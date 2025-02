Pokémon Go Herzensgute Kumpel: Mit neuem Pokémon und Shiny-Bonus - Das musst du wissen!

Das nächste Event in Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go hört auf den Namen Herzensgute Kumpel. Unter anderem feiert hier ein brandneues Pokémon sein Debüt, darüber hinaus gibt es einen Shiny-Bonus für mehrere Pokémon.

Das Herzensgute Kumpel beginnt am Dienstag, den 11. Februar 2025, um 10 Uhr und endet am Samstag, den 15. Februar 2025, um 20 Uhr.

Was ihr über das Herzensgute Kumpel in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Herzensgute Kumpel Inhalt:

Pokémon Go Herzensgute Kumpel: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie schon erwähnt, feiert ein neues Pokémon sein Debüt bei diesem Event: Erstmals könnt ihr das Seetang-Pokémon Moruda fangen, es taucht in Raid-Kämpfen auf.

Mehr zu dem Pokémon erfahrt ihr hier: Pokémon Go: Moruda - 100 % IV und wie das Shiny aussieht

Darüber hinaus besteht in der Wildnis eine erhöhte Chance auf schillernde Digda und schillernde Dummisel, während bei Raids eine erhöhte Chance auf schillernde Algitt besteht.

Pokémon Go Herzensgute Kumpel - Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Nidoran♀*

Nidoran♂*

Digda*

Flegmon*

Muschas*

Dummisel*

Remoraid*

Mantax*

Plusle*

Minun*

Volbeat*

Illumise*

Wommel*

Imantis*

Pokémon Go Herzensgute Kumpel - Raids

Während des Events tauchen diese Pokémon in Raids auf:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Muschas*

Lithomith*

Algitt* Stufe 3 Lahmus*

Hippoterus

Moruda Stufe 5 Cupidos (Inkarnationsform) Mega-Raiids Mega-Despotar*

Pokémon Go Herzensgute Kumpel - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr diese Belohnungen erhalten:

Sternenstaub

Begegnungen mit Zwieps

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Moruda kommt neu ins Spiel.

Pokémon Go Herzensgute Kumpel: Welche Boni gibt es?

Während des Events erhaltet ihr doppelte Fang-EP, es lohnt sich also, in den nächsten Tagen haufenweise Pokémon zu fangen. Darüber hinaus halten aktivierte Lockmodule eine Stunde lang an.

Besagte Lockmodule ziehen während des Events andere Pokémon an, darunter diese: Digda, Flegmon, Muschas, Dummisel, Wommel und Imantis.

Weiterhin erhaltet ihr für gefangene Digda, Flegmon, Muschas, Dummisel, Wommel und Imantis 500 Sternenstaub zusätzlich.

Pokémon Go Herzensgute Kumpel: Sammler-Herausforderungen

Während des Events erhaltet ihr zudem eine neue Sammler-Herausforderung. Meistert ihr deren Aufgaben rund ums Fangen, könnt ihr Sternenstaub und Superbälle als Belohnung erhalten.

Herzensgute Kumpel: Sammler-Herausforderung 1

Aufgabe Belohnung Fange ein Wommel

Fange ein Imantis 15 Superbälle

3.000 Sternenstaub

Herzensgute Kumpel: Sammler-Herausforderung 2

Aufgabe Belohnung Fange ein Muschas

Fange ein Flegmon 15 Superbälle

3.000 Sternenstaub

Herzensgute Kumpel: Sammler-Herausforderung 3

Aufgabe Belohnung Fange ein Digda

Fange ein Dummisel 15 Superbälle

3.000 Sternenstaub

Pokémon Go Herzensgute Kumpel: Befristete Forschung

Das Event bringt obendrein eine neue befristete Forschung mit sich, die kostenlos für alle verfügbar ist.

Das hier sind die Aufgaben und Belohnungen:

Befristete Forschung: Herzensgute Kumpel (1/3)

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 5 Hyperbälle Drehe 5 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Remoraid Gehe 2 km Begegnung mit Mantax Belohnungen 1.000 Sternenstaub, 1.000 EP

Befristete Forschung: Herzensgute Kumpel – Mit Candela arbeiten (2/3)

Aufgabe Belohnung Verdiene 10 Herzen mit deinem Kumpel 500 Sternenstaub Verdiene ein Bonbon beim Erkunden mit deinem Kumpel Begegnung mit Liebiskus Schließe eine neue Freundschaft 2 Knursp Belohnungen Begegnung mit Dummisel, 2.000 EP

Befristete Forschung: Herzensgute Kumpel – Mit Candela arbeiten (3/3)

Aufgabe Belohnung Spiele 5 Mal mit deinem Kumpel 10 Hyperbälle Verschicke 3 Geschenke an Freunde 500 Sternenstaub Tausche ein Pokémon Begegnung mit Muschas Belohnungen Begegnung mit Gallopa, 3.000 EP, 2.000 Sternenstaub

Befristete Forschung: Herzensgute Kumpel – Mit Candela arbeiten (X/3)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 2.500 EP Belohnungen 2.500 Sternenstaub

Befristete Forschung: Herzensgute Kumpel – Arlo untersuchen (2/3)

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 500 Sternenstaub Verschicke 5 Pokémon Begegnung mit Tragosso Besiege 3 Rüpel von Team Go Rocket 1 Rocket-Radar Belohnungen Begegnung mit Crypto-Digda, 2.000 EP

Befristete Forschung: Herzensgute Kumpel – Arlo untersuchen (3/3)

Aufgabe Belohnung Fange 25 Pokémon 10 Hyperbälle Verschicke 15 Pokémon 500 Sternenstaub Besiege Team Go Rocket-Anführer Arlo Begegnung mit Flegmon Belohnungen Begegnung mit Scherox, 3.000 EP, 2.000 Sternenstaub

Befristete Forschung: Herzensgute Kumpel – Arlo untersuchen (X/3)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 2.500 EP Belohnungen 2.500 Sternenstaub

