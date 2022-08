Pokémon Go: Galar-Geradaks besiegen - Beste Raid-Konter

Nach dem Community Day mit Galar-Zigzachs könnt ihr noch Raid-Kämpfe der Stufe 4 gegen Galar-Geradaks in Pokémon Go für eine begrenzte Zeit bestreiten, um weitere Galar-Zigzachs anzulocken.

Wir zeigen euch in unserem Guide, welche Pokémon ihr in Pokémon Go als Konter einsetzen solltet, um Galar-Geradaks besiegen zu können.

Inhalt:

Wie besiege ich Galar-Geradaks?

Mithilfe der folgenden Pokémon könnt ihr Galar-Geradaks in Pokémon Go besiegen:

Galar-Geradaks Typ: Unlicht, Normal Galar-Geradaks ist schwach gegen: Fee, Käfer, Kampf

Was ist der beste Konter gegen Galar-Geradaks in Pokémon Go? Momentan ist Crypto-Machomei mit den Attacken Konter und Wuchtschlag der beste Konter gegen Galar-Geradaks.

Weitere effektive Konter gegen Galar-Geradaks:

Lucario mit Konter und Aurasphäre

mit Konter und Aurasphäre Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Machomei mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Kapilz mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Galar-Zapdos mit Konter und Nahkampf

mit Konter und Nahkampf Hariyama mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Lauchzelot mit Konter und Nahkampf

mit Konter und Nahkampf Skaraborn mit Konter und Nahkampf

mit Konter und Nahkampf Mega-Schlapor mit Fußkick und Fokusstoß

mit Fußkick und Fokusstoß Crypto-Hariyama mit Konter und Wuchtschlag

mit Konter und Wuchtschlag Crypto-Simsala mit Konter und Fokusstoß

mit Konter und Fokusstoß Crypto-Galagladi mit Fußkick und Nahkampf

mit Fußkick und Nahkampf Crypto-Ursaring mit Konter und Nahkampf

mit Konter und Nahkampf Crypto-Quappo mit Zertrümmerer und Wuchtschlag

Wie viele WP hat Galar-Geradaks in Pokémon Go?

Ihr könnt in Pokémon mit den folgenden WP-Werten bei Galar-Geradaks rechnen:

Raid-Boss-WP - 17.811 WP Perfekte WP beim Fangen - 949 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Nebel und teilweise bewölkt) -1.187

Welche Attacken hat Galar-Geradaks in Pokémon Go?

Die folgenden Attacken kann Galar-Geradaks in Pokémon Go lernen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Ruckzuckhieb (Normal)

Flügelschlag (Flug) Lade-Attacken Hitzewelle (Feuer)

Sturzflug (Flug)

Aero-Ass (Flug)

Alles, was wir über Galar-Geradaks wissen

Galar-Geradaks provoziert seine Beute gerne mit seiner langen Zunge, um diese wütend zu macht. Anschließend rammt es die Beute mit voller Wucht.

Insgesamt ist es ein sehr angriffslustiges Pokémon und es hat auch keine Angst davor, sich mit eigentlich übermächtigen Gegnern anzulegen.

