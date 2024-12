Pokémon Go Jung und Weise: EP-Bonus und besondere Raids - Das musst du wissen!

Mit dem neuen Event Jung und Weise überbrückt Niantics Augmented-Reality-Game Pokémon Go im Dezember die Zeit bis zum Beginn des Feiertags-Events. Ihr erhaltet hier einen EP-Bonus und könnt einige besondere Raids absolvieren.

Das Event beginnt am Dienstag, den 10. Dezember 2024, um 10 Uhr und endet am Samstag, den 14. Dezember 2024, um 20 Uhr.

Was ihr über das Event Jung und Weise in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go Jung und Weise Inhalt:

Pokémon Go Jung und Weise: Welche Pokémon kann ich fangen?

Beim Event Jung und Weise könnt ihr verschiedene Pokémon erhalten, primär durch Raids und durch das Ausbrüten von Eiern.

Pokémon Go Jung und Weise - Eier

Diese Pokémon schlüpfen häufiger aus 2-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet:

Togepi*

Rabauz*

Kussilla*

Mobai*

Wonneira*

Mampfaxo*

Pokémon Go Jung und Weise - Raids

Während des Events tauchen diese Pokémon in Raids auf:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Sheinux*

Zurrokex*

Balgoras*

Paragoni*

Miniras* Stufe 3 Simsala*

Kommandutan*

Sen-Long*

Damythir* Stufe 5 Bis 12.12. um 10 Uhr: Genesect (Gefriermodul)* Mega-Raids Bis 12.12. um 10 Uhr: Mega-Banette*

Ab 12.12. um 10 Uhr: Mega-Latios*

Pokémon Go Jung und Weise - Feldforschungen

Erfüllt ihr Event-Feldforschungen, könnt ihr diese Belohnungen erhalten:

Begegnungen mit Event-Pokémon

Fangt besondere Pokémon.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Pokémon Go Jung und Weise: Welche Boni gibt es?

Die Boni bei diesem Event beschäftigen sich vor allem mit Erfahrungspunkten. Unter anderem erhaltet ihr zum Beispiel doppelte Schlüpf-EP.

Darüber hinaus könnt ihr von doppelten EP für erfolgreiche Raid-Kämpfe profitieren.

Pokémon Go Jung und Weise: Sammler-Herausforderungen

Zum neuen Event finden auch passende Sammler-Herausfordeurngen statt. Zwei Stück gibt es und das müsst ihr dafür tun:

Jung und Weise: Schlüpf-Herausforderung

Aufgabe Belohnung Brüte ein Rabauz aus

Brüte ein Togepi aus

Brüte ein Kussilla aus

Brüte ein Mampfaxo aus 2.000 EP, Begegnung mit Relaxo

Jung und Weise: Raid-Herausforderung

Aufgabe Belohnung Fange ein Zurrokex

Fange ein Sheinux

Fange ein Paragoni

Fange ein Balgoras 2.000 EP, Begegnung mit Kaumalat

