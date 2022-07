Pokémon Go Jubiläums-Event: Befristete Forschung gelöst - Das müsst ihr machen

Niantic feiert mit dem Jubiläums-Event in Pokémon Go den mittlerweile sechsten Geburtstag des erfolgreichen AR-Spiels. Unter anderem tut man das mit einer neuen befristeten Forschung.

Das Jubiläums-Event in Pokémon Go beginnt am Mittwoch, dem 6. Juli 2022 um 10 Uhr und endet am Dienstag, dem 12. Juli 2022 um 20 Uhr.

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide, welche Aufgaben ihr für die neue befristete Forschung lösen müsst und welche Belohnungen ihr dafür bekommt.

Wie löse ich die befristete Forschung beim Jubiläums-Event in Pokémon Go?

Die befristete Forschung für das Jubiläums-Event in Pokémon Go wurde durch das Erfüllen der globalen Herausforderung während des Pokémon Go Festes in Berlin freigeschaltet.

Mehr zum Jubiläums-Event in Pokémon Go:

Durch die befristete Forschung könnt ihr unter anderem ein Wasch-Rotom erhalten. Und das müsst ihr dafür tun:

Jubiläums-Event-Forschung (1/6)

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 15 Pokébälle Fange 5 verschiedene Arten von Pokémon 10 Superbälle Lande 5 gute Würfe 5 Hyperbälle Lande 3 großartige Würfe 500 EP Lande 5 Curveball-Würfe Begegnung mit Tarnpignon Verwende 10 Beeren beim Fangen von Pokémon 500 Sternenstaub Belohnungen Begegnung mit Pikachu mit Kuchenkostüm, 1 Knursp

Jubiläums-Event-Forschung (2/6)

Aufgabe Belohnung Spiele mit deinem Kumpel 5 Himmihbeeren Gib deinem Kumpel einen Snack 5 Nanabbeeren Mache einen Schnappschuss mit deinem Kumpel 5 Sananabeeren Kämpfe mit deinem Kumpel, das auf einem Abenteuer mit dir ist, gegen einen anderen Trainer 500 EP Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel Begegnung mit Evoli Verdiene ein Bonbon beim Spazieren mit deinem Kumpel 500 Sternenstaub Belohnungen Begegnung mit Glumanda mit Partyhut, 1 Knursp

Jubiläums-Event-Forschung (3/6)

Aufgabe Belohnung Mache 5 Schnappschüsse von wilden Pokémon 5 Tränke Mache einen Schnappschuss von Glumanda 5 Belebber Mache einen Schnapsschuss mit deinem Kumpel 15 Pokébälle Mache einen Schnappschuss von 5 unterschiedlichen Pokémon 500 EP Mache einen Schnappschuss eines Pokémon vom Typ Normal Begegnung mit Mauzi Mache Schnappschüsse mit drei verschiedenen wilden Pokémon vom Typ Feuer, Wasser oder Pflanze 500 Sternenstaub Belohnungen Begegnung mit Grillmak, 1 Einall-Stein

Jubiläums-Event-Forschung (4/6)

Aufgabe Belohnung Drehe 5 Pokéstops oder Arenen 20 Pokébälle Brüte 1 Ei aus 3 goldene Himmihbeeren Gehe 2 km 3 silberne Sananabeeren Verdiene ein Bonbon beim Spazieren mit deinem Kumpel 500 EP Beende 5 Feldforschungsaufgaben 3 Sonderbonbons Kämpfe dreimal in einer Arena 500 Sternenstaub Belohnungen Begegnung mit Kaumalat, 1 Premium-Kampf-Pass

Jubiläums-Event-Forschung (5/6)

Aufgabe Belohnung Verschicke 5 Geschenke an Freunde 20 Supertränke Verschicke 5 Geschenke mit einem Sticker an Freunde 35 Beleber Verschicke 15 Pokémon 500 EP Kämpfe in 2 Raids 1 Sofort-TM Gewinne einen Stufe-1-Raid oder höher 1 Lade-TM Verwende 10 Power-ups bei Pokémon 500 Sternenstaub Belohnungen Begegnung mit Relaxo, 1 Rocket Radar

Jubiläums-Event-Forschung (6/6)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 1.000 EP Belohnung abholen 1.000 EP Belohnung abholen 1.000 EP Belohnung abholen 1.000 EP Belohnung abholen 1.000 EP Belohnung abholen 1.000 EP Belohnungen Begegnung mit Rotom, 2.500 EP

