Pokémon Go GOgantisch: Neue Dynamax-Pokémon, mehr EP und was du noch wissen musst!

Die Dynamaximierung startet in Pokémon Go durch und mit dem neuen Event GOgantisch kommen gleich mehrere Dynamax-Pokémon ins Spiel, die ihr dann nicht nur bekämpfen könnt. Ebenso lässt sich das Feature dann auch von euch bei ihnen einsetzen.

Das Event GOgantisch beginnt am Dienstag, den 10. September 2024, um 10 Uhr und endet am Sonntag, den 15. September 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über GOgantisch in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go GOgantisch: Welche Pokémon kann ich fangen?

Mit dem Event GOgantisch kommen unter anderem mehrere neue Dynamax-Pokémon ins Spiel. Diese geben ihr Debüt in Dyna-Kämpfen der Stufe 1.

Dabei handelt es sich um diese Pokémon:

Bisasam*

Glumanda*

Schiggy*

Raffel*

Wolly*

Diese Pokémon, die nach Dyna-Kämpfen gefangen werden, könnt ihr später bei Dyna-Kämpfen dynamaximieren. Das gilt gleichermaßen für die jeweiligen Entwicklungen.

Darüber hinaus wird mit diesem neuen Event der nächste Teil der Spezialforschung Galar ruft freigeschaltet.

Diese Forschung kann man sich vom 3. September um 10 Uhr bis zum 3. Dezember 2024 um 9:59 Uhr abholen, wenn man sich im Spiel einloggt.

Pokémon Go GOgantisch - Feldforschungen

Folgenden Pokémon könnt ihr für das Erfüllen von Feldforschungsaufgaben als Belohnung begegnen:

Bisasam*

Glumanda*

Schiggy*

Raffel*

Wolly*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Pokémon Go GOgantisch: Welche Boni gibt es?

Während des Events könnt ihr einerseits doppelte EP für gewonnene Dyna-Raids erhalten.

Andererseits bekommt ihr auch noch doppelte EP für das Drehen von Pokéstops.

