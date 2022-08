Pokémon Go Herausforderer - Wie ihr sie findet und bekämpft

Herausforderer sind besondere Gegner, die ihr in Pokémon Go bekämpfen könnt. Zu ihnen zählen etwa die WM-Herausfordererer, denen ihr zu den Pokémon-Weltmeisterschaften in Pokémon Go begegnet.

Ihr müsst gegen sie kämpfen, wenn ihr eine neue befristete Forschung zu den Weltmeisterschaften abschließen möchtet. Unser Guide zeigt euch nachfolgend, wie ihr die Herausforderer findet und bekämpft und welche Teams sie ins Rennen schicken.

Inhalt:

Wie finde ich Herausforderer in Pokémon Go?

Die Herausforderer zur Pokémon-Weltmeisterschaft könnt ihr nur im Event-Zeitraum bekämpfen, also bis zum 23. August 2022 um 20 Uhr.

Die Kämpfe laufen ähnlich ab wie Trainerkämpfe oder Kämpfe gegen Team Go Rocket. Ihr tretet mit eurem eigenen Team gegen das aus drei Pokémon bestehende Team einen Herausforderers an. Den Kampf könnt ihr auslösen, indem ihr nach Pokéstops sucht, an denen sich ein Herausforderer befindet (erkennt ihr an einer wackelnden Animation), und mit ihnen interagiert.

Die Herausforderer setzen keine Schilde ein, was es euch relativ einfach macht, sie im Kampf zu besiegen. Allerdings erhaltet ihr dafür auch keine Pokémon-Begegnung als Belohnung, sondern Sternenstaub, Pokébälle oder andere Items.

Normalerweise sollten Herausforderer regelmäßig bei Pokéstops auftauchen, was es euch nicht schwierig machen dürfte, welche zu finden.

Ein Herausforderer wartet an einem Pokéstop..

Wie bekämpfe ich Herausforderer in Pokémon Go?

Zu den Pokémon-Weltmeisterschaften 2022 gibt es sechs einzigartige Herausforderer in Pokémon Go.

Die Kämpfe gegen all diese sechs Herausforderer zählen wiederum für die befristete Forschung zu den Weltmeisterschaften 2022. Es spielt keine Rolle, ob ihr immer wieder gegen den gleichen Herausforderer antretet oder nicht.

Der Unterschied zu früheren Herausforderern ist, dass jeder Herausforderer mehrere mögliche Pokémon-Kombinationen hat.

Aus diesem Grund solltet ihr eine Auswahl aus Pokémon mit hohem Level und abwechslungsreichen Typen für euer Team auswählen. Das steigert eure Chancen auf einen Sieg.

Mit welchen Pokémon treten die WM-Herausforderer in Pokémon Go an?

Aktuell sind noch nicht sämtliche Team-Kombinationen der Herausforderer bekannt. Nachfolgend lest ihr aber, was wir bisher wissen.

Ehrgeiziger Herausforderer

Erstes Pokémon Zweites Pokémon Drittes Pokémon Aranestro Registeel Fiaro Aranestro Registeel Zobiris Barrikadax Nidoqueen Schlaraffel Sumpex Walraisa Fiaro

Selbstbewusster Herausforderer

Erstes Pokémon Zweites Pokémon Drittes Pokémon Grebbit Walraisa Cresselia Irokex Nidoqueen Cresselia Swampert Grypheldis Deoxys (Verteidigung) Walraisa Grypheldis Deoxys (Verteidigung)

Eifriger Herausforderer

Erstes Pokémon Zweites Pokémon Drittes Pokémon Meditalis Zobiris Sumpex Meditalis Zobiris Walraisa

Exzentrischer Herausforderer

Erstes Pokémon Zweites Pokémon Drittes Pokémon Lauchzelot Walraisa Fiaro Walraisa Schlurp Registeel

Anfänger-Herausforderer

Erstes Pokémon Zweites Pokémon Drittes Pokémon Zobiris Alola-Vulnona Barrikadax Trombork Azumarill Galar-Flunschlik

Geschickter Herausforderer

Erstes Pokémon Zweites Pokémon Drittes Pokémon Azumarill Meditalis Registeel Azumarill Meditalis Trombork Walraisa Zobiris Trombork

