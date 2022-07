Pokémon Go Hisui-Entdeckungen: Raid-Tag mit Hisui-Washakwil - Alle Boni und Infos!

Im Zuge des EventsHisui-Entdeckungen in Pokémon Go feiert ein weiteres Pokémon aus der Hisui-Region sein Debüt im Spiel. Hisui-Washakwil wird während eines besonderen Raid-Tags in Pokémon Go eingeführt.

In unserem Guide zeigen wir euch, wie das Event heute abläuft, was ihr alles machen könnt und welche Boni es obendrauf noch gibt!

Inhalt:

Wann findet der Raid-Tag mit Hisui-Washakwil statt?

Das heutige Event in Pokémon Go heißt zwar "Raid-Tag", läuft aber effektiv nur wenige Stunden. Ihr habt nur ein relativ kurzes Zeitfenster des Tages, um in schneller Folge ein paar Hisui-Washakwil in Raids zu bekämpfen.

Am Sonntag, dem 31. Juli 2022 taucht Hisui-Washakwil im Zeitraum von 11 bis 14 Uhr verstärkt in Raids auf. Nehmt euch also in dieser Zeitspanne nicht viel vor, wenn ihr euch einige Exemplare sichern möchtet.

Welche Boni gibt es beim Raid-Tag mit Hisui-Washakwil?

Dass Hisui Washakwil überhaupt verstärkt während des Events in Pokémon Go auftaucht, ist natürlich schon einmal ein Bonus.

Aber es gibt noch mehr. Ihr habt zum Beispiel eine erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons aus Raid-Kämpfen, allerdings nur bei Raids vor Ort.

Ferner könnt ihr im Event-Zeitraum und bis zu zwei Stunden nach bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe erhalten, indem ihr an den Fotoscheiben von Arenen dreht.

Auch bei den Erfahrungspunkten profitiert ihr. Für gewonnene Raid-Kämpfe bekommt ihr 50 Prozent mehr EP. Hier ist nicht von Vor-Ort-Raids die Rede, also dürfte das wohl auch für Fern-Raids gelten.

Zu guter Letzt besteht auch eine höhere Chance auf ein schillerndes Hisui-Washakwil. Wenn ihr darauf aus seid, solltet ihr euch diese Chance wohl nicht entgehen lassen.

Ihr möchtet wissen, wie ihr Hisui-Washakwil effektiv bekämpfen und besiegen könnt? Dann schaut hier vorbei: Pokémon Go Hisui Washakwil besiegen - Die besten Konter.

