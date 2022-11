Pokémon Go Kampftag: Miltank - Aufgaben, Belohnungen und alle Infos im Überblick

Ihr könnt euch heute in Pokémon Go mit dem Go-Kampftag: Miltank beschäftigen, bei dem unter anderem das besagte Pokémon im Mittelpunkt des Geschehens steht.

Der Go-Kampftag: Miltank findet in Pokémon Go am 6. November 2022 statt, der Event-Zeitraum erstreckt sich von 0 Uhr bis 23:59 Uhr Ortszeit. Ihr habt also jede Menge Zeit!

Wir zeigen euch in unserem Guide, welche Aktivitäten, Belohnungen und Boni heute für euch verfügbar sind.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was kann ich am Go-Kampftag mit Miltank machen?

Im Event-Zeitraum von 0 bis 23:59 Uhr könnt ihr insgesamt 20 Kampfsets statt fünf absolvieren. Das macht also insgesamt 100 Kämpfe, die ihr an diesem Tag bestreiten könnt.

Währenddessen gelten außerdem folgende Boni:

Ihr erhaltet viermal so viel Sternenstaub für Siege.

Außerdem gilt von 11 bis 14 Uhr folgendes:

Bei Belohnungsbegegnungen erscheint Miltank garantiert .

. Bei jedem Kampfset ist eine Pokémon-Begegnung die erste Siegesbelohnung für Standard-Kämpfe. Die zweite bis fünfte Belohnung bleiben unverändert.

die erste Siegesbelohnung für Standard-Kämpfe. Die zweite bis fünfte Belohnung bleiben unverändert. Bei Premium-Kämpfen sind alle Siegesbelohnungen Pokémon-Begegnungen .

. Es gibt eine erhöhte Chance, ein schillerndes Miltank zu treffen.

Go-Kampftag: Miltank – Befristete Forschung

Am Go-Kampftag mit Miltank wird auch eine befristete Forschung für alle Spielerinnen und Spieler verfügbar sein. Im Zuge dessen könnt ihr EP, Sonderbonbons, eine Top-Lade-TM sowie Begegnungen mit Miltank als Belohnungen erhalten.

Hier alle Details zur befristeten Forschung:

Aufgabe Belohnung Kämpfe 5 Mal in der Go-Kampfliga 7.500 EP Kämpfe 10 Mal in der Go-Kampfliga 7.500 EP Setze 10 sehr effektive Lade-Attacken ein 7.500 EP Verwende 10 Power-ups bei Pokémon 7.500 EP Belohnungen 3 Sonberbonbons, 1 Top-Lade-TM, Begegnung mit Miltank

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go