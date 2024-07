Pokémon Go Hyperbonus: Stärke des Stahls bringt dir jetzt ein neues Shiny!

Das zweite Hyperbonus-Event nach dem Pokémon Go Fest 2024 Global in Pokémon Go geht an den Start. Nun ist das Event Hyperbonus: Stärke des Stahls an der Reihe und es hat unter anderem ein neues Shiny zu bieten!

Hyperbonus: Stärke des Stahl beginnt am Donnerstag, den 25. Juli 2024, um 10 Uhr und endet am Dienstag, den 30. Juli 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über das Event Hyperbonus: Stärke des Stahls in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Hyperbonus: Stärke des Stahls Inhalt:

Pokémon Go Hyperbonus Stärke des Stahls: Welche Pokémon kann ich fangen?

Das zweite Hyperbonus-Event nach dem Pokémon Go Fest 2024 Global bringt euch ein neues Shiny: Erstmals könnt ihr einem schillernden Togedemaru begegnen.

Pokémon Go Hyperbonus: Stärke des Stahls - Wilde Pokémon

Folgende Pokémon während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Alola-Sandan*

Magnetilo*

Tannza*

Nasgnet*

Stollunior*

Tanhel*

Bronzel*

Kastadur*

Galar-Flunschlik*

Togedemaru*

Onix*

Sichlor*

Panzaeron*

Klikk*

Pokémon Go Hyperbonus: Stärke des Stahls - Raids

Folgende Pokémon könnt ihr während des Events in Raids bekämpfen:

Stufe Pokémon Stufe 1 Panzaeron*

Klikk*

Gladiantri*

Togedemaru* Stufe 3 Stahlos*

Scherox*

Flunkifer*

Stolloss*

Pokémon Go Hyperbonus: Stärke des Stahls - Feldforschungen

Schließt ihr während des Events Feldforschungen ab, könnt ihr Begegnungen mit diesen Pokémon als Belohnung erhalten:

Tanhel*

Klikk*

Togedemaru*

Weiterhin gibt es bestimmte Feldforschungsaufgaben, die euch mit Mega-Energie für die folgenden Pokémon belohnen:

Stahlos

Scherox

Stolloss

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Holt euch ein brandneues Shiny.

Pokémon Go Hyperbonus Stärke des Stahls: Welche Boni gibt es?

Ihr könnt während des Events zusätzliche XL-Fang-Bonbons erhalten, wenn ihr mindestens Level 31 erreicht habt.

Ebenso besteht ab Level 31 eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons, wenn ihr ein Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf fangt.

Auch allgemein gibt es zusätzliche Bonbons für einen Fang mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf.

Zu guter Letzt bekommt ihr noch die dreifache Menge an Fang-Sternenstaub.

Pokémon Go Hyperbonus Stärke des Stahls: Befristete Forschung

Das zweite Hyperbonus-Event bringt auch eine weitere befristete Forschung mit sich.

Schließt ihr deren Aufgaben ab, könnt ihr unter anderem ein Magnet-Lockmodul und EP erhalten. Ebenso warten Begegnungen mit Event-Pokémon auf euch.

Pokémon Go Hyperbonus Stärke des Stahls: Sammler-Herausforderungen

Weiterhin wird es noch neue Sammler-Herausforderungen während des zweiten Hyperbonus-Events geben. Als Belohnung könnt ihr dafür einerseits Sternenstaub und andererseits Mega-Energie für bestimmte Stahl-Pokémon erhalten.

