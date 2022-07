Pokémon Go Kampfwochenende: So löst ihr die neue Spezialforschung

Zum aktuellen Kampfwochenende in Pokémon Go bekommt ihr an diesem Wochenende auch eine neue Spezialforschung und eine befristete Forschung. Unter anderem könnt ihr Crypto-Latios fangen!

Das Kampfwochenende in Pokémon Go beginnt am Samstag, dem 9. Juli 2022, um 0 Uhr und läuft bis Sonntag, dem 10. Juli 2022, um 23:59 Uhr. Alles in allem habt ihr also zwei Tage Zeit, um das Event auszunutzen.

Unser Guide zeigt euch, was ihr für die Forschungen beim Kampfwochenende alles tun müsst.

Wie löse ich die Spezialforschung zum Kampfwochenende in Pokémon Go?

Eine brandneue Spezialforschung erwartet euch während des Kampfwochenendes in Pokémon Go. Aber nicht nur im Event-Zeitraum ist sie verfügbar, ihr könnt sie bis zum 1. September 2022 um 10 Uhr erhalten. Einfach Pokémon Go starten! Das müsst ihr für die Forschung tun:

Field Notes: Team GO Rocket (1/6)

Aufgabe Belohnung Gewinne 1 Raid Begegnung mit Flampion Besiege 3 Team Go Rocket Rüpel 3 Hypertränke Fange 1 Crypto-Pokémon Begegnung mit Galar-Flampion Belohnungen 1.000 EP, 15 Pokébälle, 3 Sonderbonbons

Field Notes: Team GO Rocket (2/6)

Aufgabe Belohnung Fange 5 Crypto-Pokémon 10 Sananabeeren Lande 3 gute Curveball-Würfe hintereinander 10 Himmihbeeren Besiege 5 Team Go Rocket Rüpel 10 Nanabbeeren Belohnungen 1.500 EP, 1.000 Sternenstaub, 10 Superbälle

Field Notes: Team GO Rocket (3/6)

Aufgabe Belohnung Erlöse 5 Crypto-Pokémon 1.000 EP Besiege 5 Team Go Rocket Rüpel 1.000 EP Verdiene 3 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel 1.000 EP Belohnungen 2.000 EP, 15 Superbälle, 1 Rocket Radar

Field Notes: Team GO Rocket (4/6)

Aufgabe Belohnung Besiege Team Go Rocket Anführer Arlo 1.500 EP Besiege Team Go Rocket Anführer Cliff 1.500 EP Besiege Team Go Rocket Anführer Sierra 1.500 EP Belohnungen 2.500 EP, 1.000 Sternenstaub, 1 Super Rocket Radar

Field Notes: Team GO Rocket (5/6)

Aufgabe Belohnung Finde den Boss von Team Go Rocket 5 Top-Tränke Bekämpfe den Boss von Team Go Rocket 20 Hyperbälle Besiege den Boss von Team Go Rocket 15 Top-Beleber Belohnungen 3.000 EP, 1 Glücksei, 2 goldene Himmihbeeren

Field Notes: Team GO Rocket (6/6)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 2.500 EP Belohnung abholen 2.500 EP Belohnung abholen 2.500 EP Belohnungen 1 Lade-TM, 1 Sofort-TM, 2 silberne Sananabeeren

Wie löse ich die befristete Forschung zum Kampfwochenende in Pokémon Go?

Auch eine neue befristete Forschung könnt ihr während des Kampfwochenendes in Pokémon Go lösen. Dafür müsst ihr folgendes tun:

Battle Weekend Challenge (1/3)

Aufgabe Belohnung Verwende 15 Power-ups bei Pokémon Begegnung mit Machollo Verwende 1 Lade-TM 1 Sofort-TM Entwickle 3 Pokémon 1 Lade-TM Belohnungen 1.000 Sternenstaub, 2.500 Sternenstaub, 1 Premium-Kampf-Puss

Wahlmöglichkeit: Raids, Grunts, and Gyms! oder GO Battle League.

Raids, Grunts, and Gyms! (2/3)

Aufgabe Belohnung Kämpfe 5 Mal in einer Arena 5 Sonderbonbons Verwende 10 sehr effektive Lade-Attacken in Arenakämpfen Begegnung mit Flunschlik Kämpfe in 2 Raids 2.500 EP Gewinne 2 Raids Begegnung mit Quiekel Besiege 3 Team Go Rocket Rüpel 2.500 Sternenstaub Besiege 3 Team Go Rocket Anführer Begegnung mit Tanhel Belohnungen Begegnung mit Chaneira, 1 Glücksei, 1 Sternenstück

Raids, Grunts, and Gyms! (3/3)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 25 Pokébälle Belohnung abholen 15 Superbälle Belohnung abholen 10 Hyperbälle Belohnungen Begegnung mit Glurak

GO Battle League (2/3)

Aufgabe Belohnung Kämpfe 5 Mal gegen einen Trainer in der Superliga 5 Sonderbonbons Gewinne 1 Kampf gegen einen anderen Trainer in der Superliga Begegnung mit Flunschlik Kämpfe 10 Mal in der Go-Kampfliga 2.500 EP Gewinne 2 Trainerkämpfe in der Go-Kampfliga Begegnung mit Quiekel Kämpfe 20 Mal in der Go-Kampfliga 2.500 Sternenstaub Erreiche Rang 5 in der Go-Kampfliga Begegnung mit Tanhel Belohnungen Begegnung mit Chaneira, 1 Glücksei, 1 Sternenstück

GO Battle League (3/3)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 25 Pokébälle Belohnung abholen 15 Superbälle Belohnung abholen 10 Hyperbälle Belohnungen Begegnung mit Glurak

