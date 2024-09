Pokémon Go Galar ruft Spezialforschung - Alle Aufgaben und Belohnungen, die du kriegst

Im September 2024 kommen n eue Pokémon aus der Galar-Region zu Pokémon Go, damit geht auch die Veröffentlichung einer neuen Jahreszeit einher, die wiederum eine neue Spezialforschung mit dem Namen Galar ruft mit sich bringt.

Besagte Spezialforschung könnt ihr euch in einem Zeitraum vom Dienstag, den 3. September 2024, um 10 Uhr bis zum Freitag, den 3. Dezember 2024, um 9:59 Uhr abholen, indem ihr euch im Spiel einloggt.

Was ihr über die Spezialforschung Galar ruft in Pokémon Go und über die Belohnungen wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Galar ruft Inhalt:

Pokémon Go GO aufs Ganze: Spezialforschung Galar ruft – Aufgaben und Belohnungen

Mit Galar ruft startet bei dem Event eine brandneue Spezialforschung, die für alle Trainerinnen und Trainer verfügbar ist.

Unter anderem könnt ihr dabei einen Hintergrund im Stil eures gewählten Partner-Pokémon als Belohnung erhalten. Die Forschung wird über die Jahreszeit hinweg Stück für Stück ergänzt.

Hier sind die Aufgaben und die Belohnungen, die ihr dafür bekommt:

Galar ruft (1/19)

Aufgabe Belohnung Fange 8 Pokémon 3x Lade-TM Belohnungen 800 Sternenstaub, 800 Ep

Anschließend könnt ihr euch für Chimpep, Hopplo oder Memmeon entscheiden. So geht es dann weiter:

Pokémon Go: Galar ruft - Chimpep-Pfad

Galar ruft: Chimpep (3/19)

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon 3 Pokébälle Mache einen Schappschuss eines wilden Pokémon 5 Sananabeeren Belohnungen Begegnung mit Chimpep, 1.000 EP

Galar ruft: Chimpep (4/19)

Aufgabe Belohnung Fange 88 Pokémon 1.000 EP Drehe 25 Pokéstops oder Arenen 500 Sternenstaub Gehe 8 km 20 Chimpep-Bonbons Entwickle ein Chimpep 15 Pokébälle Belohnungen 10 Superbälle, 1.500 EP

Galar ruft: Chimpep (5/19)

Aufgabe Belohnung Fange 88 Pokémon 2.000 EP Verschicke 8 Geschenke an Freunde 1.000 Sternenstaub Brüte 8 Eier aus 50 Chimpep-Bonbons Entwickle ein Chimstix 3 Sonderbonbons Belohnungen Begegnung mit Wolly, 2.000 EP

Zurück zum Pokémon Go Galar ruft Inhaltsverzeichnis

Pokémon Go: Galar ruft - Hopplo-Pfad

Galar ruft: Hopplo (3/19)

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon 3 Pokébälle Mache einen Schappschuss eines wilden Pokémon 5 Sananabeeren Belohnungen Begegnung mit Hopplo, 1.000 EP

Galar ruft: Hopplo (4/19)

Aufgabe Belohnung Fange 88 Pokémon 1.000 EP Drehe 25 Pokéstops oder Arenen 500 Sternenstaub Gehe 8 km 20 Hopplo-Bonbons Entwickle ein Hopplo 15 Pokébälle Belohnungen 10 Superbälle, 1.500 EP

Galar ruft: Hopplo (5/19)

Aufgabe Belohnung Fange 88 Pokémon 2.000 EP Verschicke 8 Geschenke an Freunde 1.000 Sternenstaub Brüte 8 Eier aus 50 Hopplo-Bonbons Entwickle ein Kickerlo 3 Sonderbonbons Belohnungen Begegnung mit Wolly, 2.000 EP

Zurück zum Pokémon Go Galar ruft Inhaltsverzeichnis

Pokémon Go: Galar ruft - Memmeon-Pfad

Galar ruft: Memmeon (3/19)

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon 3 Pokébälle Mache einen Schappschuss eines wilden Pokémon 5 Sananabeeren Belohnungen Begegnung mit Memmeon, 1.000 EP

Galar ruft: Memmeon (4/19)

Aufgabe Belohnung Fange 88 Pokémon 1.000 EP Drehe 25 Pokéstops oder Arenen 500 Sternenstaub Gehe 8 km 20 Memmeon-Bonbons Entwickle ein Memmeon 15 Pokébälle Belohnungen 10 Superbälle, 1.500 EP

Galar ruft: Memmeon (5/19)

Aufgabe Belohnung Fange 88 Pokémon 2.000 EP Verschicke 8 Geschenke an Freunde 1.000 Sternenstaub Brüte 8 Eier aus 50 Memmeon-Bonbons Entwickle ein Phlegleon 3 Sonderbonbons Belohnungen Begegnung mit Wolly, 2.000 EP

Zurück zum Pokémon Go Galar ruft Inhaltsverzeichnis