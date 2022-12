Pokémon Go: Hisui Arktilas besiegen - Beste Konter

Das bekannte Pokémon Arktilas verfügt auch über eine Hisui-Form, die nun auch zu Pokémon Go kommt. Ihr könnt das Pokémon in Raids bekämpfen und anschließend natürlich auch fangen! Und das auch in seiner schillernden Form.

In unserem Guide verraten wir euch nachfolgend, welches die besten Konter für den Kampf gegen Hisui-Arktilas in Pokémon Go sind.

Inhalt:

Wie besiege ich Hisui Arktilas?

Nachfolgend zeigen wir euch die Schwächen von Hisui-Arktilas in Pokémon Go und die besten Konter, mit denen ihr sie ausnutzt:

Hisui Arktilas Typ: Eis, Boden

Eis, Boden Hisui Arktilas ist schwach gegen: Stahl, Feuer, Pflanze, Wasser, Kampf

Was ist der beste Konter gegen Hisui Arktilas in Pokémon Go? Derzeit ist Crypto-Metagross mit den Attacken Patronenhieb und Sternenhieb der beste Konter gegen Hisui-Arktilas.

Weitere effektive Konter gegen Hisui-Arktilas:

Pokémon Attacken Terrakium Doppelkick

Sanctoklinge Keldeo Fußkick

Sanctoklinge Lucario Konter

Aurasphäre Metagross Patronenhieb

Sternenhieb Meistagrif Konter

Wuchtschlag Dialga Metallklaue

Eisenschädel Machomei Konter

Wuchtschlag Galar-Zapdos Konter

Nahkampf Mega-Lohgock Konter

Fokusstoß Mega-Schlapor Doppelkick

Fokusstoß Mega-Simsala Konter

Fokusstoß Crypto-Machomei Konter

Wuchtschlag Crypto-Hariyama Konter

Wuchtschlag Crypto-Scherox Patronenhieb

Eisenschädel Crypto-Stolloss Eisenschweif

Rammboss Crypto-Galagladi Fußkick

Nahkampf

Wie viele WP hat Hisui Arktilas in Pokémon Go?

Mit den folgenden WP-Werten ist bei Hisui-Arktilas in Pokémon Go zu rechnen:

Raid-Boss-WP - 21.854 WP

21.854 WP Maximale WP beim Fangen von Hisui Arktilas- 1.975 WP

1.975 WP Maximale WP beim Fangen von Hisui Arktilas mit Wetterboost (Schnee, teilweise bewölkt) - 2.469 WP

Welche Attacken kann Hisui Arktilas in Pokémon Go lernen?

Mit diesen Attacken könnt ihr bei Hisui-Arktilas in Pokémon Go rechnen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Pulverschnee (Eis)

Biss (Unlicht)

Tackle (Normal) Lade-Attacken Blizzard (Eis)

Steinhagel (Gestein)

Knirscher (Unlicht)

Was wir über Hisui Arktilas wissen

Das normale Arktilas schwimmt wie ein Eisberg durch das Meer, während sich auf seinem Rücken zahlreiche Arktip tummeln. Durch die täglichen Aktivitäten werden die Risse auf dem Körper tiefer, über Nacht schließen sie sich allerdings wieder.

Bei Hisui-Arktilas bedeckt ein Eispanzer den Kiefer, der härter als Stahl ist und somit auch Felsgestein zertrümmern kann. Steile Bergpfade kann es schnell nach oben empor preschen, indem es sich durch den Schnee pflügt.

