Pokémon Go Hefel-Fangen: Neue Pokémon + Shiny-Bonus - Das musst du wissen!

Zum Auftakt ins Jahr 2025 findet in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go das Event Hefel-Fangen statt. Es beschert euch globale Herausforderungen, ein neues Pokémon und einen Shiny-Bonus.

Das Event Hefel-Faangen beginnt am Samstag, den 4. Januar 2025, um 0 Uhr und endet am Mittwoch, den 8. Januar 2025, um 7 Uhr.

Was ihr über das Event Hefel-Fangen in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Hefel-Fangen Inhalt:

Pokémon Go Hefel-Fangen: Welche Pokémon kann ich fangen?

Eine kleine Auswahl an Pokémon taucht während dieses Events häufiger im Spiel auf.

Pokémon Go Hefel-Fangen - Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Fukano*

Voltobal*

Snubbull*

Fiffyen*

Frizelbliz*

Yorkleff*

Pokémon Go Hefel-Fangen - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr diese Belohnungen erhalten:

Sternenstaub

Pokébälle

Superbälle

Begegnungen mit Event-Pokémon

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Hefel ist ein neues Pokémon.

Zurück zum Pokémon Hefel-Fangen Inhaltsverzeichnis

Pokémon Go Hefel-Fangen: Welche Boni gibt es?

Viele Boni gibt es während des Hefel-Fangen-Events so ganz grundsätzlich nicht, es lassen sich aber mehr freischalten (mehr dazu im nächsten Abschnitt).

Grundsätzlich besteht während dieses Events jedoch eine erhöhte Chance auf schillernde Voltobal und Frizelbliz.

Zurück zum Pokémon Hefel-Fangen Inhaltsverzeichnis

Pokémon Go Hefel-Fangen: Globale Herausforderungen

Während dieses Events finden globale Herausforderungen statt. Könnt ihr diese in Zusammenarbeit mit anderen Trainerinnen und Trainern rund um die Welt bewältigen, schaltet ihr somit Boni für die gesamte Community frei.

Wenn eine Herausforderung abgeschlossen wurde, gilt der jeweilige Bonus für den Rest des Events. Hier alle möglichen Boni in der Übersicht:

Belohnungen für Stufe 1:

Doppelte Fang-EP

Belohnungen für Stufe 2:

Doppelter Fang-Sternenstaub

Eine zusätzliche Event-Feldforschung wird freigeschaltet.

Das Welpen-Pokémon Hefel und seine Entwicklung Backel geben ihr Debüt in Pokémon Go.

Für 50 Hefel-Bonbons könnt ihr Hefel zu Backel entwickeln.

Belohnungen für Stufe 3:

2,5-fache Fang-EP

Eine zusätzliche Event-Feldforschung wird freigeschaltet.

Zusätzliche wilde Pokémon erscheinen:

Hisui-Fukano*



Gruff

Belohnungen für Stufe 4:

2,5-facher Fang-Sternenstaub

Belohnungen für Stufe 5:

3-fache Fang-EP

3-facher Fang-Sternenstaub

Belohnungen für Stufe 6:

4-fache Fang-EP

4-facher Fang-Sternenstaub

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Zurück zum Pokémon Hefel-Fangen Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go