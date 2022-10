Pokémon Go: Halloween 2022 - Boni und Pokémon im Überblick

2022 feiert auch Pokémon Go sein jährliches Halloween-Event und hat dabei eine Reihe von Aktivitäten für euch zu bieten. Auch ein neues Pokémon kommt ins Spiel.

Das Halloween-Event in Pokémon Go ist dabei in zwei Teile aufgesplittet. Teil eins beginnt am 20. Oktober 2022 um 10 Uhr und endet am 27. Oktober um 10 Uhr.

In diesem Guide zeigen wir euch, welche Pokémon ihr fangen könnt und von welchen Boni ihr während des Events profitiert.

Inhalt:

Welche Pokémon kann ich beim Halloween-Event in Pokémon Go fangen?

Neu ins Spiel kommt mit dem Halloween-Event die Mega-Entwicklung von Banette. Mehr zu Mega-Banette und den besten Kontern erfahrt ihr auf dieser Seite: Pokémon Go: So besiegst du Mega-Banette - Beste Konter.

Pokémon Go: Halloween-Event 2022 – Wilde Pokémon

In der Wildnis erscheinen die folgenden Pokémon vermehrt:

Zubat (schillernd möglich)

Nebulak (schillernd möglich)

Alpollo

Webarak (schillernd möglich)

Kramurx (schillernd möglich)

Traunfugil (schillernd möglich)

Zobiris (schillernd möglich)

Shuppet (schillernd möglich)

Zwirrklop

Absol (schillernd möglich)

Driftlon (schillernd möglich)

Makabaja (schillernd möglich)

Golbit

Paragoni

Irrbis

Pokémon Go: Halloween-Event 2022 – Pokémon in Raids

In Raid-Kämpfen könnt ihr während des Events diesen Pokémon begegnen:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Zobiris (schillernd möglich)

Felilou

Makabaja (schillernd möglich)

Galar-Makabaja (schillernd möglich)

Paragoni Stufe 3 Gengar (schillernd möglich)

Nachtara

Drifzepeli

Piondragi Stufe 5 Giratina in der Wandelform (schillernd möglich) Mega Mega-Banette (schillernd möglich)

Pokémon Go: Halloween-Event 2022 – Pokémon in Eiern

Aus 7-km-Eiern, die ihr im Event-Zeitraum erhaltet, können die folgenden Pokémon schlüpfen.

Makabaja (schillernd möglich)

Galar-Makabaja (schillernd möglich)

Paragoni

Golbit

eF-eM (schillernd möglich)

Wichtig: Bei diesen Eiern besteht eine erhöhte Chance, ein schillerndes eF-eM zu erhalten.

Welche Boni gibt es beim Halloween-Event in Pokémon Go?

Während des Events sind diese Boni für alle aktiv:

Doppelte Fang-Bonbons

Doppelte Schlüpf-Bonbons

Doppelte Verschick-Bonbons

Trainer ab Level 31 erhalten garantierte XL-Bonbons beim Spazieren mit ihrem Kumpel

Vom 20. Oktober um 10 Uhr bis zum 1. November um 10 Uhr beherrscht Giratina in der Wandelform die besondere Attacke Schemenkraft, wenn ihr es fangt.

Weiterhin werden Pokéstops und Arenen in diesem Zeitraum mit Halloween-Deko versehen und ihr hört einen Remix der Musik aus Lavandia, wenn ihr das Spiel nachts öffnet.

