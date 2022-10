Pokémon Go: Halloween 2022 - Lohnt sich der Kauf der befristeten Forschungen?

Für das diesjährige Halloween-Event in Pokémon Go könnt ihr euch im In-Game-Shop gleich zwei befristete Forschungen kaufen. Eine davon fällt umfangreicher aus als die andere, entsprechend unterschiedlich sind die Kosten.

Das Halloween-Event in Pokémon Go ist dabei in zwei Teile aufgesplittet. Teil eins beginnt am 20. Oktober 2022 um 10 Uhr und endet am 27. Oktober um 10 Uhr.

In unserem Guide verraten wir euch, ob sich der Kauf der befristeten Forschungen lohnt.

Lohnen sich die befristeten Forschungen zum Halloween-Event in Pokémon Go?

Es gibt zwei verschiedene Tickets für die befristeten Forschungen zum Halloween-Event in Pokémon Go.

Die günstige Variante kostet einen Euro, die teurere Variante sechs Euro. Ihr könnt nur eines der beiden Tickets oder auch beide zusammen kaufen, die Inhalte und Aufgaben unterscheiden sich.

Wichtig: Ihr habt nicht unbegrenzt Zeit, um die Aufgaben zu erfüllen. Ihr müsst die Aufgaben bis zum 1. November 2022 um 10 Uhr abschließen und die Belohnungen abholen, sonst verpasst ihr noch ausstehende Inhalte der befristeten Forschungen.

Als Belohnungen gibt es unter anderem Pokémon-Begegnungen und eine Avatar-Pose.

Blicken wir auf die günstige befristete Forschung: Für rund einen Euro erhaltet ihr effektiv acht Begegnungen mit Makabaja und acht Begegnungen mit Galar-Makabaja, wenn ihr sie rechtzeitig abschließt. Nichts besonderes, aber wer ein paar zusätzliche Begegnungen mit dem Pokémon haben möchte (vielleicht findet ihr ja mit Glück ein shiny), kann das durchaus machen.

Und die 6-Euro-Variante? Nun, hier gibt es definitiv nicht so viele Makabaja, dafür sind noch einige andere Pokémon-Begegnungen eingestreut. Davon abgesehen könnt ihr einen Rauch, zwei Brutmaschinen und eine Avatar-Pose bekommen.

Ein Rauch kostet 40 Münzen, für zwei Brutmaschinen wären 300 Münzen fällig und eine Avatar-Poste kostet euch üblicherweise 500 Münzen, macht insgesamt also 840 Münzen. Angesichts dessen, dass 550 Pokémünzen bereits 5,99 Euro kosten, habt ihr mehr oder minder mit der Pose schon fast den Gegenwert des Ticketpreises erreicht. Ob ihr das dann auch haben möchtet und in dem Zeitraum abschließen könnt, liegt natürlich bei euch.

Was muss ich für die befristeten Forschungen zum Halloween-Event in Pokémon Go tun?

Beide befristete Forschungen umfassen folgende Aufgaben:

Pokémon Go: Halloween 2022 – Forschung mit Makabaja (1/2) (0,99 Euro)

Forschung mit Makabaja (1/2)

Aufgabe Belohnung Fange 1 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Makabaja Fange 5 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Makabaja Fange 10 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Makabaja Fange 15 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Makabaja Fange 20 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Makabaja Fange 25 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Makabaja Fange 30 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Makabaja Belohnungen Begegnung mit Makabaja

Forschung mit Makabaja (2)

Aufgabe Belohnung Fange 1 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Galar-Makabaja Fange 5 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Galar-Makabaja Fange 10 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Galar-Makabaja Fange 15 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Galar-Makabaja Fange 20 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Galar-Makabaja Fange 25 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Galar-Makabaja Fange 30 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Galar-Makabaja Belohnungen Begegnung mit Galar-Makabaja

Pokémon Go: Halloween 2022 – Halloween-Forschung (5,99 Euro)

Halloween-Forschung (1/4)

Aufgabe Belohnung Gehe 2 km Begegnung mit Webarak Fange 10 Pokémon Begegnung mit Wattzapf Fange 7 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Araqua Belohnungen Begegnung mit Ariados, 1 Rauch

Halloween-Forschung (2/4)

Aufgabe Belohnung Gehe 2 km Begegnung mit Zubat Verschicke 10 Pokémon Begegnung mit Fleknoil Fange 10 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Skorgla Belohnungen Begegnung mit Golbat, 1 Brutmaschine

Halloween-Forschung (3/4)

Aufgabe Belohnung Gehe 2 km Begegnung mit Felilou Verschicke 7 Geschenke an Freunde Begegnung mit Begegnung mit Flamiau Fange 10 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Sniebel Belohnungen Begegnung mit Nachtara, 1 Brutmaschine

Halloween-Forschung (4/4)

Aufgabe Belohnung Brüte 1 Ei aus Begegnung mit Makabaja Lande 9 Curveball-Würfe Begegnung mit Zwirrlicht Fange 13 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Galar-Makabaja Belohnungen Begegnung mit Kryppuk, 1 Avatar-Pose

