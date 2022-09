Pokémon Go Kampftag: Bromley - Aufgaben, Belohnungen und alle Infos

Der Go-Kampftag: Bromley findet heute in Pokémon Go statt und gibt euch ein paar Aktivitäten und Boni an die Hand, mit denen ihr euch den ganzen Tag über beschäftigen könnt.

Los geht es mit dem Go-Kampftag: Bromley in Pokémon Go am 1. Oktober um 0 Uhr, er endet wiederum am gleichen Tag um 23:59 Uhr.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend, welche Aktivitäten ihr heute absolvieren könnt und von welchen Boni ihr dabei profitiert.

Inhalt:

Was kann ich am Go-Kampftag Bromley machen?

Unter anderem könnt ihr euch am heutigen Go-Kampftag einen Teil des Outfits von Bromley für euren Avatar spielen.

Während des Go-Kampftages erhaltet ihr viermal so viel Sternenstaub für Siege in der Kampfliga. Darüber hinaus lassen sich im Event-Zeitraum insgesamt 20 Kampfsets und somit 100 Kämpfe bestreiten.

Gleichzeitig laufen auch die Meisterliga und der ML-Premier-Classic-Cup.

Go-Kampftag: Bromley – Befristete Forschung

Auch eine neue befristete Forschung zum Go-Kampftag: Bromley könnt ihr absolvieren. Als Belohnungen gibt’s unter anderem EP, Sonderbonbons, eine Top-Lade-TM sowie eine Bromley-Uhr und ein Bromley-Armband. Habt ihr Uhr und Armband bereits als Belohnung für Rang 20 erhalten, bekommt ihr natürlich keine weiteren.

Hier alle Details zur befristeten Forschung:

Aufgabe Belohnung Kämpfe 5 Mal in der Go-Kampfliga 7.500 EP Kämpfe 10 Mal in der Go-Kampfliga 7.500 EP Verwende 10 sehr effektive Lade-Attacken 7.500 EP Verwende 10 Power-ups bei Pokémon 7.500 EP Belohnungen 2 Sonderbonbons, 1 Top-Lade-TM, Bromley-Uhr und Bromley-Armband

