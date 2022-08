Pokémon Go: Hyperboni für nächstes Event freigeschaltet - Darauf könnt ihr euch freuen

Am Wochenende hat die Community von Pokémon Go beim Go Fest in Sapporo mehrere Hyperboni für ein kommendes Event freigeschaltet.

Noch dieses Woche, am Mittwoch, beginnt die Käferkrabbelei und dafür gibt es nun noch mehrere Extras.

Was gibt’s als Bonus obendrauf?

Ihr erhaltet etwa mehr Bonbons, wenn ihr Pokémon mit speziellen Würfen fangt, und auch die Chance auf XL-Bonbons steigt währenddessen.

Ferner könnt ihr das Pokémon Icognito T in Raids bekämpfen, während Vegimak in der Wildnis auftaucht und ebenfalls in Raids gefangen werden kann.

Zu guter Letzt bekommt ihr auch noch eine neue befristete Forschung, bei der es ums Fangen von Käfer-Pokémon geht.