Pokémon Go GO aufs Ganze: 13 neue Pokémon, 2 neue Shinys! Und was du sonst noch wissen musst

Neue Pokémon aus der Galar-Region kommen zu Pokémon Go, ihr Debüt geben sie im Rahmen des neuen Events GO aufs Ganze. Und das sind nicht wenige Taschenmonster, die hier neu hinzukommen und eure Sammlung ergänzen.

Das Event GO aufs Ganze beginnt am Dienstag, den 3. September 2024, um 10 Uhr und endet am Dienstag, den 10. September 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über GO aufs GAnze in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go GO aufs Ganze Inhalt:

Pokémon Go GO aufs Ganze: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie gesagt, gibt es eine Menge Pokémon-Debüts beim Event GO aufs Ganze. Die folgenden Pokémon kommen neu ins Spiel:

Chimpep

Chimstix

Gortrom

Hopplo

Kickerlo

Liberlo

Memmeon

Phlegleon

Intelleon

Grolldra

Phandra

Katapuldra

Humanolith (Nur in Großbritannien)

Des Weiteren könnt ihr erstmals einem schillernden Raffel und einem schillernden Wolly.

Pokémon Go GO aufs Ganze - Wilde Pokémon

Folgende Pokémon tauchen häufiger in der Wildnis auf:

Chimpep

Hopplo

Memmeon

Raffel*

Wolly*

Grolldra

Pokémon Go GO aufs Ganze - Eier

Diesen Pokémon können während des Events aus Eiern schlüpfen:

Stufe Pokémon 5 km Chimpep

Hopplo

Memmeon

und mehr! 7 km Galar-Mauzi*

Galar-Ponita*

Galar-Flegmon*

Galar-Porenta*

Galar-Zigzachs*

Galar-Flampion*

Galar-Makabaja*

Galar-Flunschlik* 10 km Grolldra

und mehr!

Pokémon Go GO aufs Ganze - Feldforschungen

Folgenden Pokémon könnt ihr für das Erfüllen von Feldforschungsaufgaben als Belohnung begegnen:

Chimpep

Hopplo

Memmeon

Raffel*

Wolly*

Eine Menge neue Pokémon kommen ins Spiel.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Pokémon Go GO aufs Ganze: Welche Boni gibt es?

Während dieses Events könnt ihr einerseits doppelte Fang-EP erhalten und andererseits auch noch doppelte Entwicklungs-EP.

Andere Boni als das gibt es allerdings nicht.

Pokémon Go GO aufs Ganze: Sammler-Herausforderungen

Mit GO aufs Ganze kommt auch neue Sammler-Herausforderungen ins Spiel.

Meistert ihr die geforderten Aufgaben könnt ihr unter anderem Sternenstaub, EP und Begegnungen mit Wolly erhalten.

Sammler-Herausforderung 1

Aufgaben Belohnung Fange ein Chimpep

Entwickle Chimpep zu Chimstix

Fange ein Hopplo

Entwickle Hopplo zu Kickerlo

Fange ein Memmeon

Entwickle Memmeon zu Phlegleon 2.500 Sternenstaub

Begegnung mit Wolly

5.000 EP

Sammler-Herausforderung 2

Aufgaben Belohnung Fange ein Raffel

Entwickle Raffel zu Schlaraffel

Fange ein Wolly

Entwickle Wolly zu Zwollock 2.500 Sternenstaub

Begegnung mit Wolly

5.000 EP

