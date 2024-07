Pokémon Go Hyperbonus Raid-Tag mit Mega-Lucario - Das musst du wissen

Während das zweite Hyperbonus-Event nach dem Go Fest 2024 Global in Pokémon Go noch läuft, findet auch schon das dritte statt. Dabei handelt es sich um das Event Hyperbonus: Raid-Tag mit Mega-Lucario, bei dem ein neues Mega-Pokémon eingeführt wird.

Hyperbonus: Raid-Tag mit Mega-Lucario findet am Samstag, den 27. Juli 2024, im Zeitraum von 11 bis 17 Uhr statt.

Was ihr über das Event Hyperbonus: Raid-Tag mit Mega-Lucario in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Hyperbonus Raid-Tag mit Mega-Lucario: Welche Pokémon kann ich fangen?

Beim Raid-Tag mit Mega-Lucario gibt das Pokémon auch gleichzeitig das Debüt im Spiel. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr nach dem Kampf vielleicht auch ein schillerndes Lucario.

Weiterhin bringt Mega-Lucario eine exklusive Attacke mit sich. In Raid-Kämpfen gefangene Lucario beherrschen demnach die Lade-Attacke Kraftwelle. Diese verursacht in Trainerkämpfen 13 Schaden und in Arena- sowie Raidkämpfen 9 Schaden.

Weitere Infos zur Bekämpfung von Mega-Lucario findet ihr hier: Pokémon Go: Mega-Lucario besiegen - Die besten Konter

Mega-Lucario kommt zu Pokémon Go.

Pokémon Go Hyperbonus Raid-Tag mit Mega-Lucario: Welche Boni gibt es?

Im Event-Zeitraum wird Mega-Lucario häufiger in Raid-Kämpfen erscheinen, ebenso erhaltet ihr bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe zusätzlich, indem ihr an den Fotoscheiben von Arenen dreht.

Gleichzeitig besteht eine erhöhte Chance, einem schillernden Lucario zu begegnen.

Außerdem gibt es noch die anderthalbfache Menge an EP für Raid-Kämpfe und es besteht eine höhere Chance auf XL-Sonderbonbons bei Raid-Kämpfen vor Ort.

Zu guter Letzt wird vom 27. August 2024 um 2 Uhr bis zum 28. Juli 2024 um 5 Uhr das Fern-Raid-Limit auf 20 erhöht.

Pokémon Go Hyperbonus Raid-Tag mit Mega-Lucario: Event-Ticket

Optional könnt ihr euch ein Event-Ticket für dieses Event kaufen. Es ist zum Preis von rund 6 Euro im In-Game-Shop des Spiels erhältlich.

Holt ihr es euch, gelten für euch am Samstag, den 27. Juli 2024, von 11 bis 22 Uhr die folgenden Boni:

8 zusätzliche Raid-Pässe für das Drehen der Fotoscheiben von Arenen

Erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons für Raid-Kämpfe

1 garantiertes XL-Sonderbonbon, wenn ihr Lucario fangt

Dreifache EP für Raid-Kämpfe

Doppelter Sternenstaub für Raid-Kämpfe

