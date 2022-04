Pokémon Go: Hüpft in den Frühling - Was ihr zum Frühlings-Event wissen müsst!

In Pokémon Go beginnt der Frühling mit dem brandneuen Event Hüpft in den Frühling. Im Zuge dessen erwarten euch unter anderem neue Pokémon, eine weitere Spezialforschung und noch mehr. Unser Guide hat alle Details für euch.

Alles über Hüpft in den Frühling in Pokémon Go:

Wann startet und endet Hüpft in den Frühling in Pokémon Go?

Das Event Hüpft in den Frühling in Pokémon Go beginnt am Dienstag, dem 12. April 2022, um 10 Uhr Ortszeit. Euch bleibt knapp eine Woche Zeit, um daran teilzunehmen. Das Event endet am Montag, dem 18. April 2022, um 20 Uhr Ortszeit.

Folgende Boni gibt es während des Events:

Doppelte Schlüpf-Bonbons

Halbierte Schlüpf-Distanz

Doppelte Wirkungsdauer von Glückseiern

Mehr Team-GO-Rocket-Rüpel mit Crypto-Flurmel und Crypto-Owei

Welche Pokémon kann ich während Hüpft in den Frühling in Pokémon Go fangen?

Einerseits erwarten euch während des Events mehrere neue Pokémon-Debüts. Folgende Pokémon kommen neu ins Spiel:

Togetic mit Blumenkranz

Togekiss mit Blumenkranz

Schlapor mit Blumenkranz

Kapu-Toro

In der Wildnis tauchen diese Pokémon häufiger auf:

Pikachu mit Blumenkranz (schillernd möglich)

Nidoran♀ (schillernd möglich)

Nidoran♂ (schillernd möglich)

Pummeluff (schillernd möglich)

Evoli mit Blumenkranz (schillernd möglich)

Flurmel (schillernd möglich)

Haspiror mit Blumenkranz (schillernd möglich)

Scoppel (schillernd möglich)

Chaneira mit Blumenkranz (schillernd möglich)

Togetic mit Blumenkranz (schillernd möglich)

Aus 2km-Eiern können während des Events folgende Eier schlüpfen:

Pichu mit Blumenkranz (schillernd möglich)

Fluffeluff (schillernd möglich)

Azurill (schillernd möglich)

Mampfaxo

Wonneira mit Blumenkranz (schillernd möglich)

Togepi mit Blumenkranz (schillernd möglich)

Owei (schillernd möglich)

Klingplim

Riolu (schillernd möglich)

Exklusive Feldforschungen während Hüpft in den Frühling in Pokémon Go:

Aufgabe Belohnung Brüte 1 Ei aus Begegnung mit Pikachu oder Evoli Brüte 2 Eier aus Begegnung mit Haspiror Brüte 4 Eier aus Begegnung mit Chaneira

Wie löse ich Sammler-Herausforderung zu Hüpft in den Frühling in Pokémon Go?

Auch eine neue Sammler-Herausforderung ist Teil des Events Hüpft in den Frühling. Das müsst ihr dafür tun:

Aufgabe Belohnung Fange ein Scoppel, Nidoran♀, Nidoran♂, Pummeluff, Flurmel, Pikachu mit Blumenkranz, Evoli mit Blumenkranz, Haspiror mit Blumenkranz und Chaneira mit Blumenkranz 2.000 EP, 2.000 Sternenstaub, Begegnung mit Togetic

Wie löse ich die Spezialforschung Ein Ula-Ula-Abenteuer in Pokémon Go?

Während des Events und darüber hinaus (bis zum 1. Juni 2022) könnt ihr euch eine neue Spezialforschung abholen. So löst ihr die Aufgaben:

Ein Ula-Ula-Abenteuer (1/4)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 10 Pokébälle Schließe 3 Feldforschungsaufgaben ab 5 Sananabeeren Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel 8 Himmihbeeren - Begegnung mit Ultrigaria, 500 EP, 500 Sternenstaub

Ein Ula-Ula-Abenteuer (2/4)

Aufgabe Belohnung Mache 3 Schnappschüsse mit Pokémon im Freien Begegnung mit Myrapla Verwende 7 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Samurzel Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung Begegnung mit Sonnkern - 1 Lade-TM, 500 EP, 500 Sternenstaub

Ein Ula-Ula-Abenteuer (3/4)

Aufgabe Belohnung Gehe 2 Kilometer Begegnung mit Alola-Kleinstein Schließe 5 Feldforschungsaufgaben ab 10 Sananabeeren Fange 5 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Alola-Sandan - 1 Premium-Kampf-Pass, 1.000 EP, 1.000 Sternenstaub

Ein Ula-Ula-Abenteuer (4/4)

Aufgabe Belohnung Verschicke 5 Geschenke an Freunde 10 Superbälle Fange 15 Pokémon 7 Sananabeeren Gewinne 1 Raid Begegnung mit Alola-Vulpix - 15 Hyperbälle, 8.000 EP, 3.000 Sternenstaub

