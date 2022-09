Pokémon Go: Kaguron besiegen - Beste Konter

Das Pokémon Kaguron zählt ebenfalls zu den Ultrabestien, die in Pokémon Go gefangen werden können. Das Raketenstart-Pokémon lässt sich in Raids bekämpfen und anschließend fangen.

Dazu braucht ihr nicht nur Unterstützung durch andere Trainerinnen und Trainer, sondern auch die richtigen Pokémon. Nachfolgend zeigt euch unser Guide die besten Konter gegen Kaguron in Pokémon Go, die euch dabei helfen, Kaguron besiegen zu können.

Inhalt:

Wie besiege ich Kaguron?

Folgende Pokémon helfen euch beim Kampf gegen Kaguron in Pokémon Go weiter:

Kaguron Typ: Stahl, Flug Kaguron ist schwach gegen: Feuer, Elektro

Was ist der beste Konter gegen Kaguron in Pokémon Go? Derzeit ist Mega-Glurak Y mit den Attacken Feuerwirbel und Lohekanonade der beste Konter gegen Kaguron.

Weitere effektive Konter gegen Kaguron:

Voltolos (Tiergeistform) mit Voltwechsel und Donnerblitz

mit Voltwechsel und Donnerblitz Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß

mit Ladestrahl und Stromstoß Voltriant mit Funkensprung und Ladungsstoß

mit Funkensprung und Ladungsstoß Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller

mit Feuerzahn und Hitzekoller Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer++

mit Einäschern und Läuterfeuer++ Raikou mit Voltwechsel und Stromstoß

mit Voltwechsel und Stromstoß Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz

mit Donnerschock und Donnerblitz Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller

mit Feuerwirbel und Hitzekoller Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß

mit Donnerzahn und Stromstoß Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade

mit Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf

mit Feuerzahn und Flammenwurf Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz

mit Donnerschock und Donnerblitz Crypto-Raikou mit Donnerschock und Stromstoß

mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller

mit Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto-Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer++

mit Einäschern und Läuterfeuer++ Crypto-Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller

Wie viele WP hat Kaguron in Pokémon Go?

Mit diesen WP-Werten ist bei Kaguron in Pokémon Go zu rechnen:

Raid-Boss-WP - 39.774 WP

39.774 WP Maximale WP beim Fangen von Kaguron - 1.772 WP

1.772 WP Maximale WP beim Fangen von Kaguron mit Wetterverstärkung (Schnee, Windig) - 2.216 WP

Welche Attacken hat Kaguron in Pokémon Go?

Kaguron kann in Pokémon Go die folgenden Attacken beherrschen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Luftschnitt (Flug)

Katapult (Gestein) Lade-Attacken Rammboss (Stahl)

Eisenschädel (Stahl)

Bodyslam (Normal)

Dampfwalze (Boden)



Alles, was wir über Kaguron wissen

Kaguron gilt als eine der gefährlichen Ultrabestien, in seinen Armen konnten hohe Energiemengen nachgewiesen werden.

In seiner Welt gilt es als ein ganz gewöhnliches Lebewesen, während es in dieser Welt mit seinem Aussehen gefährlich und fremdartig erscheint.

