Das musst du wissen!

Der Funkenreiche Schlüpftag steht heute in Niantics Augemented-Reality-Game Pokémon Go auf dem Programm. Wenngleich es eigentlich kein ganzer Tag ist, an dem dieses Event stattfindet, vielmehr findet es in einem wenige Stunden andauernden Zeitraum statt. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Pokémon.

Der Funkenreiche Schlüpftag beginnt am Sonntag, den 29. Dezember 2024, um 14 Uhr und endet auch schon wieder an diesem Tag um 17 Uhr.

Was ihr über den Funkenreichen chlüpftag in Pokémon Go wissen müsst, verraten wir euch anschließend in unserem Guide.

Pokémon Go: Elekid und Magby Schlüpftag Inhalt:

Elekid und Magby Schlüpftag: Welche Pokémon kann ich fangen?

Beim Funkenreichen Schlüpftag rücken die beiden Pokémon Elekid und Magby für mehrere Stunden in den Mittelpunkt des Geschehens in Pokémon Go.

Konkret bedeutet dies, dass die beiden erwähnten Pokémon häufiger aus 2-km-Eiern schlüpfen, die ihr während des Events erhaltet. Zudem besteht dabei eine erhöhte Chance, ein schillerndes Elekid oder ein schillerndes Magby auszubrüten.

Elekid und Magby stehen bei diesem Event im Fokus.

Elekid und Magby Schlüpftag: Welche Boni gibt es?

Am Funkenreichen Schlüpftag sind mehrere Boni aktiv, zum Beispiel erhaltet ihr die doppelte Menge an Schlüpf-Bonbons. Darüber hinaus besteht eine erhöhte Chance, 2-km-Eier von Pokéstops zu erhalten. Weiterhin besteht eine halbierte Schlüpf-Distanz, wenn ihr Eier während des Event-Zeitraums in Brutmaschinen legt.

Und dann wäre da ja noch die bereits erwähnte erhöhte Chance auf schillernde Elekid und schillernde Magby beim Ausbrüten von Eiern.

Abseits dessen gibt es noch einen verlängerten Bonus zum Event,

Elekid und Magby Schlüpftag - Feldforschungen

Dreht ihr während des Events an Fotoscheiben von Pokéstops, erhaltet ihr Feldforschungsaufgaben, die euch mit Sternenstaub und EP belohnen.

Elekid und Magby Schlüpftag: Befristete Forschungen

Zum Schlüpftag mit Elekid und Magby gibt es einerseits eine kostenlose befristete Forschung für alle Spielerinnen und Spieler. Schließt ihr diese ab, könnt ihr eine Super-Brutmaschine und EP als Belohnungen erhalten.

Weiterhin bekommt ihr für rund 2 Euro eine kostenpflichtige befristete Forschung. Während des gesamten Schlüpftags erhaltet ihr beim Kauf als Bonus noch doppelten Schlüpf-Sternenstaub. Ebenso bekommt ihr ein Sternenstück, eine Super-Brutmaschine und 2.500 EP, wenn ihr zwei Kilometer geht und ein Ei ausbrütet.

