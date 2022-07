Pokémon Go Hisui Cup: Beste Teams, Angreifer und Konter

Der Hisui-Cup ist zeitlich begrenztes Event in Pokémon Go, bei dem ihr einmal mehr gegen andere Trainerinnen und Trainer antretet und dabei bestimmte Voraussetzungen und Einschränkungen beachten müsst.

Das Interessante am Hisui-Cup in Pokémon Go ist, dass der mit dem Debüt einiger neuer Pokémon aus der Hisui-Region zusammenfällt, die also auch theoretisch hierfür infrage kommen.

Unser Guide zeigt euch die besten Pokémon für den Hisui-Cup und welche Vor- und Nachteile sie haben.

Inhalt:

Welche Einschränkungen gibt es beim Hisui-Cup?

Wenn ihr am Hisui-Cup in Pokémon Go teilnehmen möchtet, müsst ihr zwei Einschränkungen beachten.

Die erste Einschränkung lässt sich bereits vom Namen ableiten. Ihr könnt lediglich Pokémon einsetzen, die zuerst in der Hisui-Region entdeckt wurden. Also so ziemlich alle Pokémon, die ihr aus Perle, Diamant und Arceus kennt.

In der Praxis heißt das, dass ihr Pokémon mit einer Pokédex-Nummer zwischen 387 und 493 verwenden könnt, ebenso alle Hisui-Varianten, die es aktuell im Spiel gibt.

Die zweite Einschränkung betrifft die Stärke der Pokémon. Es können nur Pokémon mit maximal 1.500 WP am Hisui-Cup teilnehmen, es ist also quasi eine Variante der Superliga.

Welche Pokémon sollte ich im Hisui-Cup in Pokémon Go verwenden?

Wie bei jedem Cup oder jeder Liga in der Go-Kampfliga gibt es nicht das eine beste Team, das euch immer Erfolg garantiert. Das liegt daran, dass ihr einfach nicht wisst, mit welchen Pokémon ihr es zu tun bekommt. Es ist immer eine Art Glücksspiel.

Dennoch gibt es einige Pokémon, die sich besonders gut für den Hisui-Cup eignen und euch entscheidende Vorteile bescheren könnten.

Letztlich ist es immer gut, eine vernünftige Mischung für euer Team zu haben. Ihr könnt nie alles abdecken oder euch gegen alles absichern. Es gehört immer etwas Glück dazu. Wenn euch ein Gegner zu 100 Prozent liegt, habt ihr leichtes Spiel. Es kann aber auch umgekehrt laufen.

Auf jeden Fall solltet ihr ein Pokémon haben, das schnell Sofort-Attacken austeilen kann, um so die Lade-Attacke aufzuladen und Gegner dazu zu zwingen, ihre Schilde einzusetzen. Ebenso ist es bei Trainerkämpfen durchaus ratsam, Sternenstaub einzusetzen und die zweite Lade-Attacke eines Pokémon freizuschalten. Zumindest dann, wenn ihr mehr als genug Sternenstaub habt. Wenn nicht, hebt es euch eher für bessere Cups und Ligen auf.

Unsere Empfehlungen für den Hisui-Cup in Pokédex-Reihenfolge:

Bollterus XL

Typ: Gestein / Stahl

Empfohlene Attacken: Katapult (Sofort), Steinkante (Lade), Flammenwurf (Lade)

Schwächen von Bolterus: Kampf, Boden und Wasser

Dass Bollterus ein guter Kandidat für Superliga und ähnliche Veranstaltungen ist, überrascht nicht allzu sehr. Was dort funktioniert, klappt auch hier gut.

Bollterus ist einfach ein echter Tank mit extrem hohen Verteidigungswerten. Aber nicht nur aufgrund dessen ist es einen Blick wert. Katapult und Steinkante sind tödlich für Pokémon der Typen Feuer, Eis, Flug und Käfer. Flammenwurf stellt eine exzellente Alternative darf, wenn die anderen nicht ganz so effektiv sind.

Im Umkehrschluss ist es sehr anfällig gegen Kampf und Boden. Und es gibt hier eine Menge Kampf-Pokémon, die infrage kommen könnten. Im richtigen Moment eingesetzt, kann ein Bollterus euch jedenfalls enorm weiterhelfen. Achtet nur auf etwaige Konter.

Pachirisu XL

Typ: Elektro

Empfohlene Attacken: Voltwechsel (Sofort), Donnerschlag (Lade), Donnerblitz (Lade)

Schwächen von Pachirisu: Boden

Pachirisu ist das stärkste Elektro-Pokémon der Superliga und daher auch hierfür eine gute Wahl.

Es hat eine hohe Verteidigung und Ausdauer und die Kombination aus Voltwechsel und Donnerschlag haut ordentlich rein – und schnell. Allerdings gibt es lange Angriffsanimationen und es ist wenig flexibel.

Wenn ihr es mit einem Wasser- oder Flug-Pokémon zu tun bekommt, ist Pachirisu aber die richtige Wahl.

Drifzepeli

Typ: Geist / Flug

Empfohlene Attacken: Bürde (Sofort), Eissturm (Lade), Spukball (Lade)

Schwächen von Drifzepeli: Unlicht, Elektro, Geist, Eis und Gestein

Es ist nicht das stärkste Geist-Pokémon, das ihr für den Hisui-Cup wählen könnt, allerdings kann es Drifzepeli gut mit Frosdedje aufnehmen, von dem wir erwarten, dass es häufig eingesetzt wird.

Mit seiner schnellen Attacke kann es den Gegner unter Druck setzen, seine Schild zu verbrauchen, ebenso hat es eine sehr hohe Ausdauer.

In der Superliga kommt Drifzepeli häufig zum Einsatz. Wenn ihr schon eines dafür hochgepowert habt, kombiniert es mit Lucario und Toxiquak oder Piondragi und Bollterus. Vor allem bietet es euch eine gute Möglichkeit, auf die Schilde des Gegners zu gehen.

Lucario

Typ: Kampf / Stahl

Empfohlene Attacken: Konter (Sofort), Spukball (Lade), Steigerungshieb (Lade)

Schwächen von Lucario: Kampf, Feuer und Boden

Wenn es um die besten Kampf-Pokémon für den Hisui-Cup geht, folgt Lucario knapp hinter Snieboss an zweiter Stelle. Da Snieboss noch nicht in sehr hoher Zahl im Spiel verfügbar ist, dürfte Lucario daher eher zum Einsatz kommen.

Vor allem mit seiner Konter-Sofort-Attacke ist Lucario eine echte Granate. Zusammen mit Steigerungshieb kann es ordentlich reinhauen und Spukball ist eine gute Alternative.

Der Nachteil ist die niedrige Verteidigung. Ihr solltet es vielleicht nicht als erstes Pokémon ins Rennen schicken und darauf achten, was der Gegner einsetzt und wann ihr es tauschen solltet.

Toxiquak

Typ: Gift / Kampf

Empfohlene Attacken: Konter (Sofort), Schlammbombe (Lade), Matschbombe (Lade)

Schwächen von Toxiquak: Psycho, Flug und Boden

Toxiquak kommt in der Superliga häufig zum Einsatz, da es dabei helfen kann, die Schilde des Gegners zu verbrauchen. Und Konter ist auch keine schlechte Sofort-Attacke. Allerdings hat es einen niedrigen Verteidigungswert und ist extrem anfällig gegen Psycho-Attacken.

Wenn ihr kein Lucario oder Snieboss zur Verfügung habt, ist Toxiquak eine gute Alternative mit den überwiegend gleichen Stärken und Schwächen.

Matschbombe ist eine exzellente Wahl und schnell genug aufgeladen, um den Schilden ordentlich zuzusetzen.

Habt ihr ein Lucario, ist es eine gute Wahl als drittes Pokémon, während Drifzepeli die Führung übernimmt.

Crypto Rexblisar

Typ: Pflanze / Eis

Empfohlene Attacken: Pulverschnee (Sofort), Meteorologe (Lade), Energieball (Lade)

Schwächen von Crypto Rexblisar: Feuer, Käfer, Kampf, Flug, Gift, Gestein und Stahl

Trotz zahlreicher Schwächen ist Rexblisar immer noch eine hervorragende Wahl für die Superliga, trotz eines Nerfs im vergangenen Jahr.

Es kann extrem schnell Attacken raushauen und Gegner so zwingen, ihre Schilde einzusetzen.

Pulverschnee sorgt für eine sehr schnelle Aufladung und Meteorologe sorgt dafür, dass Schilde schnell verschwinden. Energieball hat zwar mehr Power und senkt die Verteidigung des Feindes, ebenso hilft es im Kampf gegen Wasser-Pokémon.

Wenn ihr kein gutes Crypto Rexblisar habt, hilft auch eine reguläre Version, aber nicht ganz so gut wie die Crypto-Variante.

Crypto Magnezone

Typ: Electric / Steel

Empfohlene Attacken: Funkensprung (Sofort), Stromstoß (Lade), Spiegelsalve (Lade)

Schwächen von Crypto Magnezone: Boden, Kampf und Feuer

Crypto Magnezone stellt eine flexiblere, aber auch etwas schwächere Alternative zu Pachirisu dar. Was ihr an Verteidigung einbüßt, gewinnt ihr an Angriff dazu. Der Stahl-Angriff Spiegelsalve ist eine gute Alternative.

Das größte Problem bei Magnezone ist, dass Stromstoß euch einen garantierten Debuff auf eure Verteidigung verpasst. Und Spigelsalve hat nur eine 30-prozentige Chance, einen Debuff auf die Attacken des Gegners zu bewirken. Nicht ganz optimal, aber wenn es gut läuft, ist es effektiv.

Wenn ihr kein Crypto Magnezone habt, hilft auch die normale Variante mit denselben Attacken weiter. Sie ist aber ein klein wenig schwächer.

Togekiss

Typ: Fee / Flug

Empfohlene Attacken: Charme (Sofort), Aero-Ass (Lade), Flammenwurf (Lade)

Schwächen von Togekiss: Elektro, Eis, Gift, Gestein und Stahl

Eure Gegner werden Charme hassen, vor allem, wenn sie ein Pokémon des Typs Kampf, Drache oder Unlicht einsetzen. Bei der großen Zahl an Kampf-Pokémon, die hier möglich sind, ist Togekiss eine Überlegung wert.

Man könnte zwar über Antik-Kraft statt Aero-Ass nachdenken – wie es in der Superliga wäre -, aber die große Zahl der Kampf-Pokémon lässt uns eher auf die Flug-Attacke zurückgreifen. Ebenso könnt ihr damit Pflanzen- und Käfer-Pokémon effektiv bekämpfen.

Togekiss ist zwar relativ langsam, hat aber eine gute Verteidigung und Charme ist immer ein Bonus. Geht davon aus, dass ihr eine Menge Togekiss sehen werdet.

Frosdedje

Typ: Eis / Geist

Empfohlene Attacken: Pulverschnee (Sofort), Lawine (Lade), Spukball (Lade)

Schwächen von Frosdedje: Unlicht, Feuer, Geist, Gestein und Stahl

Ihr sucht nach einem Pokémon mit so gut wie keinen Nachteilen? Frosdedje ist eure Wahl. Es ist das beste Geist-Pokémon und muss sich beim Typ Eis nur Crypto Rexblisar geschlagen geben. Sein einziger großer Nachteil sind die fünf Schwächen.

Es ist sehr flexibel und kann viele Attacken heraushauen, die Gegner bei den Schilden unter Druck setzen.

Viel mehr gibt es auch nicht hinzuzufügen. Wenn euer Team Platz für ein Frosdedje hat und ihr ein gutes habt, solltet ihr es mitnehmen.

Cresselia

Typ: Psycho

Empfohlene Attacken: Psychoklinge (Sofort), Strauchler (Event-exklusive Ladeattacke), Mondgewalt (Lade)

Schwächen von Cresselia: Käfer, Unlicht und Geist

In unserer Liste sind viele Pokémon anfällig gegen Psycho-Attacken. Und da kommt Cresselia ins Spiel, das stärkste Psycho-Pokémon.

Der Nachteil ist, dass Psychoklinge nicht für schwere Treffer geeignet ist. Gegen neutrale oder resistente Pokémon richtet ihr nicht viel aus. Aber: Hier kommen die Lade-Attacken ins Spiel. Mondgewalt sorgt für viel Schaden und Strauchler (wenn ihr sie habt) macht das Gleiche, nur schneller.

Wenn ihr keine Elite-TM für Strauchler einsetzen möchtet, könnt ihr auch auf Seher als Alternative zurückgreifen.

Snieboss

Typ: Kampf / Gift

Empfohlene Attacken: Dunkelklaue (Sofort), Nahkampf (Lade), Kreuzschere (Lade)

Schwächen von Snieboss: Psycho, Flug und Boden

Snieboss bekommt ihr, wenn ihr ein Hisui-Sniebel entwickelt, für den Hisui-Cup ist eine gute Wahl und eine tolle Alternative zu Lucario. Auch gegenüber Toxiquak stellt es ein ordentliches Upgrade dar.

Es lässt sich noch nicht genau abschätzen, aber es wird vermutet, dass Snieboss für die Meisterliga mit dem Angriff Gifthieb exzellent sein könnte. Wenn ihr es häufig mit dem Typ Fee zu tun bekommt, könnt ihr darüber nachdenken, hier Dunkelklaue durch Gifthieb zu ersetzen.

Der größte Nachteil von Snieboss ist die schwache Verteidigung, wie bei Lucario. Es kann Gegner im richtigen Moment sehr unter Druck setzen, ihre Schilde zu verwenden, aber die niedrige Verteidigung und der Debuff bei Nahkampf machen es zu einer riskanten Angelegenheit. Aber zu einer, die sich auszahlen kann.

Wann findet der Hisui-Cup in Pokémon Go statt?

Der Hisui-Cup in Pokémon Go läuft vom Mittwoch, dem 27. Juli 2022, bis zum Dienstag, dem 2. August 2022.

Er beginnt und endet jeweils um 22 Uhr deutscher Zeit.

Viel Erfolg im Hisui-Cup!

