Pokémon Go: Garstella entwickeln - Wie ihr Aggrostella bekommt

Garstella gehört zur siebten Pokémon-Generation und ist ein Pokémon vom Typ Gift und Wasser. Ihr könnt Garstella in Pokémon Go fangen und anschließend zu Aggrostella weiterentwickeln.

Unser Guide zeigt euch, was die Voraussetzungen in Pokémon Go sind, um Garstella entwickeln zu können und Aggrostella zu erhalten.

Inhalt:

Garstella und Aggrostella in Pokémon Go

Wer von Garstellas Stacheln gestochen wird, leidet zunächst unter Taubhaut, bevor ein starker Juckreiz einsetzt. Die Garstella der Galar-Region haben im Gegensatz zu denen in Alola noch nicht bemerkt, wie gut die Arme von Corasonn schmecken.

Aggrostella bildet mit seinen Beinen eine Kuppel, um sich vor dem kalten Wasser der Galar-Region zu schützen. Das Innere wärmt es mithilfe seiner Körperwärme auf. Gleichzeitig verfügt es über einen Giftbeutel, mit dem es selbst einem Wailord drei Tage und Nächte lang Probleme bereiten kann.

Garstella und Aggrostella.

Wie fange ich Garstella in Pokémon Go?

Garstella wurde während der Fashion Week 2022 in Pokémon Go eingeführt und war währenddessen in der Wildnis, in Raids und in Feldforschungen zu bekommen.

Unklar ist allerdings noch, wie häufig das Pokémon nach dem Event auftauchen wird. Wer die Gelegenheit nutzen möchte, sollte sich während des Events mit möglichst vielen Exemplaren eindecken und Beeren für mehr Bonbons verwenden.

Wie entwickle ich Garstella zu Aggrostella?

Ihr könnt Garstella in Pokémon Go zu Aggrostella entwickeln. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, lest ihr nachfolgend:

So entwickelt ihr Garstella zu Aggrostella:

Garstella zu Aggrostella entwickeln: 50 Bonbons

Ihr benötigt also lediglich Bonbons, um aus Garstella ein Aggrostella zu machen. Wenn ihr wenig Bonbons habt und einem Garstella begegnet, stellt sicher, dass ihr eine Sananabeere beim Fangen einsetzt, um eure Ausbeute zu erhöhen.

Welche Attacken haben Garstella und Aggrostella in Pokémon Go?

Auch Garstella und Aggrostella haben unterschiedliche Attacken in Pokémon Go. Hier seht ihr sie im Überblick:

Garstella

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Biss (Unlicht)

Giftstachel (Gift) Lade-Attacken Mülltreffer (Gift)

Schlammwoge (Gift)

Lehmbrühe (Wasser)

Aggrostella

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Gifthieb (Gift)

Biss (Unlicht) Lade-Attacken Mülltreffer (Gift)

Schlammwoge (Gift)

Lehmbrühe (Wasser)

Viel Glück dabei, Garstella zu fangen und zu entwickeln!

