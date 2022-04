Pokémon Go: Kapu-Toro besiegen - Beste Konter und Attacken

Kapu-Toro ist das nächste neue legendäre Pokémon, das ihr in Pokémon Go fangen könnt, wenn ihr entsprechende Raids absolviert.

Es ist ein weiteres Schutzpatron-Pokémon und ihr könnt das legendäre Pokémon wie üblich in Fünf-Sterne-Raids antreffen. Das heißt, ihr benötigt die Unterstützung anderer Trainer und Trainnerinnen, um es zu bekämpfen und zu besiegen.

Was ihr über Kapu-Toro in Pokémon Go wissen solltet:

Wie besiege ich Kapu-Toro in Pokémon Go?

So könnt ihr Kapu-Toro in Pokémon Go besiegen:

Kapu-Toro Typ: Pflanze, Fee Kapu-Toro ist schwach gegen: Stahl, Feuer, Flug, Eis, Gift

Was sind die besten Konter gegen Kapu-Toro in Pokémon Go?

Pokémon Attacken Roserade Gifthieb und Matschbombe Toxiquak Gifthieb und Matschbombe Gengar Bürde und Matschbombe Sarzenia Säure und Matschbombe Cerapendra Gifthieb und Matschbombe Giflor Säure und Matschbombe Amfira Gifthieb und Schlammwoge Galar-Lahmus Gifthieb und Matschbombe Mega Bibor Gifthieb und Matschbombe Mega Gengar Bürde und Matschbombe Mega Glurak Y Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto Sarzenia Säure und Matschbombe Crypto Giflor Säure und Matschbombe Crypto Skuntank Gifthieb und Matschbombe Crypto Sleimok Gifthieb und Mülltreffer Crypto Metagross Patronenhieb und Sternenhieb

Wie viele WP hat Kapu-Toro in Pokémon Go?

Mit diesen WP-Werten ist bei Kapu-Toro in Pokémon Go zu rechnen:

Raid-Boss-WP - 49.035 WP Perfekte WP beim Fangen - 1.953 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Regen, Bewölkt) - 2.442

Welche Attacken hat Kapu-Toro in Pokémon Go?

Folgende Attacken kann Kapu-Toro in Pokémon Go beherrschen:

Kapu-Toro - Mögliche Sofort-Attacken:

Zertrümmerer (Kampf) Kugelsaat (Pflanze)

Kapu-Toro - Mögliche Lade-Attacken:

Zauberschein (Fee) Solarstrahl (Pflanze) Vielender (Käfer) Strauchler (Pflanze)

Alles, was wir über Kapu-Toro wissen

Auch Kapu-Toro gilt als Schutzpatron, es verfügt allerdings über die erforderlichen Fähigkeiten, mit denen es seine Feinde erbarmungslos vernichten kann.

Kapu-Toro ist ein Gebieter über die Pflanzen und macht mit seinem Schweif auf sich aufmerksam, damit es unnötige Kämpfe vermeiden kann.

Kapu-Toro in Pokémon Go.

