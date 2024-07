Pokémon Go Hyperbonus: Zusammen sind wir stark bringt 2 brandneue Pokémon!

Das Pokémon Go Fest 2024 Global ist vorbei, nun folgenden die freigeschalteten Hyperbonus-Events in Pokémon Go. Los geht es mit Hyperbonus: Zusammen sind wir stark, das Event bringt unter anderem das Debüt von zwei neuen Pokémon mit sich!

Hyperbonus: Zusammen sind wir stark beginnt am Mittwoch, den 17. Juli 2024, um 10 Uhr und endet am Sonntag, den 22. Juli 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über das Event Hyperbonus: Zusammen sind wir stark in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Hyperbonus: Zusammen sind wir stark Inhalt:

Pokémon Go Hyperbonus Zusammen sind wir stark: Welche Pokémon kann ich fangen?

Beim ersten Hyperbonus-Event nach dem Pokémon Go Fest 2024 Global gibt es ein Pokémon-Debüt. Das Paar-Pokémon Zwieps und das Familien-Pokémon Famieps feiern ihre Premiere im Spiel.

Fangt ihr ein Zwieps, könnt ihr es für 50 Bonbons zu einem Famieps entwickeln. Wenn das Event vorbei ist, könnt ihr Zwieps bei abgeschlossenen Team-Play-Aufgaben begegnen.

Pokémon Go Hyperbonus: Zusammen sind wir stark - Wilde Pokémon

Folgende Pokémon während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Vulpix*

Alola-Vulpix*

Digda*

Alola-Digda*

Mauzi*

Alola-Mauzi*

Galar-Mauzi*

Owei*

Felino*

Paldea-Felino*

Zigzachs*

Galar-Zigzachs*

Wadribie*

Bithora*

Alola-Kokowei*

Magneton

Klikk*

Pokémon Go Hyperbonus: Zusammen sind wir stark – Raids

Folgende Pokémon könnt ihr während des Events in Raids bekämpfen:

Stufe Pokémon Stufe 1 Hisui-Fukano

Alola-Sleima

Icognito B

Icognito T Stufe 3 Hisui-Tornupto

Hisui-Admurai

Hisui-Silvarro

Pokémon Go Hyperbonus: Zusammen sind wir stark – Feldforschungen

Schließt ihr während des Events Feldforschungen ab, könnt ihr Begegnungen mit diesen Pokémon als Belohnung erhalten:

Flegmon*

Galar-Flegmon*

Voltobal*

Hisui-Voltobal*

Smogon*

Wadribie*

Flampion*

Galar-Flampion*

Gelatini*

Kapuno*

Zwieps

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Pokémon Go Hyperbonus Zusammen sind wir stark: Welche Boni gibt es?

Während des gesamten Events erhaltet ihr die vierfache Menge an Fang-EP sowie die doppelte Menge an Fang-Bonbons.

Des Weiteren steigt der Freundschaftslevel schneller, wenn ihr Geschenke öffnet, Pokémon tauscht oder Raid-Kämpfe, Arenakämpfe und Trainerkämpfe bestreitet.

Pokémon Go Hyperbonus Zusammen sind wir stark: Befristete Forschung

Mit dem Event kommt auch eine kostenlose befristete Forschung. Schließt ihr deren Aufgaben hab, erhaltet ihr unter anderem EP und Sternenstaub als Belohnung. Des Weiteren könnt ihr euch Begegnungen mit Zwieps und anderen Event-Pokémon verdienen.

