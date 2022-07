Pokémon Go Hisui-Entdeckungen: Alle Pokemon des Events

Das neue Event Hisui-Entdeckungen in Pokémon Go konzentriert sich etwas mehr auf die Hisui-Region und bringt unter anderem das Debüt von drei neuen Pokémon mit sich.

Hisui-Entdeckungen in Pokémon Go beginnt am Mittwoch, dem 27. Juli 2022 um 10 Uhr und endet am Dienstag, dem 2. August 2022, um 20 Uhr.

In unserem Guide zeigen wir euch alle Pokémon, die ihr während dieses neuen Events fangen könnt.

Inhalt:

Hisui-Entdeckungen: Welche Pokémon kann ich fangen?

Während Hisui-Entdeckungen in Pokémon Go gibt es drei neue Hisui-Pokémon zu fangen. Erstmals könnt ihr im Spiel diesen Pokémon begegnen:

Hisui-Fukano

Hisui-Baldorfish

Hisui-Sniebel

Hisui-Washakwil

Die folgenden Pokémon können verstärkt in der Wildnis auftauchen:

Zubat (schillernd möglich)

Ponita (schillernd möglich)

Onix (schillernd möglich)

Hisui-Voltobal

Tangela (schillernd möglich)

Evoli (schillernd möglich)

Porygon (schillernd möglich)

Griffel (schillernd möglich)

Hisui-Baldorfish

Waumpel (schillernd möglich)

Zirpurze (schillernd möglich)

Bamelin (schillernd möglich)

Driftlon (schillernd möglich)

Bronzel (schillernd möglich)

Glibunkel (schillernd möglich)

Elektek (schillernd möglich)

Magmar (schillernd möglich)

Octillery

Kaumalat (schillernd möglich)

Hisui-Entdeckungen hat folgende Pokémon in Raid-Kämpfen zu bieten:

Stufe Pokémon Stufe 1 Sniebel (schillernd möglich)

Roselia (schillernd möglich)

Sheinux (schillernd möglich)

Icognito S (schillernd möglich)

Sodamak (schillernd möglich) Stufe 3 Chaneira (schillernd möglich)

Togetic (schillernd möglich)

Kirlia

Welsar Stufe 5 Dialga (schillernd möglich)

Aus 7-km-Eiern schlüpfen im Zeitraum von Hisui-Entdeckungen in Pokémon Go diese Pokémon:

Hisui-Fukano

Hisui-Voltobal

Hisui-Baldorfish

Hisui-Sniebel

Exklusive Feldforschungen beim Jubiläums-Event in Pokémon Go

Während des Jubiläums-Events könnt ihr auch eine Reihe exklusiver Feldforschungen absolvieren:

Aufgabe Belohnung Kämpfe in einem Raid Begegnung mit Mantax Fange 10 Pokémon Begegnung mit Enton oder Magnetilo Verschicke 3 Geschenke mit einem Sticker Begegnung mit Piepi oder Liliminip Verschicke 5 Geschenke mit einem Sticker Begegnung mit Burmy (Pflanzenumhang, Sandumhang oder Lumpenumhang) Gewinne einen Raid Begegnung mit Sheinux

