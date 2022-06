Pokémon Go: Go-Jahreszeit - Alle Infos zur neuen Season

Als nächste Jahreszeit in Pokémon Go steht im Sommer 2022 die Go-Jahreszeit auf dem Programm.

Wie üblich erwarten euch währenddessen wieder neue Events, verschiedene Pokémon tauchen häufiger in der Wildnis auf als andere und es gibt spezielle Boni in Pokémon Go. Unser Guide zeigt euch, was ihr über die Go-Jahreszeit wissen müsst.

Alles über die Go-Jahreszeit in Pokémon Go:

Wann startet und endet die Go-Jahreszeit in Pokémon Go?

Auch die Go-Jahreszeit in Pokémon Go läuft wie wieder drei Monate lang. Sie startet am 1. Juni 2022 um 10 Uhr Ortszeit und endet wiederum am 1. September 2022 um 10 Uhr Ortszeit.

Welche Pokémon tauchen in der Go-Jahreszeit häufiger in Pokémon Go auf?

Die Go-Jahreszeit in Pokémon Go rückt je nach Region unterschiedliche Pokémon in den Fokus. In einzelnen Regionen sind das in diesem Zeitraum folgende Pokémon:

Lebensraum Pokémon Städte Rattfratz

Smogon

Griffel

Bronzel

Glibunkel

Nagelotz

Galar-Flunschlik Wälder Myrapla

Ultrigaria

Tangela

Pottrott

Knilz

Kikugi

Mangunior Gebirge Sandan

Onix

Phanpy

Stollunior

Knacklion

Hippopotas

Golbit Strände und Gewässer Tentacha

Krabby

Seeper

Felino

Krebscorps

Seemops

Araqua Nordhalbkugel Ledyba

Geckarbor

Flemmli

Hydropi

Wadribie

Kaumalat

Sesokitz (Sommerform) Südhalbkugel Webarak

Larvitar

Chelast

Panflam

Plinfa

Unratütox

Sesokitz (Winterform)

Aus Eiern schlüpfen in der Go-Jahreszeit in Pokémon Go folgende Pokémon:

Ei Pokémon 2 km Quapsel

Magnetilo

Karpador

Meditie

Peppeck

Mangunior

Velursi 5 km Togepi

Panzaeron

Isso

Bronzel

Bauz

Flamiau

Robball 10 km Riolu

Emolga

Milza

Geronimatz

Viscora

eF-eM

Miniras 5 km (Abenteuer-Sync) Koknodon

Schilterus

Wonneira

Mampfaxo

Kiesling

Quabbel 10 km (Abenteuer-Sync) Dratini

Kindwurm

Tanhel

Riolu

Kapuno

Viscora

Welche Boni und Items gibt es in der Go-Jahreszeit in Pokémon Go?

Während der gesamten Go-Jahreszeit in Pokémon Go gelten verschiedene Boni. Welche das sind, lest ihr in der nachfolgenden Liste:

Erhöhter Bonusschaden bei Raid-Kämpfen mit Freunden

Einstündige Wirkungsdauer für Lockmodule

Ein zusätzlicher Spezialtausch pro Tag

Ein zusätzliches Bonbon beim Tauschen

Garantiertes XL-Bonbon beim Tauschen

Garantierte Geschenke durch das Drehen von PokéStops

Erhöhter Schaden durch eigene Pokémon in Fern-Raid-Kämpfen

Zusätzlich gesteigerte Rauch-Wirksamkeit beim Gehen

Ferner kommt ihr jetzt früher an XL-Bonbons heran. Die könnt ihr nun schon ab Level 31 erhalten.

Welche Events finden in der Go-Jahreszeit in Pokémon Go statt?

Bisher sind folgende Events bekannt, die während der Go-Jahreszeit in Pokémon Go stattfinden:

4. und 5. Juni 2022: Pokémon Go Fest 2022

7. bis 12. Juni 2022: Abenteuerwoche

16. bis 30. Juni 2022: Crossover-Event mit dem Sammelkartenspiel

25. Juni 2022: Community Day

17. Juli 2022: Community Day

13. August 2022: Community Day

