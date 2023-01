Pokémon Go: Kecleon - 100 % IV und wie Shiny Kecleon aussieht

Nach langer Wartezeit ist Keclon endlich in Pokémon Go anzutreffen. Das Farbenspiel-Pokémon vervollständigt somit nach vielen Jahren den Pokédex der dritten Generation im Spiel.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend die perfekten IV-Werte für Keclon, nach denen ihr in Pokémon Go Ausschau halten müsst, und außerdem, wie die schillernde Version des Pokémon aussieht.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was sind die perfekten Werte für Kecleon in Pokémon Go?

"Perfekt" kann in Pokémon Go für zwei Dinge stehen, abhängig davon, was ihr mit dem Pokémon zu tun gedenkt. Einerseits haben wir die bestmögliche Version des Pokémon mit einem IV-Wert von 100 % und den Werten 15/15/15.

Natürlich könnt ihr den IV-Wert eines Pokémon nicht direkt einsehen, ohne es zu fangen, aber anhand der WP des Pokémon lässt sich einordnen, ob das Kecleon vor euch perfekte Werte hat.

Wenn ihr mindestens Trainerlevel 30 erreicht habt, entsprechen die folgenden WP-Werte einem perfekten Kecleon mit 15/15/15:

Level 30 (maximale WP) – 1.754 WP

Level 35 (maximale WP mit Wetterverstärkung) – 1.900 WP

Bis Level 30 orientiert sich der WP-Wert noch an eurer Trainerstufe. Da der Großteil der Spielenden mittlerweile Level 30 erreicht hat, belassen wir es bei diesen allgemeinen Angaben. Bedenkt aber, dass die Werte abweichen können, wenn ihr noch nicht auf Stufe 30 seid.

Gibt es Shiny Kecleon in Pokémon Go?

Zum Debüt ist Kecleon noch nicht als schillernde Version in Pokémon Go anzutreffen.

Niantic zufolge werden aber die Teilnehmer der Pokémon Go Tour: Hoenn – Las Vegas erstmals – sofern sie denn das Glück haben – einem schillernden Kecleon begegnen können. Dieses Vor-Ort-Event findet am 18. und 19. Februar 2023 statt.

Unklar ist aktuell noch, ab wann alle anderen Spielerinnen und Spieler die Chance bekommen werden, ein schillerndes Kecleon zu fangen.

Kecleon könnt ihr bei Pokéstops im Spiel finden. Mehr dazu hier: Pokémon Go: Kecleon finden - So spürt ihr das Pokémon einfach auf

Wie sieht Shiny Kecleon aus?

Die normale und die schillernde Variante von Kecleon haben eines gemeinsam: Sie sind überwiegend grün!

Während das normale Kecleon einen rötlichen Streifen rund um seinen Bauchbereich hat, ist dieser bei der schillernden Variante von Kecleon blau. Dadurch lässt sich der Unterschied am besten ausmachen.

Schaut also genau hin, wenn ihr ein Shiny Kecleon fangen möchtet.

Shiny Kecleon

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go