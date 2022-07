Pokémon Go: Hisui Sniebel entwickeln - So bekommt ihr Snieboss

Ihr könnt jetzt auch das Stichklauen-Pokémon Hisui-Sniebel in Pokémon Go fangen und entwickeln. Das Pokémon vom Typ Kampf und Gift stammt, wie der Name schon sagt, aus der Hisui-Region. Dort wurde auch seine Entwicklung namens Snieboss eingeführt.

Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr beide in Pokémon Go bekommt, dann lest weiter. In unserem Guide verraten wir euch, was ihr tun müsst, um Hisui-Sniebel entwickeln zu können.

Alles über die Entwicklung von Hisui-Sniebel in Pokémon Go:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Hisui-Sniebel und Snieboss in Pokémon Go

Die robusten Krallen von Hisui-Sniebel eignen sich gut zum Erklimmen von Felswänden. Gleichzeitig tropft von den Spitzen der Krallen Gift, mit dem Hisui-Sniebel die Nerven seiner Beute lähmen kann.

Snieboss gilt wiederum als Einzelgänger und hält sich vornehmlich im frostigen Hochland der Hisui-Region auf. Auch Snieboss verfügt über ein hochwirksames Gift und obendrein über herausragende körperliche Fähigkeiten, die ihm beim Überleben in dieser Region helfen.

Hisui-Sniebel Snieboss

Wie fange ich Hisui-Sniebel in Pokémon Go?

Im Zuge der Einführung von Hisui-Sniebel in Pokémon Go im Juli 2022 sind die Möglichkeiten, es zu bekommen, doch arg begrenzt.

Vorerst ist es nur möglich, Hisui-Sniebel durch das Ausbrüten von 7-km-Eiern zu erhalten. Das ist auf jeden Fall während des Events möglich, wie es anschließend aussieht, ist noch ungewiss.

Beachtet auch, dass Hisui-Sniebel nur aus 7-km-Eiern schlüpfen kann, die ihr während des Events Hisui-Entdeckungen bekommen habt.

Zum Glück braucht ihr für die Entwicklung aber keine speziellen Bonbons, es zählen die ganz normalen Sniebel-Bonbons.

Wie entwickle ich Hisui-Sniebel zu Snieboss in Pokémon Go?

Hisui-Sniebel lässt sich in Pokémon Go zum ebenfalls neuen Pokémon Snieboss entwickeln. Wenn ihr dieses für euren Pokédex haben möchtet, müsst ihr spezielle Voraussetzungen dafür erfüllen.

So entwickelt ihr Hisui-Sniebel zu Snieboss:

Hisui-Sniebel zu Snieboss entwickeln: 100 Bonbons, 7 Kilometer als Kumpel mitnehmen, Entwicklung am Tag

Nehmt für diese Voraussetzung also einfach Hisui-Sniebel für sieben Kilometer als Kumpel mit. Wenn ihr dann noch 100 Bonbons beisammen habt, könnt ihr es am Tag zu Snieboss entwickeln.

Viel Glück dabei, Hisui-Sniebel zu fangen und zu entwickeln!

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go