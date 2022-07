Pokémon Go Hisui-Entdeckungen: Alle Aufgaben der Sammler-Herausforderung

Zum Auftakt des neuen Events Hisui-Entdeckungen in Pokémon Go bekommt ihr unter anderem auch eine neue Sammler-Herausforderung, die ihr bis zum Ende des Event-Zeitraums lösen könnt.

Hisui-Entdeckungen in Pokémon Go beginnt am Mittwoch, dem 27. Juli 2022 um 10 Uhr und endet am Dienstag, dem 2. August 2022, um 20 Uhr.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend, welche Aufgaben ihr für diese neue Sammler-Herausforderung lösen müsst und welche Belohnungen ihr dafür bekommt.

Inhalt:

Hisui-Entdeckungen: Wie löse ich die Sammler-Herausforderung?

Die neue Sammler-Herausforderung zu Hisui-Entdeckungen in Pokémon Go stellt euch erneut vor die Aufgabe, spezifische Pokémon zu fangen.

Das müsst ihr tun, um sie zu erfüllen:

Aufgabe Belohnung Fange folgende Pokémon:

Hisui-Voltobal

Bamelin

Griffel

Ponita

Driftlon

Hisui-Baldorfish

Tangela

Onix

Glibunkel

Bronzel

Kaumalat

Octillery 7.000 EP

3.000 Sternenstaub

1 Brutmaschine

