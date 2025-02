Pokémon Go: Gigadynamax-Kingler besiegen - Die besten Konter

Gigadynamax-Kingler gehört in Niantics Augemented-Reality-Game Pokémon Go zu den Pokémon, bei denen ihr eine Gigadynamaximierung auslösen könnt. Und ihr könnt es in Raids bekämpfen.

Pokémon Go Genre: Augmented Reality

Plattform: iOS, Android

Release: 6. Juli 2016

Entwickler / Publisher: Niantic

Das Kneifer-Pokémon hat den Typ Wasser und ist zeitweise in Raids in Pokémon Go antreffen. Das heißt, ihr benötigt die Unterstützung anderer Trainer und Trainnerinnen, um es zu bekämpfen und zu besiegen.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend die besten Konter gegen Gigadynamax-Kingler.

Wie besiegt man Gigadynamax-Kingler?

Mithilfe der folgenden Pokémon könnt ihr Gigadynamax-Kingler in Pokémon Go besiegen:

Gigadynamax-Kingler Typ: Wasser Gigadynamax-Kingler ist schwach gegen: Pflanze, Elektro

Was ist der beste Konter gegen Gigadynamax-Kingler in Pokémon Go? Derzeit ist Gigadynamax-Bisaflor mit den Attacken Rankenhieb und Flora-Statue der beste Konter gegen Gigadynamax-Kingler.

Weitere effektive Konter gegen Gigadynamax-Kingler:

Pokémon Attacken Gortrom Rasierblatt und Strauchler Bisaflor Rankenhieb und Flora-Statue Gigadynamax-Riffex Funkensprung und Stromstoß Bisaknosp Rankenhieb und Blattgeißel Riffex Funkensprung und Stromstoß Chimstix Rasierblatt und Strauchler Gigadynamax-Gengar Dunkelklaue Intelleon Klaps und Surfer Metagross Zen-Kopfstoß Kingler Lehmschuss und Kreuzschere

Wie viele WP hat Gigadynamax-Kingler in Pokémon Go?

Mit diesen WP-Werten ist bei Gigadynamax-Kingler in Pokémon Go zu rechnen:

Perfekte WP beim Fangen von Gigadynamax-Kingler - 1.616 WP Perfekte WP beim Fangen von Gigadynamax-Kingler mit Wetterverstärkung (Regen) - 2.020 WP Maximal mögliche WP von Gigadynamax-Kingler (Level 50) - 3.198 WP

Welche Attacken hat Gigadynamax-Kingler in Pokémon Go?

Folgende Attacken kann Gigadynamax-Kingler in Pokémon Go beherrschen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Krabbhammer (Wasser)

Aquawelle (Wasser)

Kreuzschere (Käfer)

Kalkklinge (Wasser)

Klammer (Normal) Lade-Attacken Aquawelle (Wasser)

Kreuzschere (Käfer)

Kalkklinge (Wasser)

Klammer (Normal)

Krabbhammer (Wasser)

Was wir über Kingler wissen

Kingler verfügt über eine besonders große Schwere, die zwar außerordentlich stark ist, allerdings kann es sie durch das damit einhergehende Gewicht und schwer handhaben.

Mithilfe der Gigadynamax-Energie nimmt diese linke Schere noch gewaltigere Ausmaße an und Gigadynamax-Kingler zermalmt damit alles, was in seinem Weg steht.

Darüber hinaus kann es stark alkalische Blasen speien, die ihre ätzende Wirkung sofort bei Berührung entfalten.

