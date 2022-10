Pokémon Go: Hoopa (Entfesselt) besiegen - Beste Konter

Mit den neuen Top-Raids wurde auch Hoopa (Entfesselt) als Raid-Gegner in Pokémon Go eingeführt. Für dieses Pokémon braucht ihr definitiv andere Trainerinnen und Trainer als Unterstützung, es ist etwas stärker als ein normaler Stufe-5-Raid.

Unser Guide zeigt euch die besten Konter, mit denen ihr in Pokémon Go das neue Pokémon Hoopa (Entfesselt) besiegen könnt.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie besiege ich Hoopa (Entfesselt)?

Nachfolgend lest ihr, welche Pokémon euch im Kampf gegen Hoopa (Entfesselt) am besten weiterhelfen.

Hoopa (Entfesselt) Typ: Psycho, Unlicht Hoopa (Entfesselt) ist schwach gegen: Fee, Käfer

Was ist der beste Konter gegen Hoopa (Entfesselt) in Pokémon Go? Momentan ist Mega-Scherox mit den Attacken Zornklinge und Kreuzschere der beste Konter gegen Hoopa (Entfesselt).

Weitere effektive Konter gegen Hoopa (Entfesselt):

Pokémon Attacken Donarion Käferbiss

Kreuzschere Yanmega Käferbiss

Käfergebrumm Genesect Zornklinge

Kreuzschere Schabelle Käferbiss

Käfergebrumm Pinsir Käferbiss

Kreuzschere Scherox Zornklinge

Kreuzschere Cavalanzas Käferbiss

Vielender Tectass Zornklinge

Kreuzschere Mega-Bibor Käferbiss

Kreuzschere Mega-Absol Standpauke

Vielender Crypto-Scherox Zornklinge

Kreuzschere Crypto-Pinsir Käferbiss

Kreuzschere Crypto-Sichlor Zornklinge

Käfergebrumm Crypto-Ho-Oh Kraftreserve

Läuterfeuer++ Crypto-Absol Standpauke

Vielender

Hoopa (Entfesselt).

Wie viele WP hat Hoopa (Entfesselt) in Pokémon Go?

Bei Hoopa (Entfesselt) ist in Pokémon Go mit diesen WP-Werten zu rechnen:

Raid-Boss-WP - 66.170 WP Perfekte WP beim Fangen von Hoopa (Entfesselt) - 2.289 Perfekte WP beim Fangen von Hoopa (Entfesselt) mit Wetterverstärkung (Nebel, Windig) - 2.862

Welche Attacken hat Hoopa (Entfesselt) in Pokémon Go?

Diese Attacken beherrscht Hoopa (Entfesselt) in Pokémon Go:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Konfusion (Psycho)

Erstauner (Geist) Lade-Attacken Psychokinese (Psycho)

Finsteraura (Unlicht)

Spukball (Geist)

Alles, was wir über Hoopa wissen

Hoopa besitzt in seiner normalen Gestalt enorme Kräfte. Einmal soll es ein komplettes Schloss gestohlen haben, weil es den darin verborgenen Schatz haben wollte.

Es verfügt über sechs riesige Arme und sechs Ringe, mit denen es alles an sich reißt, was es möchte. Wird seine Kraft versiegelt, nimmt Hoopa eine kleinere Gestalt an.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go