Pokémon Go Halloween-Event: Morpeko-Debüt, neue Dynamax-Pokémon und Shiny-Bonus - Das musst du wissen!

Halloween rückt näher und somit auch das diesjährige Halloween-Event in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go. Ihr könnt unter anderem wieder verschiedene kostümierte Pokémon fangen, außerdem kommt ein lang erwartetes Pokémon neu ins Spiel.

Der erste Teil des Halloween-Events 2024 beginnt am Dienstag, den 22. Oktoberr 2024, um 10 Uhr und endet am Montag, den 28. Oktober 2024, um 10 Uhr. Direkt im Anschluss geht es dann mit dem zweiten Teil weiter.

Was ihr über das Halloween-Event 2024 in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Halloween-Event 2024 Inhalt:

Pokémon Go Halloween-Event 2024: Welche Pokémon kann ich fangen?

Während des Halloween-Events 2024 in Pokémon Go gibt mit Morpeko ein brandneues Pokémon sein Debüt im Spiel. Es verfügt über die Möglichkeit, mitten im Kampf seine Form zu wechseln (erst einmal für in der Kampfliga und gegen Team Go Rocket). Dies geschieht automatisch beim Auslösen einer Lade-Attacke.

Morpeko könnt ihr bis zum Ende der Jahreszeit als Belohnung für abgeschlossene Kampfsets in der Kampfliga begegnen. Während dieses Events besteht eine erhöhte Chance, einem Morpeko in der Premium-Belohnungsstufe zu begegnen.

Nach dem Event müsst ihr mindestens Rang 16 haben, um möglicherweise einem Morpeko als Belohnung in der Kampfliga zu begegnen. In der Premiumstufe bleibt die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht.

Pokémon Go Halloween-Event 2024 - Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen beim Event häufiger in der Wildnis auf:

Zubat*

Webarak*

Kramurx*

Traunfugil*

Shuppet*

Driftlon*

Felilou*

Quabbel (weiblich)*

Zorua*

Lichtel*

Gruff

Zobiris*

Absol*

Pokémon Go Halloween-Event 2024 - Raids

In Raids könnt ihr während des Events gegen diese Pokémon antreten:

Stufe Pokémon Stufe 1 Sniebel*

Zobiris*

Makabaja*

Galar-Makabaja* Stufe 3 Hisui-Tornupto*

Nachtara*

Adebom*

Pokémon Go Halloween-Event 2024 - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr diesen Pokémon begegnen:

Zobiris*

Zurrokex*

Golbit*

Sankabuh

Morpeko

Micrick

Gruff

Kryppuk*

Bei manchen Feldforschungen besteht zudem die Möglichkeit, Mega-Energie für diese Pokémon zu erhalten:

Mega-Energie für Gengar

Mega-Energie für Hundemon

Mega-Energie für Zobiris

Mega-Energie für Banette

Mega-Energie für Absol

Pokémon Go Halloween-Event 2024 – Dynamax-Kämpfe

Die folgenden Pokémon erscheinen während des Events in Dyna-Kämpfen:

Stufe Pokémon Stufe 1 Nebulak*

Chimpep

Hopplo

Memmeon Stufe 3 Legios*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Pokémon Go Halloween-Event 2024: Welche Boni gibt es?

Während des Events besteht die Möglichkeit, doppelte Fang-Bonbons zu erhalten. Ebenso haben Trainerinnen und Trainer ab Level 31 eine höhere Chance auf XL-Bonbons, wenn Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf gefangen werden.

Darüber hinaus gibt es noch zwei Shiny-Boni. Die Chance auf ein schillerndes Nachtara in Raid-Kämpfen ist erhöht, ebenso beim schillernden Zorua in der Wildnis.

Pokémon Go Halloween-Event 2024: Kostenlose befristete Forschung

Alle Spielerinnen und Spieler erhalten zum Halloween-Event eine kostenlose befristete Forschung, diese läuft vom 22. Oktober 2024 um 10 Uhr bis zum 3. November 2024 um 20 Uhr.

Diese dreht sich rund um das Pokémon Kryppuk und seine 108 Geister. Schließt ihr die Forschungsaufgaben ab, könnt ihr unter anderem Pokémon wie Kryppuk und Morpeko begegnen.

Pokémon Go Halloween-Event 2024: Tickets für befristete Forschungen

Neben der kostenlosen befristeten Forschung zum Halloween-Event 2024 in Pokémon gibt es im In-Game-Shop optional auch noch zwei kostenpflichtige befristete Forschungen zu kaufen.

Einerseits gibt es eine verzweigte befristete Forschung für rund 6 Euro zu kaufen. Diese umfasst folgende Belohnungen:

Dreifache Fang-Bonbons

Begegnungen mit Event-Pokémon, darunter auch erstmals die neuen kostümierten Pokémon, die ihr Debüt in Teil 2 des Events geben: Froxy mit Hexenhut und Bauz mit Halloween-Zylinder

Begegnungen mit Event-Pokémon, darunter Pikachu mit Hexenhut, Kryppuk und Morpeko

Ein neuer Avatar-Artikel zu eurem gewählten Pfad: Morpeko-Einteiler (Pappsattmuster) oder Morpeko-Einteiler (Kohldampfmuster)

Bei befristeten Forschung für rund 3 Euro gibt es wiederum diese Belohnungen:

Pikachu mit Hexenhut*

Vulpix mit Gruselfest-Kostüm*

Gengar mit Gruselfest-Kostüm*

Plinfa mit Halloween-Schabernack-Kostüm*

Drifzepeli mit Halloween-Schabernack-Kostüm*

Froxy mit Hexenhut*

Irrbis mit Gruselfest-Kostüm*

Bauz mit Halloween-Zylinder*

Voraussetzung für den Erhalt der Belohnungen ist wie bei allen befristeten Forschungen, dass ihr die Aufgaben innerhalb des erforderlichen Zeitraums (2. November 2024 um 20 Uhr) abschließt.

